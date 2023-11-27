Sau nhiều lần trốn tránh, tôi e dè trao lần đầu cho bạn trai, nào ngờ vừa lao vào vòng tay anh đã phải đứng hình bởi một xấp tiền nặng trịch cùng câu nói lạnh lùng

Tâm sự 27/11/2023 06:07

Tôi quen anh đến giờ cũng hơn 7 tháng. Tất cả những gì tôi biết về anh là một chàng trai lịch lãm, có điều kiện (cách ăn mặc của anh cũng đủ cho thấy điều đó).

Tôi cũng không biết có bao nhiêu cô trong số đó vì tham vọng muốn được bước chân vào gia đình giàu có của anh để hưởng đời “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi chỉ biết rằng, tôi đến với anh vì tình yêu thực sự. Và trước cái đêm tôi cởi áo, muốn trao đời con gái cho anh, tôi hoàn toàn không hay anh lại là thiếu gia con nhà giàu có đến vậy.

Tôi quen anh đến giờ cũng hơn 7 tháng. Tất cả những gì tôi biết về anh là một chàng trai lịch lãm, có điều kiện (cách ăn mặc của anh cũng đủ cho thấy điều đó). Nhưng anh và gia đình anh giàu có cỡ nào thì tôi quả thật không hình dung hết được. Khi yêu tôi, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra mình đại gia, những thứ anh mua tặng tôi toàn món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu.

Sau nhiều lần trốn tránh, tôi e dè trao lần đầu cho bạn trai, nào ngờ vừa lao vào vòng tay anh đã phải đứng hình bởi một xấp tiền nặng trịch cùng câu nói lạnh lùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đến với anh chân thành nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì việc đàn ông phải thể hiện ra sao. Trong khi bạn bè tôi, đầy đứa chỉ yêu một anh rất bình thường nhưng cũng đòi hỏi mua cho hết thứ này đến thứ khác. Tôi thì tuyệt nhiên không… Điều đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi.

Có thể chính anh cũng không tin rằng tôi là một cô gái còn trong trắng. 25 tuổi, mặc dù từng yêu 2 người nhưng tôi chưa trao đời con gái cho ai cả. Tôi không có ý định cổ hủ phải giữ gìn trinh tiết đến khi cưới. Tôi quan niệm, đến một lúc nào đó, gặp một người nào đó khiến tôi đủ tin tưởng, tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả, dẫu có thể không đến được với nhau đi chăng nữa tôi cũng không oán trách. Chỉ cần người đó xứng đáng, chuyện duyên phận không ai nói trước được.

Cho tới khi gặp anh, tôi đã nghĩ mình tìm được đúng người để tin tưởng. Anh điềm đạm, chững chạc khiến tôi an tâm. Chính vì vậy mà tới ngày sinh nhật anh, tôi đã quyết tạo nên một điều ấn tượng.

Hôm đó, tôi thuê phòng khách sạn, đặt bánh gato, nến, hoa hồng, nhạc… Tôi muốn đêm đầu tiên của mình sẽ trở nên đáng nhớ với cả tôi và anh. Thường thì con gái không làm vậy, nghe có vẻ mất thể diện, nhưng tôi nghĩ đã yêu nhau sao phải câu nệ chuyện ấy. Miễn là chúng tôi cố gắng mang đến cho nhau điều hạnh phúc nhất mà thôi.

Sau nhiều lần trốn tránh, tôi e dè trao lần đầu cho bạn trai, nào ngờ vừa lao vào vòng tay anh đã phải đứng hình bởi một xấp tiền nặng trịch cùng câu nói lạnh lùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh đến địa chỉ và bước vào căn phòng. Tôi mặc một chiếc váy gợi cảm, mở cửa đón anh bằng một nụ hôn nồng cháy. Tôi cứ ngỡ anh sẽ cuồng nhiệt mà ôm lấy mình, nào ngờ, anh đẩy tôi lên giường, chiếc váy trên người tôi trễ nải, rồi anh đứng dậy, ném một xấp tiền sau khi đưa mắt nhìn quanh gian phòng:

“Cô cũng chẳng khác gì mấy ả gái rẻ tiền, muốn dùng cách này để câu tôi ư? Thấy nhà tôi giàu, không muốn mất cái mỏ vàng à? Tôi thích để tôi tự chinh phục, tôi không thích lại mời gọi như cô”.

Tôi bật khóc như mưa sau khi anh ấy đi. Rồi tôi ngồi thẫn thờ. Tôi trách ai được khi cách mà tôi làm nếu không phải tự tâm mình biết thì nhìn từ bên ngoài vào đúng như những gì anh ấy nghĩ. Tôi đã nhìn nhầm người, hoặc anh đã nhìn nhầm tôi.

Dù là vì lí do gì, tôi cũng cảm thấy quá đớn đau, ê chề với một tấm chân tình bị chà đạp không thương tiếc.

Uống xong ly rượu giao bôi là màn động phòng mặn nồng, sáng mai ngủ dậy tôi thấy người mình nóng ran và bứt rứt, hỏi vợ nguyên do thì ngã quỵ vì sự thật

Uống xong ly rượu giao bôi là màn động phòng mặn nồng, sáng mai ngủ dậy tôi thấy người mình nóng ran và bứt rứt, hỏi vợ nguyên do thì ngã quỵ vì sự thật

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê Dũng liên tiếp mời rượu cô dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng Hoa đều cảm thấy choáng váng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ