Vợ làm lương 6 triệu nhưng tiêu xài như trăm triệu, tôi nổi điên chất vấn cô ấy nào ngờ sững sờ trước điều khuất tất mà em làm

Đúng là tôi gần như nổi điên và cay cú vì cách tiêu xài của vợ, quá sức chịu đựng, tôi tìm cách hỏi cho ra chuyện nào ngờ sững sờ.

Tôi vừa mới cưới vợ được 2 tháng nay. Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, vợ tôi tính tình nhiều khi đỏng đảnh, ngang bướng nhưng cô ấy yêu tôi thật lòng, cũng chịu khó học hỏi để chăm sóc chồng và gia đình. Thế nhưng khi về chung sống rồi thì tôi mới phát hiện ra một hiện tượng rất mâu thuẫn ở vợ. Đó là vợ tôi lương chỉ vỏn vẹn 6 triệu nhưng nhìn cách cô ấy chi tiêu, mua sắm thì tôi nghĩ phải lương 100 triệu mới đủ. Lương vợ tôi chính xác chỉ có từng ấy chứ không phải cô ấy giấu tôi đâu. Công việc cô ấy thế nào tôi biết rõ, tin nhắn chuyển khoản lương tôi cũng xem rồi. Hơn nữa vợ tôi càng không phải mẫu phụ nữ giỏi giang , có chí cầu tiến.

Hồi xưa yêu nhau tôi chẳng mấy khi để ý chuyện ăn mặc, mua sắm của vợ. Nhưng về ở chung tôi mới biết vợ tôi có một phòng chuyên để quần áo, giày dép, chưa nói còn la liệt nào mỹ phẩm, đồ dưỡng da... Và nhìn cách cô ấy vung tiền đi chơi với bạn, chi tiêu hàng ngày thì đâu phải mức lương 6 triệu có thể cáng đáng nổi. Ấy thế mà mỗi tháng vợ chỉ lấy 5 triệu từ lương tôi đưa để chi tiêu, còn lại 20 triệu vẫn gửi vào tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng. Tôi thắc mắc thì vợ bảo đồ cô ấy mua toàn hàng fake, giá vài trăm nghìn là nhiều. Nhưng hôm trước mấy người đồng nghiệp của tôi tình cờ thấy ảnh vợ tôi trên facebook. Một cô gái sành điệu trong số đó khẳng định vợ tôi mua toàn hàng xịn, nguyên mấy chiếc túi xách của cô ấy cũng có giá hơn 20 triệu/chiếc, bằng cả tháng lương của tôi!

Ảnh minh họa: Internet Nghĩ sao một người phụ nữ lương 6 triệu lại có thể chi tiêu rủng rỉnh đến mức như thế? Nếu không phải là làm điều gì đó khuất tất? Trong lòng tôi tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, càng nghĩ tôi càng đau đớn và cay cú. Tối về nhà, tôi quăng hết chỗ đồ của vợ ra giữa nhà rồi hỏi cô ấy đã làm gì sau lưng tôi? Nếu không nói thật thì tôi chỉ còn cách kết thúc cuộc hôn nhân này. Vợ im lặng một lát rồi thú nhận tất cả. Biết bí mật của vợ vẫn giấu mình lâu nay, tôi hoang mang đến sững sờ. Hóa ra tháng nào bố mẹ cũng cho cô ấy 60 triệu. Ông bà có một cửa hàng và mấy dãy phòng trọ cho thuê, tiền thu được hầu như đều cho con gái. Nhưng cô ấy không muốn nói ra vì sợ tôi mất tự nhiên hoặc bị người ngoài xì xào " bám váy vợ ". Căn nhà hiện tại bố mẹ vợ ở khá bình thường nên tôi không ngờ được ông bà có điều kiện như thế. Trên vợ tôi chỉ có một anh trai đã lập gia đình và ra ở riêng . Bố mẹ vợ cưng chiều vợ từ nhỏ, cô ấy chỉ cần đi làm một công việc nhàn tản cho khuây khỏa, còn lại tiền chi tiêu đã có ông bà chu cấp rộng tay. Vợ xin lỗi vì giấu giếm, tôi bảo cô ấy từ tháng sau đừng nhận tiền của bố mẹ nữa thì cô ấy không chịu. Vợ bảo tiêu xài thoải mái quen rồi, giờ tiêu trong mức lương 6 triệu ai mà chịu nổi. Tính tôi không thích dựa dẫm vào ai, chỉ muốn 2 vợ chồng tự lập, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tôi nên khuyên vợ thế nào đây?

Kỷ niệm ngày cưới tôi khóc như mưa trong phòng ngủ còn chồng quỳ gối ngoài cửa van xin điều bẽ bàng mà mẹ chồng bắt tại trận Tôi nào có ngờ, cuộc sống đang hạnh phúc lại phải chứng kiến điều không người vợ nào mong muốn. Nhìn chồng làm chuyện ấy giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi đau xót.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-lam-luong-6-trieu-nhung-tieu-xai-nhu-tram-trieu-toi-noi-ien-chat-van-co-ay-nao-ngo-sung-so-truoc-ieu-khuat-tat-ma-em-lam-547314.html