Tôi nào có ngờ, cuộc sống đang hạnh phúc lại phải chứng kiến điều không người vợ nào mong muốn. Nhìn chồng làm chuyện ấy giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi đau xót.

Tôi kết hôn đã 3 năm, có 1 trai 1 gái nói chung cuộc sống hôn nhân sẽ không màu hồng như các bạn tưởng tượng nhưng đời sống của tôi cũng không tới nỗi tệ hại. Cha mẹ chồng yêu thương, con cái đủ nếp đủ tẻ, gia đình có điều kiện chẳng phải lo lắng về kinh tế nên khá an nhàn. việc ổn định thế nên hiện tại tôi khá hài lòng với những gì mình đang có, nhất là mẹ chồng tôi thương bà chẳng khác nào mẹ đẻ. Bởi từ khi về làm dâu bà đã chỉ bảo tôi ân cần, khi sinh nở bà lo lắng từng chút 1 và thực sự chưa lần nào mắng chửi hay gây khó dễ cho tôi.

Bà từng bảo con dâu mới là con mình, giờ mẹ yêu thương con mai này khi có tuổi con nhớ chăm sóc mẹ nhé. Tôi vui lắm vì phúc lớn nên mới có được 1 gia đình như vậy. Thế nhưng cách đây 5 ngày trong 1 lần cùng đồng nghiệp đi ăn trưa tôi vô tình phát hiện thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ, tôi như chết trân tại chỗ. Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ tôi xem như mẹ đẻ lẽ nào lại làm chuyện đó sau lưng chồng con, thế là tôi âm thầm theo dõi vẫn thấy 3 ngày sau bà vào nhà nghỉ đó đều đặn, tới ngày thứ tư cũng tầm buổi trưa đó, tôi thấy bà vào cùng 1 người đàn ông trẻ.

Không kiềm được lòng tôi đi lên theo, ai ngờ cửa nhà nghỉ vừa mở ra tôi thấy chồng mình đang ôm ấp 1 cô gái trẻ nào đó còn anh kia thì xông lên đánh đạp chồng tôi lẫn cô ta. Hóa ra mẹ chồng tôi phát hiện con trai ngoại tình đi bắt gian và đánh ghen thay con dâu. Tôi thầm cảm ơn mẹ nhưng nỗi đau sự thất vọng trong tôi ập đến,bởi hôm đó chính là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Lúc đó tôi chỉ nhìn chồng 1 cái rồi về nhà, tôi khóa trái cửa phòng lại, chẳng thiết ăn uống hay làm gì dù ai gọi hay khóc lóc từ mẹ chồng tới chồng lẫn con cái tôi cũng không mở cửa. Sau đó mẹ chồng tôi nhắn tin khuyên nhủ tha thứ cho chồng đi con, chỉ lần này thôi, còn chồng tôi thì van xin đủ kiểu thề thốt hứa sẽ không bao giờ tái phạm... nhưng tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào, nên cho chồng 1 cơ hội nữa hay không, nhưng thật lòng tôi chẳng thể nào quên được điều anh đã làm để sống thật hạnh phúc bên nhau nữa. Hãy cho tôi lời khuyên vì hiện tại tôi bế tắc quá?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-niem-ngay-cuoi-toi-khoc-nhu-mua-trong-phong-ngu-con-chong-quy-goi-ngoai-cua-van-xin-ieu-be-bang-ma-me-chong-bat-tai-tran-547303.html