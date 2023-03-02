Phát hiện bố cặp kè bồ nhí hơn hẳn mẹ 10 tuổi, điên tiết lao thẳng đến nơi gặp mặt, tôi và mẹ rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe đến khó tin

Mẹ tôi trẻ lắm! Dù đã đẻ đến 3 đứa con, thằng em út nhà tôi năm nay cũng thi vào đại học rồi mà mẹ tôi cứ như bị lão hóa ngược. Hiện tại mẹ tôi đã gần 50 tuổi rồi nhưng nhìn bà còn trẻ hơn cái tuổi của mình.

Và trong vô vàn những phi vụ đánh ghen mà tôi nghe thấy, đọc được thì không có phi vụ nào tréo ngoe bằng phi vụ mẹ con tôi đi đánh ghen.

Quả đúng là có lúc mẹ trông già hơn bố tôi thật, đó là lần đầu tiên mẹ mang bầu chị cả nhà tôi. Nhưng trong vài tháng bầu bí đó mà thôi, khi chị tôi ra đời thì câu “gái một con trông mòn con mắt” như thể sinh ra để áp dụng với mẹ tôi vậy.

Bố tôi nói đúng ra thì kém mẹ tôi tận 5 tuổi cơ. Hồi mới về chung một nhà, thiên hạ hay ngứa mồm nói mẹ tôi trâu già thích gặm cỏ non. Phụ nữ nhanh già lắm, chỉ cần đến tuổi 30 thôi thì sẽ già hơn đàn ông. Lấy chồng trẻ hơn rồi vài năm sau là không giữ được chồng đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Hai lần có bầu tôi và thằng út thì có lẽ mẹ đã có kinh nghiệm nên không để tăng quá nhiều cân và cũng duy trì được nhan sắc không phải dạng vừa của mình. Vậy là càng có tuổi mẹ tối lại càng trẻ, hiện tại thì chuyện người ta chào mẹ bằng “chị” nhưng chào bố tôi bằng “chú” là chuyện thường ngày ở huyện luôn rồi.

Mẹ tôi thường ngày hay nói nửa đùa nửa thật nếu bố tôi đừng hòng bồ bịch gì mà nếu như có ý định mèo mả gà đồng hay nuôi bồ nhí ở đâu thì nhất định phải kiếm một cô ả trẻ trung hơn mẹ, đẹp hơn mẹ. Đừng có mà đã đi cặp kè rồi lại còn lái máy bay!

Thật không ngờ chuyện đùa cợt đó lại có ngày trở thành hiện thực.

Chuyện mẹ phát hiện ra bố có quan hệ bất chính cũng như thể trời run rủi. Bố mẹ tôi không bao giờ kiểm soát nhau quá mức, mẹ chẳng bao giờ thèm đọc tin nhắn trong điện thoại của bố. Có lẽ một phần vì mẹ tin tưởng bố sẽ không mải chơi đến mức để lại hậu quả không thể khắc phục.

Thế nhưng hôm ấy, mẹ đang chỉnh nhạc trên điện thoại của bố thì bất ngờ có một thông báo tin nhắn. Mẹ đang định chạm vào kính lúp để tìm kiếm thì thông báo này hiện lên nên mẹ hoàn toàn là vô tình chạm vào tin nhắn đó. Thế là toàn bộ sự giấu giếm của bố hơn nửa năm trời phơi bày ra ngay trước mặt mẹ.

Sau khi tìm hiểu, mẹ tôi và tôi điên tiết đưa nhau lên tận nhà cô bồ kia của bố. Bố không hề có chút phản đối nào chỉ sợ mẹ tôi lỡ cáu giận lại thành chuyện không nên. Nhưng tôi biết thừa mẹ đâu có ý định động tay động chân gì đâu. Mẹ tôi có đi đánh ghen thì cũng phải theo cách thật quý tộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trăm tính vạn tính cũng không thể ngờ được chuyện oái oăm khi tìm đến nhà cô bồ kia.

Cô “bồ nhí” của bố tôi lại là một bà đã 60 tuổi, hơn mẹ tôi cả chục tuổi. Thậm chí, bà ta còn già hơn so với tuổi khá nhiều. Thậm chí bà ta đã có 3 đứa con mà đứa bé nhất cũng bằng tuổi chị cả nhà tôi.

Khi đứng đối diện với phường tiểu tam kia, mẹ con tôi hoang mang không biết phải đánh ghen như thế nào luôn. Bà ta cũng chẳng hề giấu giếm mà tự nhận luôn là bà ta có quan hệ bất chính với bố tôi.

Mẹ tôi ngỡ ngàng đến nỗi phải quay sang hỏi con trai là chả lẽ trông mẹ kém sắc đến độ bố chúng mày lại đi cặp kè với bà cô già hơn bố tận 15 tuổi hay sao? Tôi cũng không biết phải trả lời làm sao vì sợ ngỡ ngàng bàng hoàng của tôi cũng đâu có kém gì mẹ đâu.

Hỏi ra mới vỡ lẽ, bố tôi mới chỉ dám ngoại tình online thôi chứ nào đã dám gặp ả “bồ nhí” bao giờ đâu! Mà ảnh qua mạng của bà cô U60 này thì ảo đến tung chảo. Bởi thế nên lúc tìm đến mẹ con tôi mới không nhận ra đó.

Không biết ca này mẹ tôi định xử trí thế nào chứ tôi thì đau đầu nhức óc lắm rồi đó. Về đến nhà mẹ tôi tôi đưa ảnh chụp bằng camera thường của “cô bồ” cho bố xem mà bố tôi mặt hết xanh rồi tím. Chắc sau bận này thì lần đầu cũng là lần cuối, bố tôi chắc là chừa đến già luôn rồi!