Sau lễ đính hôn với bạn gái không lâu, vợ cũ bất ngờ đòi tái hôn, ngay lập tức tôi đồng ý vì lý do này?

Thời đại học, cũng như bao chàng trai tuổi mới lớn khác, tôi cũng yêu và gặp được Xuân – vợ cũ của tôi. Cô ấy xinh đẹp, gia cảnh giàu có, sống cùng bố mẹ ở thành phố. Sau tốt nghiệp, Xuân vào một công ty lớn làm việc theo sự sắp xếp của bố mẹ, còn tôi chỉ là thằng kế toán quèn trong một công ty bình thường với mức lương hàng tháng chỉ 8 triệu đồng.

Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh lẻ, bố tôi mất vì bệnh khi tôi mới 7 tuổi. Mẹ tôi không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn, cuộc sống quả thật không dễ dàng gì. Sau đó tôi lên thành phố học đại học và ở lại đó làm việc luôn.

Hai năm sau ra trường, khi đó tôi và Xuân đã yêu nhau được hơn 4 năm, Xuân chủ động đề cập đến chuyện kết hôn với tôi. Tôi yêu cô ấy là thật lòng nhưng tôi cũng sợ tôi không vượt qua ải của bố mẹ vợ, họ có chấp nhận đứa con rể nghèo như tôi không.

Khoảng cách giữa tôi và Xuân quá lớn khiến tôi bị tự ti trong một thời gian dài, sau đó tôi dần dần mất hy vọng vào tương lai của cả hai. Những lúc như thế, Xuân luôn an ủi và động viên tôi phải cố gắng, nói rằng chỉ cần cố gắng thì chúng tôi sẽ sớm có cuộc sống tốt đẹp thôi.

Tôi yêu Xuân là thật lòng, nhưng tôi cũng sợ bố mẹ cô ấy không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, bố mẹ Xuân lại đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Dù đám cưới diễn ra suôn sẻ nhưng sau đó bố mẹ vợ tôi lại đưa ra một điều kiện: 5 năm sau cưới tôi phải mua được nhà ở thành phố.

- Vợ chồng tôi vốn không thích anh làm rể nhà này, nhưng cái Xuân nó cứ nhất quyết lấy anh, thậm chí còn tuyệt thực để chứng minh tình yêu của nó với anh nên chúng tôi mới phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau 5 năm kết hôn anh phải mua được nhà ở thành phố, nếu không hai đứa ly hôn đi. 5 năm mà không mua được nhà thì anh quả thật kém cỏi, không xứng làm rể nhà tôi đâu.

Mức lương 8 triệu mà 5 năm mua được nhà ở thành phố đâu phải chuyện dễ, nhưng vì yêu Xuân nên tôi luôn nỗ lực chăm chỉ làm việc, tìm thêm vài công việc phụ để kiếm thêm thu nhập, cố gắng mua được nhà càng sớm càng tốt. Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu thì ước mơ mua được nhà thành phố vẫn rất xa vời với tôi. Kết quả, sau 5 năm kết hôn tôi vẫn chưa có nhà và sau đó hai vợ chồng tôi ly hôn dưới sự thúc ép của bố mẹ vợ. Do chúng tôi vẫn chưa có con nên thủ tục ly hôn diễn ra khá nhanh chóng.

Sau khi đường ai nấy đi, tôi và vợ cũ không liên lạc với nhau nữa. Tôi tập trung vào công việc của mình, còn Xuân với sự hỗ trợ của bố mẹ, cô ấy đã mở một cửa hàng quần áo trong thành phố.

Sau 5 năm tôi vẫn chưa mua được nhà như yêu cầu của bố mẹ vợ nên chúng tôi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đã 3 năm trôi qua, lúc đó công ty chúng tôi có một nhân viên lễ tân mới đến. Cô ấy mới 25 tuổi, cùng quê với tôi và rất xinh đẹp. Cô ấy chỉ học xong cấp 3 rồi lên thành phố kiếm việc làm, bố mẹ của cô là những người nông dân chất phác.

Có lẽ vì là đồng hương nên tôi chiếu cố cô ấy hơn một chút. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi đính hôn, dự sang tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.

Không ngờ sau lễ đính hôn không lâu, mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện. Tôi đã tiêu tốn hơn 500 triệu đồng tiền viện phí nhưng việc điều trị vẫn kéo dài. Mẹ tôi đã khổ cả đời rồi, đáng nhẽ giờ mẹ phải được hưởng phúc, vậy mà giờ mẹ lại bị bệnh tật hành hạ, còn tôi lại không đủ tiền cho mẹ chữa bệnh. Tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, tôi vô dụng quá mà.

Khi tôi đang lo lắng về vấn đề tiền bạc thì vợ cũ lại chủ động đến tìm tôi. Cô ấy nói rằng sau nhiều năm ly hôn cô ấy đã kiếm được hơn 2 tỷ đồng từ việc kinh doanh và giờ cô ấy muốn tái hôn với tôi.

5 năm sau ly hôn, vợ cũ lại bất ngờ đề nghị tái hôn với tôi - Ảnh minh họa: Internet

- Ngày xưa ly hôn là vì bị bố mẹ ép buộc, em tự nhủ mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà rồi quay lại với anh. Kinh tế của chúng ta vững vàng rồi thì bố mẹ sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa. Những năm qua, chưa phút giây nào em thôi nghĩ về anh. Em còn yêu anh, chúng ta tái hôn nhé. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí còn lại cho mẹ anh.

Để cứu mẹ, tôi chia tay với bạn gái và tái hôn với vợ cũ. Tôi cũng thấy mình là một gã khốn nạn mà, nhưng tôi làm tất cả điều này là vì cứu mẹ, tôi mong bạn gái sẽ thông cảm và hiểu cho tôi.