Sau chuyến công tác được chồng ‘thưởng nóng’, chưa kịp vui mừng, tôi tá hỏa khi biết lí do phía sau mà đồng nghiệp tiết lộ

Chồng lại là người tâm lý anh phụ giúp tôi công việc nhà, quan tâm chu đáo với vợ, nhất là khi tôi sinh con 1 tay anh chăm lo cơm nước còn giặt giũ cả quần áo, dù có bà nội bà ngoại nhưng hễ có thời gian là anh lại tự tay chăm nom vợ con.

Kết hôn được 5 năm cuộc sống hai vợ chồng chúng tôi nói chung khá tốt đẹp, 1 nam 1 nữ đủ cả nếp tẻ là mơ ước của bao nhiêu người, may thay chúng tôi có được điều đó. Gia đình nội ngoại có điều kiện thế nên mới cưới nhau về chúng tôi đã được ở riêng ngay. Chẳn phải sống chung với nhà chồng nên tôi khá thoải mái.

Trong mắt mọi người gia đình tôi khá hoàn hảo, chồng có tài lại ưa nhìn còn tôi giỏi việc nước cũng đảm việc nhà con cái thì trọn vẹn gia đình kinh tế chẳng khó khăn thế nên chính bản thân tôi cũng tự bằng lòng với những gì mình đang có.

Thật lòng tôi hạnh phúc vô cùng, sinh con xong được 6 tháng tôi bắt đầu đi làm lại cả 2 đứa đều thế, bởi có bà nội bà ngoại chia nhau ra chăm con giúp, tôi làm lại may là gần nhà nên sáng đi muộn trưa về cho cháu bú xong thì tới cơ quan chiều lại về sớm - thuận từ công việc tình cảm gia đình tới tất cả mọi thứ tôi luôn thầm cảm ơn thượng đế đã ưu ái mình.

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Chồng tôi sự nghiệp ngày càng thăng tiến, anh được lên chức - tôi mừng cho sự cố gắng của anh cũng là mừng cho chính mình. Thế nhưng sau đó anh đi công tác suốt, tuần nào cũng phải đi thậm chí còn đi tỉnh xa nữa.

Nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào vì công việc mà, giờ các con cũng đi nhà trẻ tôi thuê thêm người làm việc nhà nên cũng chẳng vất vả gì nhiều. Mọi chuyện cứ thế êm xuôi, nhưng thật chẳng ngờ đời không ai đoán trước được điều gì.

Sau chuyến công tác dài ngày nửa tháng trước, chồng bất ngờ mua tặng tôi 1 chiếc điện thoại khá đắt tiền, không phải xưa giờ anh chưa từng tặng tôi nhưng món quà lớn tới vậy anh lấy tiền đâu ra.

Khi mà lương đã nộp đủ cho tôi, còn 1 khoản anh cầm nhưng chắc chắn không nhiều tới vậy, vừa mừng vừa lo nhưng anh đang vui vì được thăng chức nữa tôi cũng chẳng nỡ tra hỏi.

Thế rồi trong lần vô tình nghe đồng nghiệp của anh đi ăn cùng 1 quán với tôi nói chuyện, chúng tôi ngồi quay lưng với nhau lại có ghế che nên họ không biết tôi ngồi phía sau. Họ bảo anh T tức chồng tôi, lên chức nhanh thật, trong gần 2 tháng nhảy cấp 2 lần thật ngưỡng mộ, 1 anh đã ngà ngà say bảo chú không biết chị H (tức sếp tổng của chồng tôi) cô đơn gần 3 năm nay, lão T trong lần đi công tác vừa rồi bà ấy mò qua phòng thế là lên chức luôn à...

Tôi như chết ngất tại chỗ, trước giờ chẳng nghi chồng mình cũng không nghĩ anh ngoại tình bao giờ, nhưng đến nay tai nghe vậy tôi phải làm sao đây, hỏi anh thì không muốn nhưng không hỏi tôi chắc sẽ điên lên vì nghi ngờ mất, hãy chỉ cách giúp tôi