Phát hiện chị dâu làm chuyện tày đình bên người yêu cũ, tôi ngậm ngùi che giấu chỉ vì điều khó tin

Anh trai tôi có công ty riêng, thu nhập khá ổn định, đủ khả năng nuôi vợ con. Sau sinh, chị dâu không đi làm, dành hết thời gian chăm sóc các con.

Chị dâu kết hôn với anh trai tôi được 10 năm. Anh chị có hai con, một gái và một trai kháu khỉnh, đáng yêu. Bố mẹ tôi chỉ sinh được tôi và anh trai. Thế nên, sau khi làm đám cưới, anh chị vẫn sống chung với tôi và bố mẹ.

Lúc chị dâu đau đớn nhất, anh tôi là cấp trên, thường quan tâm và chăm sóc chị tận tình. Một năm sau đó, anh tôi cầu hôn và được chị đồng ý. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chị dâu dường như không yêu anh tôi. Chị ấy chấp nhận kết hôn là bởi anh trai tôi yêu chị thật lòng và điều kiện gia đình tôi khá giả.

Tính tình của chị dâu mềm mỏng, hiểu chuyện. Vì vậy, gia đình chúng tôi hoàn toàn hài lòng về chị. Trước khi làm đám cưới với anh tôi, chị dâu từng có một mối tình rất sâu đậm. Bạn trai của chị đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến một nữ đồng nghiệp mang thai. Để tránh điều tiếng, anh ta chọn cưới nữ đồng nghiệp, bỏ mặc chị dâu tôi.

Trong quá trình sống chung, tôi chỉ thấy anh trai quan tâm, chiều chuộng vợ, chứ chị dâu ít khi để tâm đến chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Chị thường viện lý do chăm con để ở phòng riêng. Trước tình cảnh ấy, anh trai tôi chỉ biết lao đầu vào công việc. Lắm lúc, anh còn dùng rượu bia để giải sầu.

Cả nhà đều nhận ra điều bất ổn trong mối quan hệ vợ chồng của anh tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn can thiệp, chỉ tạo điều kiện kết nối, vun vén tình cảm cho hai người.

Cuối tháng 1/2023, chị dâu thông báo với anh trai tôi về việc đi du lịch cùng nhà ngoại. Chị ấy rủ anh tôi đi cùng nhưng trước đó, anh đã nói phải đón đối tác nước ngoài tham quan nhà máy. Thế nên, anh không thể tham gia.

Những ngày chị dâu dẫn các con đi du lịch, tôi thấy gia đình chị chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội. Quả thật, họ đi chơi rất vui vẻ.

Đến hôm chị dâu về, tôi tan làm, thấy tiện đường nên sang đón chị dâu và các cháu. Qua anh trai, tôi biết thời gian chị về đến nhà nên cũng không gọi điện báo cho chị.

Tôi đỗ xe ở ven đường chờ đợi chị và các cháu. Thế nhưng, khi chiếc xe chở đoàn du lịch dừng lại, tôi thấy ngoài các thành viên trong gia đình chị, còn có một người đàn ông dẫn theo đứa bé khoảng 10 tuổi. Người này xuống xe trước, rồi đưa tay dìu chị dâu tôi bước xuống.

Tôi ngờ ngợ nhận ra gã đàn ông này là người yêu cũ của chị dâu. Trước đó, trong một lần nhậu say, anh trai có tâm sự và cho tôi xem ảnh người yêu cũ của chị.

Anh kể chị dâu còn lưu ảnh của người yêu cũ trong máy tính và thỉnh thoảng vẫn vào xem rồi khóc. Hiện tại, người đàn ông này đã ly hôn và nuôi con trai.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao chị dâu lại dám dẫn con đi du lịch cùng người yêu cũ. Thậm chí, cả nhà chị ấy cũng hùa theo, che đậy cho hành vi sai trái của con gái.

Biết tôi nhìn thấy tất cả, chị dâu chủ động thanh minh: “Bố con anh ấy mới ở nước ngoài về. Ở Hà Nội, anh chỉ thân quen với gia đình chị. Thế nên, anh rủ cả nhà chị đi du lịch. Chị không ngoại tình. Em thông cảm, đừng kể cho anh biết nha”.

Tôi chỉ im lặng và hi vọng những gì chị nói là sự thật. Và rằng, cái cách anh ta đưa tay cho chị ấy vịn chỉ là một cử chỉ ga lăng.