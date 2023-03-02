Trong 1 lần ngồi tâm sự với mẹ chồng, tôi hỏi vu vơ về chuyện tình yêu của bà ngày xưa. Tôi hỏi mẹ xinh đẹp thế, ngày trước nhiều người theo đuổi lắm, sao không đi bước nữa,…

Lúc đầu mới về làm dâu, nhiều lần tôi hỏi chồng xem bố chồng hiện ở đâu. Thế nhưng lần nào chồng cũng bảo tôi đừng bao giờ nhắc đến người đàn ông đó.

Bên nội không ai chấp nhận 2 mẹ con, bà cũng không dám về nhà ngoại vì sợ mang tiếng. Từ người con gái có tương lai xán lạn, vì tình yêu mà bà mất công việc, gia đình, phải đi đến nơi mà không ai biết để sinh con. Vì người đàn ông đó mà bà mang nỗi sợ trong lòng, không còn tin tưởng người nào nữa nên cả đời ở vậy nuôi con khôn lớn.

Bà bảo định giữ kín bí mật trong lòng nhưng vì tôi là dâu con trong nhà, bà sẽ kể hết chuyện cũ cho nhẹ lòng. Ngày đó, bà có nhiều người yêu thích nhưng bà chỉ thích mỗi bố chồng tôi. 2 người yêu nhau nhiều lắm, đến khi bà mang thai thì ông ấy không nhận con, ruồng bỏ bà, cho là con của người đàn ông khác.

Sau khi biết được những gian khổ mà mẹ chồng từng chịu đựng để nuôi con khôn lớn, tôi càng ngưỡng mộ và yêu quý bà hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, mẹ chồng về nhà ngoại chơi, lúc trở về, bà mang theo 1 người đàn ông khắc khổ. Nhìn kỹ người đó, tôi thấy có nhiều nét giống chồng tôi. Trong lúc tôi chưa biết phải chào thế nào, mẹ chồng giới thiệu ngay là bố của chồng tôi.

Buổi tối chồng tôi về, vừa nhìn thấy bố, anh ấy đã cầm túi hành lý và dắt tay ông đuổi ra ngoài. Mẹ chồng kéo chúng tôi vào trong phòng nói chuyện. Mẹ bảo những năm qua, vợ con ông ấy bỏ đi, ông phải sống một mình đói khát, coi như đó là sự trừng phạt rồi.

Nhưng nhờ sự phụ bạc của ông ấy mà bà biết được bản thân rất bản lĩnh và giỏi giang. Một mình bà nuôi con, mua đất xây nhà và có 10 phòng trọ cho thuê. Nhờ ông ấy mà chồng tôi mới được sinh ra trong cuộc đời này.

Biết hoàn cảnh khổ sở của ông ấy mà thờ ơ hắt hủi thì là người không có đạo đức, mẹ không làm được. Mẹ phải sống cao thượng, đối xử tốt, để ông ấy biết là đã để mất 1 người phụ nữ tốt.

Mẹ chồng nói rất nhiều nhưng chồng tôi không hiểu dụng ý của bà, vẫn không chịu nhận người đó là bố và muốn đuổi ra khỏi nhà. Nhìn bố chồng rất đáng thương, tôi không biết phải khuyên bảo chồng thế nào để tha thứ cho ông ấy nữa?