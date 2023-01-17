Bị thôi việc ngay sau khi mời sếp ăn tân gia, nào ngờ cô thư ký trẻ thỏ thẻ vào tai điều thắc mắc, tôi kinh ngạc không dám tin sự thật

Tâm sự 17/01/2023 11:15

Làm việc cho công ty đã lâu, tôi cũng dự định gắn bó lâu dài mà còn rất thương vị sếp của mình. Cho đến lúc tan bữa tiệc mừng nhà mới.

Vợ chồng tôi rất tu chí làm ăn, sau 7 năm cưới nhau, chúng tôi có 2 con và hiện đã xây được căn biệt thự 3 tầng trên đất của bố mẹ cho. Lúc đầu tôi không muốn ăn mừng nhà mới bởi bày ra vất vả nhưng anh chị em trong công ty lại rất háo hức được đến thăm.

Mọi người nói nhiều quá khiến tôi cũng đành bảo vợ tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè anh em ở quê và đồng nghiệp trong công ty của hai vợ chồng đến chia vui với gia đình tôi.

Hôm đó mọi người đến đông lắm, đặc biệt sếp của tôi cũng có mặt, ông ấy chúc mừng vợ chồng tôi bằng những lời tốt đẹp nhất.

Sáng hôm sau tôi đi làm ngay, đến công ty ngồi chưa nóng chỗ, cô thư ký của giám đốc đã đưa đến cho tôi một tờ quyết định thôi việc. Không thể tin nổi vào mắt mình, ngay lập tức tôi cầm tờ giấy đó đến phòng sếp hỏi chuyện cho rõ.

Bị thôi việc ngay sau khi mời sếp ăn tân gia, nào ngờ cô thư ký trẻ thỏ thẻ vào tai điều thắc mắc, tôi kinh ngạc không dám tin sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo trong suốt 8 năm qua làm việc rất tốt, không có sai sót gì và luôn cố gắng hết sức cho sự phát triển của công ty, tại sao lại bị thôi việc. Sếp bảo là mới tìm được người giỏi hơn tôi và mức lương chỉ bằng có một nửa tôi thôi. Có lẽ tôi làm lâu rồi, lương càng ngày càng tăng, mỗi tháng phải trả 20 triệu đồng nên sếp thấy tiếc.

Cầm tờ quyết định thôi việc mà tôi buồn vô cùng, ra đến cầu thang thì gặp cô thư kí tôi hỏi về người sẽ thay thế mình là ai? Cô ấy cười rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hôm qua từ nhà anh trở về, sếp giận lắm, luôn miệng nói là ông ấy làm cả đời người mà vẫn phải sống trong căn nhà 3 tầng chật hẹp. Còn nhân viên thì lại sống trong biệt thự rộng mênh mông, chắc chắn có điều mờ ám bòn rút công quỹ".

Nghe đến đây tôi thở dài than rằng đất thì bố mẹ cho, tiền làm nhà chủ yếu là của vợ, nếu chỉ có lương tháng của tôi sao có thể làm được. Với lại vợ tôi sống rất tằn tiện tiết kiệm, còn vợ sếp chỉ ở nhà đi du lịch spa suốt ngày thì có tiền núi cũng hết. Sao sếp lại ghen tị với nhân viên chuyện nhỏ nhặt này?

Bị thôi việc ngay sau khi mời sếp ăn tân gia, nào ngờ cô thư ký trẻ thỏ thẻ vào tai điều thắc mắc, tôi kinh ngạc không dám tin sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô thư ký bảo có lẽ trong lúc nóng giận nên sếp nghĩ quẩn, biết đâu vài hôm nữa ông ấy nghĩ lại sẽ thay đổi quyết định thì sao. Nghe cô ấy nói cũng hợp lý nên tôi quay trở lại làm việc.

Còn 45 ngày nữa là tôi sẽ phải rời khỏi công ty mà tôi định gắn bó cả đời này nhưng tôi không muốn mất công việc tốt này một chút nào. Theo mọi người tôi phải làm sao để giữ được việc làm đây?

 

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