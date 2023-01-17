Gặp vợ cũ đang ăn trong nhà hàng một mình, vừa cất lời mỉa mai thì 'hóa đá' trước bí mật mà cô đủng đỉnh tiết lộ

Hân (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau 7 năm chung sống, khi đó vợ chồng cô đã sinh được 2 đứa con. “Lúc chồng tôi chưa kiếm được nhiều tiền thì gia đình còn êm ấm. Khi anh ấy vừa phất lên thì cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Lý do đơn giản là tôi không chấp nhận được cảnh chung chồng với người phụ nữ khác”, Hân kể.

Giàu đổi vợ thực sự không phải là chuyện hiếm gặp trong cuộc sống. Khi còn nghèo khổ, thiếu thốn thì vợ chồng, con cái còn hạnh phúc bên nhau. Đến lúc điều kiện kinh tế dư dả hơn, người đàn ông lại không còn toàn tâm toàn ý với gia đình nữa.

Hân không đồng ý, vì thế ly hôn là con đường duy nhất cho cô và Trung. Sau ly hôn, Hân nhận nuôi cả hai con, Trung chu cấp hàng tháng. Trung vẫn để bụng chuyện vợ đòi ly hôn, anh cố tình quên bẵng việc gửi tiền nuôi con mỗi tháng. Mục đích muốn xem Hân sống thế nào khi rời xa anh. Nếu cô cứng cỏi đến thế thì Trung sẽ để Hân tự vật lộn nuôi con một mình, khiến cô phải hối hận về quyết định của mình.

Trung - chồng cũ của Hân khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, anh thậm chí ngang nhiên thừa nhận. Trung đề nghị vợ phải chấp nhận chuyện đó như một lẽ tất nhiên đối với những người đàn ông thành đạt. Chỉ cần anh không bỏ vợ con, vẫn có trách nhiệm với gia đình là được.

Thế nhưng Hân chưa từng một lần liên lạc với Trung để hỏi về khoản chu cấp nuôi con. Vài lần Trung chủ động gọi cho vợ cũ, Hân thản nhiên đáp rằng cuộc sống của 3 mẹ con cô vẫn tốt.

Bẵng đi 2 năm sau, hôm ấy Trung dẫn cô bạn gái mới xinh đẹp đi ăn trưa ở một nhà hàng vừa khai trương. Anh không bao giờ nghĩ rằng lại có thể gặp Hân ở đó. Cô cũng đang dùng bữa nhưng chỉ cô chỉ đi một mình.

“Tôi cũng không ngờ lại gặp chồng cũ vào ngày hôm đó. Anh ta nhìn thấy tôi thì vội bước đến rồi cất lời mỉa mai: ‘Cô dạo này sống cũng khá nhỉ, vào đây ăn trưa cơ đấy? Hay mới tìm được gã đàn ông nào chịu bỏ tiền bao nuôi rồi? Khách quan mà nói thì ly hôn xong, cô nhìn xinh ra đấy’. Quả thật sau ly hôn tôi nhẹ gánh đi nhiều, con cái cũng dần lớn hơn nên tôi có nhiều thời gian để trau chuốt bản thân…”, Hân nói.

Hân bảo cô không hề tức giận trước lời chế giễu, khinh bỉ của chồng cũ. Bởi Trung không còn xứng đáng để cô phải bận lòng nữa. “Nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây thì tôi cũng chia sẻ thật lòng với anh, nhà hàng này do tôi mở đấy. Những năm qua tôi đã tích góp được một khoản nên bây giờ muốn đầu tư làm ăn, xây dựng nền tảng vững chắc cho con cái sau này”, Hân đủng đỉnh trả lời Trung.

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Những năm còn chung sống, Hân luôn giấu sự thật về mức lương của mình với chồng. Vì Hân biết Trung vô cùng sĩ diện và có tính tự ái cao. Nếu anh biết bản thân thua kém vợ thì cuộc hôn nhân của hai người sẽ rất khó được yên bình. Vì thu nhập của Trung chẳng đáng là bao nên Hân gần như phải lo liệu mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Bố mẹ Trung dưới quê có công to việc lớn gì đều là cô gửi tiền về cho ông bà. Lần nào Hân cũng phải nói dối chồng rằng bố mẹ cô cho tiền hoặc vay mượn người quen. Những thứ cô sắm sửa cho các con và mua về sử dụng trong nhà, nếu Trung hỏi đến, Hân luôn phải nói dối về giá tiền.

Cho đến khi Trung đạt được thành công trong sự nghiệp, Hân cứ nghĩ đã đến lúc mình không cần phải giấu giếm chồng về thu nhập thật sự nữa. Ai ngờ đó cũng là lúc Trung đổ đốn và họ ly hôn. Bí mật ấy bị chôn vùi theo cuộc hôn nhân tan vỡ của họ. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng mới mở của Hân hôm ấy, có lẽ cả đời này Trung cũng không thể biết được.

Nghe vợ cũ chia sẻ mọi chuyện mà Trung sững sờ đến hóa đá. Trong lòng anh dâng trào những cảm xúc không thể gọi được tên. Nhất là câu hỏi của Hân khi hai người chia tay ra về càng khiến anh giật mình hoảng hốt: “Chúc anh tìm được một người phụ nữ có thể yêu anh thật lòng như tôi ngày ấy”.

Phụ nữ vây quanh Trung hiện tại không ít nhưng để tìm được một người phụ nữ đối đãi với anh được như Hân thì gần như là không thể. Họ chỉ ở bên anh vì hiện tại anh giàu có mà thôi. Thế nhưng Trung có hối hận hay tiếc nuối thế nào thì hai người hiện tại đã là quá khứ của nhau, chẳng bao giờ có thể quay về bên nhau được nữa.