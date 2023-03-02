Sau màn dạo đầu nóng bỏng, chồng bất ngờ rỉ tai nói nhỏ một câu khiến chị giật mình không đứng dậy nổi

Tâm sự 02/03/2023 20:15

Xa nhau lâu ngày, nên vừa gặp em và chồng đã quấn quýt ngay. Đợi con ngủ, em nhẹ nhàng hỏi anh những câu êm ái.

Em năm nay 23 tuổi, em mới cưới chồng được hơn 2 năm và đang nuôi con nhỏ 13 tháng. Chồng hơn em 5 tuổi, anh làm xây dựng nên thường xuyên phải theo dự án cách nhà 100-200km.

Trước kia em từng đi làm công nhân ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử nhưng đến khi mang bầu thì nghỉ hẳn vì độc hại. Đến giờ, do bận con nên em vẫn ở nhà. Chồng bàn với em đợi một thời gian nữa, khi con lớn, cứng cáp hẳn thì gửi con đi trẻ còn em sẽ xin đi làm công nhân hoặc mở một sạp hàng bán đồ tạp hóa ở nhà.

Chồng em đi làm có tiền nhưng thường xa nhà, 2-3 tháng mới về thăm mẹ con em một lần. Sống xa chồng lâu nên nhiều đêm em cũng nhung nhớ khắc khoải, lúc nào cũng thèm khát được sà vào trong vòng tay của chồng. Chồng em to cao, khỏe mạnh, lại nhu cầu cao nên trước kia khi còn hẹn hò, có đêm anh làm 2-3 lần không biết mệt mỏi. Giờ sống xa nhau, em biết cả em và chồng đều cảm thấy khó chịu, bức bối.

Sau màn dạo đầu nóng bỏng, chồng bất ngờ rỉ tai nói nhỏ một câu khiến chị giật mình không đứng dậy nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy lần em hỏi chồng thì xa, anh có “nhớ” em không? Chồng chỉ bảo, anh đi làm vất vả cả ngày nên cũng dần “quên” đi. Với cả chỉ cần ngắm ảnh em là anh hết nhớ rồi. Em cũng thường gửi những hình ảnh mát mẻ để chồng với đi nỗi nhớ. Mấy người bạn cũng bảo sợ rằng chồng đi xa lại tòm tem, nọ kia với gái dịch vụ. Nhưng em vẫn tin rằng chồng luôn chung thủy, một lòng, một dạ với em.

Cuối tuần trước, chồng em về thăm 2 mẹ con. Lâu ngày không gặp, em với chồng quấn quýt nhau không rời. Đêm đó, đợi con ngủ say, chồng ôm lấy em đòi hỏi “này nọ”. Sau màn dạo đầu nóng hừng hực, khi em đang chờ đợi chồng chính thức bước vào cuộc ái ân thì chồng nói một câu làm em “đứng hình”: “Đợi anh lấy bao nhé!” Ngay sau đó, anh thoăn thoắt chạy đến gần chiếc balo treo trên tủ và lấy một chiếc bao ra.

Sau màn dạo đầu nóng bỏng, chồng bất ngờ rỉ tai nói nhỏ một câu khiến chị giật mình không đứng dậy nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Câu nói và hành động của anh trong đêm đó làm em thấy thực sự hoài nghi và lo lắng. Trước kia, với em, anh chẳng bao giờ dùng bao mà chỉ tính ngày để quan hệ vì kinh nguyệt của em đều. Em cũng có đôi lần phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy mà tự nhiên hôm đó khi ân ái với em, anh lại dùng bao “cẩn thận” đến vậy. Đêm đó, em mở balo của chồng thì phát hiện có đến 2 hộp bao cao su.

Sáng hôm sau, em mang chuyện này đến nói rõ với chồng. Ban đầu, chồng lờ đi rồi cãi xơi xơi là muốn tốt cho cả hai, rằng con em còn nhỏ nên cần dùng bao. Nhưng em không tin lắm, em nghĩ chắc chồng xa vợ, đi linh tinh bên ngoài nên mới mua nhiều bao đến thế.

Từ hôm đó đến giờ, em nhiều lần nhắc đến chuyện này thì chồng thường nổi cáu, mắng em không thương chồng đi làm vất vả mà còn thích gây sự. Vợ chồng em vì chuyện đó mà giận nhau đến tận hôm nay. Trước thái độ đáng ngờ của chồng, em càng băn khoăn. Nhiều lúc em chỉ muốn dẫn con về ngoại nhưng sợ bố mẹ em biết chuyện lại đau lòng.

Nghĩ đến chuyện này mà em buồn bã và nghĩ ngợi nhiều quá, không biết phải làm sao. Chồng em làm như vậy có phải là vì anh ấy đã qua lại với gái dịch vụ ở bên ngoài không? Ai đã từng trải qua hoàn cảnh của em, xin hãy cho em lời khuyên với ạ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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