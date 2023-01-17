Bị vợ phát hiện đi nhà nghỉ qua thông tin mạng, chồng khăng khăng kêu oan vì lý do nghe xong ai nghe cũng cười ngặt nghẽo

Vì vậy, tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Thế nhưng, một lần vô tình cầm chiếc điện thoại ấy, tôi đã phát hiện ra bí mật động trời phía sau.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, đã có 2 bé, đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống hàng ngày đôi lúc cũng xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã nhưng chúng tôi luôn tìm được cách giải quyết. Giữa hai chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ khi kết hôn, đó là tôn trọng lẫn nhau và ai cũng có một khoảng riêng tư nhất định.

Tôi mơ hồ nghĩ, tại sao chồng mình lại tìm kiếm cái này. Một chút hoài nghi bắt đầu len lỏi trong tâm trí, tôi mở ứng dụng Grab trên điện thoại của chồng và phát hiện có 2 chuyến xe được đặt gần nhất. Đó là buổi tối cuối tuần hôm tôi về quê thăm con và chồng tôi ở lại đi sinh nhật bạn.

Vài ngày trước, tôi để quên sạc pin ở công ty nên về nhà điện thoại bị sập nguồn. Tôi có mượn điện thoại của chồng để check mail và tranh thủ vào mạng đọc tin tức. Tuy nhiên, khi vừa mở mạng, đập vào mắt tôi là dòng lịch sử tìm kiếm cũ: "Cách xóa lịch sử đặt xe grab".

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều bất ngờ là thời gian và địa điểm đặt xe lại không trùng khớp với việc đi sinh nhật. Chuyến xe khi đi được đặt vào lúc gần 11h đêm hôm đó, xuất phát từ nhà tôi và điểm đến là vị trí cách nhà tôi không xa. Chuyến xe về được đặt sau đó tròn 1 tiếng đồng hồ.

Vì địa chỉ mà chồng tôi đặt trên ứng dụng chỉ là số nhà và tên đường nên tôi không xác định được cụ thể anh ta đã đi đâu. Sau vài giây suy nghĩ, tôi vội chép địa chỉ đó và tìm kiếm trên google thì sững người khi phát hiện, đó là địa chỉ của một... nhà nghỉ.

Phát hiện chồng đến nhà nghỉ 1 tiếng đồng hồ vào lúc đêm khuya, tôi chắc rằng bất cứ người vợ, người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ như tôi lúc ấy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân run rẩy, tôi ngồi thụp xuống giường.

Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại và màn hình hiển thị địa chỉ của nhà nghỉ ấy vẫn đập vào mắt tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng nhịp thở của mình đang tăng lên và nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền nhà.

Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để đến trước mặt chồng hỏi cho ra lẽ. Thật bất ngờ, chồng tôi thú nhận luôn, không hề phủ nhận về hành động có lỗi đó của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta nói, hôm đó có hơi men trong người nên đã không kiểm soát được hành vi của bản thân. Sau khi về nhà, có chút bức bối trong người, anh đã bốc đồng lên mạng tìm đến dịch vụ "gái gọi" và đặt qua mạng.

Anh ta tự nhận việc có tìm đến người phụ nữ khác là sai không thể chối cãi. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là chồng tôi tỏ ra bức xúc khi khăng khăng nói giữa anh ta và cô gái làng chơi kia không hề xảy ra chuyện gì cả. Anh ta bị lừa vì cô gái đó quá… béo và xấu, khác với hình ảnh quảng cáo được đăng trên mạng nên "chuyện ấy" đã không diễn ra.

Chồng tôi thề rằng, sau khi thương lượng, anh ta chịu mất 50% phí và để cô gái kia ra về. Nhưng khi tôi hỏi, nếu vậy, tại sao lại ở nhà nghỉ đến 1 tiếng mới về thì anh ta nói, đã trả tiền thuê nhà nghỉ nên ở lại nằm cho tỉnh rượu rồi bắt xe về.

Tôi thấy thật nực cười với cách giải thích đó. Dĩ nhiên, là một người phụ nữ, tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi không biết sau lưng tôi, chồng còn làm những điều gì khủng khiếp hơn mà tôi chưa phát hiện ra. Niềm tin của tôi đối với chồng bị sụp đổ.

Cả đêm hôm đó, cứ mường tượng đến việc chồng mình chung chạ với người phụ nữ khác là tôi đã thấy ớn lạnh và rùng mình.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi rơi vào bế tắc. Dù chồng tôi cố giải thích và xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc chồng mình đã có suy nghĩ và hành động đó.

Chỉ 1 tháng nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi nhưng quả thật đến giờ phút này, tâm trí tôi rối bời, mông lung và vô định. Tôi có nên cố tin vào những gì chồng nói và hứa hẹn để tiếp tục cuộc hôn nhân này hay chấm dứt để tránh có những tổn thương về sau?