Sau đêm tân hôn, vô tình đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng, vợ lập tức xếp hành lý hủy ngay tuần trăng mật

Khi yêu Thắng, biết anh từng có một mối tình sâu đậm 5 năm trước đó, Phương cũng không nặng lòng suy nghĩ quá nhiều. Họ đã chia tay rồi, cách thời điểm quen cô hơn 1 năm và hiện tại giữa họ chẳng còn gì hết, cũng như Thắng đối xử với cô rất tận tình, chu đáo. Như thế mà vẫn còn ghen với quá khứ thì có phải là tự tay mình phá hỏng đi một mối quan hệ đang tốt đẹp hay không?

Quá khứ, hay người yêu cũ của bạn trai không phải là những thứ Phương để tâm quá nhiều. Bởi vì cô quan niệm, ai chẳng có một góc thẳm sâu trong trái tim không muốn bị người khác nhìn thấu. Chỉ cần hiện tại người đó yêu thương cô và xác định rõ đâu mới là điều quan trọng nhất là được.

Nhưng không biết có phải Phương hơi nhạy cảm hay không, mà càng gần đến lễ cưới, Thắng lại càng có vẻ bồn chồn và lơ đãng thấy rõ. Anh đi chọn váy cưới với cô nhưng hồn thì cứ như để ở tận đẩu đâu. Phương có hỏi thăm thì Thắng nói do áp lực công việc, dạo này sếp giao cho anh một dự án khó nhằn, khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Phương tin ngay chẳng nghi ngờ gì, còn hết lời động viên chồng sắp cưới nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo đổ bệnh thì nguy.

Yêu nhau gần 1 năm, xét thấy mọi điều kiện đã chín muồi, Thắng bàn với Phương về thưa chuyện với người lớn để tổ chức đám cưới, nâng mối quan hệ của 2 người lên một nấc thang mới. Phương không đắn đo nhận chiếc nhẫn cầu hôn Thắng trao. Cô cười tít mắt hôn “chụt” vào môi anh một cái, trong lòng đầy ắp những viễn cảnh tương lai hạnh phúc.

Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức hôn lễ. Vẻ không tập trung vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Thắng. Phương thắc mắc vô cùng, dù có là công việc, thì hôm nay đúng ngày trọng đại, còn gì có thể chi phối tâm trí của anh hơn thế chứ? Nhất là lúc trao nhẫn cưới cho Phương trước toàn thể khách khứa, anh còn run tay tới đánh rơi cả nhẫn cưới. Ai nấy đều cho rằng chú rể quá hồi hộp nên mới vậy, nhưng Phương là người đứng gần anh nhất, vì thế cô rõ ràng nhất chuyện gì đang diễn ra. Nếu là vì Thắng hồi hộp, thì tại sao anh luôn tránh nhìn vào mắt cô trong suốt quá trình làm lễ?

Đêm tân hôn, Thắng uống đến say mèm, vì thế chẳng có chuyện gì xảy ra giữa 2 người cả. Chuyện chính yếu nhất của đêm tân hôn vẫn còn để ngỏ ở đấy. Phương cũng không lấy đó làm phiền, dẫu sao cũng còn cả kỳ trăng mật ở phía trước cơ mà!

Buổi sáng sau đêm tân hôn, vợ chồng Phương lên đường tới địa điểm trăng mật đã lập kế hoạch từ trước. Trong lúc Phương xếp hành lí thì Thắng xuống nhà nói chuyện với bố mẹ chồng. Bỗng điện thoại của Thắng ở trong túi áo khoác treo trên móc réo vang. Chắc anh định lát nữa diện chiếc áo khoác này đi đây mà. Phương lấy ra định bụng nếu là người quen thì cô sẽ nghe máy nói lát nữa Thắng gọi lại, nhưng lại là một đồng nghiệp của anh. Đợi tiếng chuông im bặt, nghĩ thế nào Phương tò mò mở máy của anh ra kiểm tra. Giờ anh đã là chồng chính thức của cô, chắc việc này không tính là quá đáng chứ?

Ảnh minh họa: Internet

Giữa những tin nhắn chúc mừng hạnh phúc, Phương không khó để tìm thấy một tin nhắn lạ Thắng gửi tới số điện thoại không lưu tên trong danh bạ. Anh viết: “Anh đang chuẩn bị đi đón dâu rồi. Anh đã cố gắng để không buồn khi nghĩ tới cô dâu không phải là em. Anh biết em sẽ chẳng trả lời tin nhắn này, nhưng anh vẫn muốn nhắn, để em biết, dù chúng ta không đến được với nhau nhưng người anh yêu chỉ có một, đó là em thôi”. Thời gian gửi tin nhắn đúng là vào lúc chuẩn bị đón dâu, và như anh dự đoán, quả thật anh không nhận được tin nhắn hồi âm từ số điện thoại đó.

Đọc những lời lẽ trong tin nhắn ấy, Phương cứ ngỡ là lời thoại trong bộ phim Hàn Quốc sướt mướt nào cơ, nhưng hóa ra nó lại đang xảy ra ngay trước mắt cô, và người thốt lên chính là chồng cô dành cho một người phụ nữ khác. Chẳng khó để đoán cũng có thể biết, chủ nhân của số điện thoại mà anh chẳng cần lưu cũng nhớ rõ mồn một kia, chính là người yêu cũ của Thắng! Và tin nhắn này cũng đã giải thích cho tất cả sự khác lạ của Thắng thời gian này.

Hóa ra không liên lạc đâu có nghĩa là đã quên. Hóa ra đối xử tốt với cô đâu có nghĩa là đã coi trọng hiện tại, mà thật sự thì những hành động tử tế dành cho cô chỉ như một chương trình được lập trình sẵn, chứ chẳng hề được xuất phát từ trái tim anh. Trước đây, giờ phút này, và chắc chắn là tương lai không ngắn sau này, Thắng sẽ vẫn còn ôm hình bóng người yêu cũ trong lòng khi sống cùng với cô! Cô có thể chịu được cảnh sống như thế không? Thân xác chồng ở bên mình nhưng trái tim và tâm hồn thì gửi gắm phần lớn ở nơi người đàn bà khác!

Phương bỏ lại vali hành lí đang xếp dở cùng chiếc điện thoại của Thắng, lao nhanh xuống nhà, xin phép bố mẹ chồng qua loa một câu rồi ra ngoài vẫy đại một chiếc taxi đang tới. Kế hoạch tuần trăng mật này, còn gì để luyến tiếc nữa!

Cô có thể vị tha, bao dung và kiên trì để giành lại trái tim Thắng không? Đó sẽ là con đường nhiều chông gai như thế nào? Và cô có đủ yêu Thắng để vượt qua con đường khó khăn trắc trở ấy không? Cô không biết nữa, chỉ biết ngay lúc này đây cô muốn trốn chạy, khỏi thực tại quá ư tàn khốc và khắc nghiệt.