Sau đêm nồng nàn với gái đã có chồng, tôi tỉnh dậy trong đê mê rồi bàng hoàng phát hiện vệt đỏ trên ga giường, lúc này em mới nói tôi nghe về sự thật kinh hãi

Tâm sự 16/12/2022 18:56

Lúc đầu chúng tôi chỉ đến với nhau để thỏa mãn về mặt thân xác. Ai ngờ rằng, cô ấy lại có một mục đích hoàn toàn khác, hé lộ một sự thật không tưởng.

Tôi năm nay 29 tuổi, đàn ông ở cái tuổi này vẫn còn trẻ chán. Do đó tôi vẫn muốn rong chơi chưa muốn phải trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm.

Chính vì chưa muốn kết hôn nên tôi quen ai cũng chỉ xác định yêu đương qua đường mà thôi. Do vậy đối tượng tôi chọn lựa cũng có đặc thù riêng. Chứ tôi không lừa gạt con gái nhà lành để rồi mang tội.

Tôi thường chọn những cô nàng phóng khoáng, tư tưởng thoáng, có cùng suy nghĩ với mình đó là chưa muốn kết hôn chỉ muốn yêu đương. Tôi cũng chọn những người phụ nữ đã có gia đình, muốn tìm cảm giác lạ chứ không thích ly hôn. Dẫu biết khi ấy mình sẽ trở thành kẻ thứ ba nhưng thực tế giữa chúng tôi đa phần không có tình cảm. Bởi vậy cũng không thể quy chụp tôi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta được.

Cách đây 2 tháng, tôi quen Như qua một người bạn. Như kém tôi 1 tuổi nhưng đã kết hôn 2 năm rồi và chưa sinh con. Như có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống. Qua tiếp xúc ban đầu, tôi không đưa Như vào tầm ngắm vì cô ấy ngoan ngoãn quá, không phải là mẫu phụ nữ có thể vượt rào trốn chồng ra ngoài ngoại tình.

Sau đêm nồng nàn với gái đã có chồng, tôi tỉnh dậy trong đê mê rồi bàng hoàng phát hiện vệt đỏ trên ga giường, lúc này em mới nói tôi nghe về sự thật kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai mà ngờ được người liên lạc trước lại là Như. Cô ấy chủ động tiếp cận làm thân với tôi. Nếu đã dâng đến cửa dĩ nhiên tôi chẳng dại gì mà từ chối, vì nhìn cô ấy rất ưng mắt, nói chuyện cũng có duyên.

Tôi hỏi cuộc sống hôn nhân của Như thế nào, cô ấy bảo không hạnh phúc, hai vợ chồng không có sự đồng điệu. Đó là lý do cô ấy muốn tìm một người khác để chia sẻ. Ai đi ngoại tình chẳng viện cớ hôn nhân có vấn đề. Không ngờ được mẫu phụ nữ nhìn ngoan hiền như Như cũng có gan qua mặt chồng lén lút với người đàn ông khác.

Qua lại tán tỉnh nhau một tháng, sau 3 lần rủ rê thì tôi mới dụ được cô ấy lên giường. Tôi chuẩn bị bữa tối lãng mạn và phòng khách sạn hạng sang để trải qua đêm đầu tiên với Như. Mọi thứ khá tuyệt vời, có điều tôi thấy Như nhút nhát và ngượng ngập quá. Phụ nữ cưới chồng mấy năm rồi mà vẫn còn như vậy. Có lẽ do tính cách của cô ấy. Tôi định bụng phải huấn luyện Như thật tốt, chỉ sau vài tháng chắc chắn cô ấy sẽ lột xác hoàn toàn khi trên giường.

Mệt mỏi ngủ thiếp đi khi đã gần sáng, khi tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa mất rồi. Có vẻ Như cũng mệt lắm, cô ấy vẫn ngủ say bên cạnh tôi chưa tỉnh lại. Tôi lật chăn ngồi dậy thì phải choáng nặng khi nhìn trên ga trải giường trắng tinh nổi bật một vệt máu đỏ. Hốt hoảng lay Như dậy hỏi cô ấy tại sao lại thế. Đêm qua cảm giác là lạ nhưng tôi nghĩ vợ chồng cô ấy ít quan hệ nên mới vậy.

Như dụi mắt ngái ngủ thốt lên một câu khiến tôi đờ đẫn cả người: “Có thể anh không tin nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên của em”.

Rồi Như kể cô ấy kết hôn không có tình yêu mà do nhà chồng có ơn với bố mẹ Như. Người đàn ông đó có khiếm khuyết, cưới Như về chỉ để thiên hạ khỏi xì xào bàn tán. Chính xác là anh ta bị bất lực, không thể thực hiện trách nhiệm làm chồng của mình. Đó là lý do mà 2 năm nay họ chưa có con và Như thì vẫn còn trong trắng cho đến giờ phút này.

Sau đêm nồng nàn với gái đã có chồng, tôi tỉnh dậy trong đê mê rồi bàng hoàng phát hiện vệt đỏ trên ga giường, lúc này em mới nói tôi nghe về sự thật kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ngay từ khi em tốt nghiệp cấp 3 thì nhà chồng đã đưa ra đề nghị về đám cưới. Cũng chính vì vậy, họ cấm em không được yêu đương ai, giữ gìn đến ngày về làm dâu nhà họ”, Như kể. Thực tế cuộc hôn nhân trả ơn này như một công cụ trói buộc Như chứ không hề mang lại cho cô ấy chút hạnh phúc nào. Bố Như là người có ơn phải trả nên khi đối phương đưa ra đề nghị như vậy thì ông cũng bắt con gái phải thực hiện nghiêm khắc.

Song Như cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng khao khát được yêu thương thực sư. Đó là lý do mà cô ấy bắt đầu mối quan hệ với tôi.

Tôi rơi vào mớ bòng bong trong mối quan hệ này với Như. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng dường như Như có tình cảm thật sự với tôi. Được cô ấy trao cho lần đầu tiên chỉ khiến tôi cảm thấy nặng nề. Bây giờ chia tay cũng không được mà tiếp tục lún sâu thì tôi sợ sau này khó thoát. Tôi phải làm sao đây?

Đêm về trễ nhìn vợ quyến rũ nằm trên giường mà không kiềm lại được, hôm sau tôi tỉnh dậy trong bàng hoàng khi phát hiện người nằm trong lòng mình chẳng phải vợ

Đêm về trễ nhìn vợ quyến rũ nằm trên giường mà không kiềm lại được, hôm sau tôi tỉnh dậy trong bàng hoàng khi phát hiện người nằm trong lòng mình chẳng phải vợ

Sau sự cố vào tối hôm ấy, tôi vẫn luôn giữ im lặng mọi chuyện với vợ mình. Còn về phần cô gái kia, cô ấy vẫn làm như chưa từng có gì xảy ra.

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