Sau 5 tháng ly hôn người 'tàn tật', tôi hả hê dẫn bạn gái trẻ đẹp đến khoe nhưng khi cánh cửa vừa mở tôi hóa đá với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 21/12/2022 21:04

Sau khi chấm dứt hôn nhân với vợ cũ, tôi cũng không xác định mối quan hệ với cô người tình mẹ đơn thân kia. Mà yêu hẳn cô nàng gái tân trẻ đẹp đàng hoàng cho thiên hạ trầm trồ.

Cách đây 5 tháng, vợ cũ nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì tôi có một mối quan hệ khác bên ngoài. Lúc ấy cô ta vừa gặp tai nạn không lâu, đang phải ngồi trên xe lăn vì chân bị tổn thương nặng. Bác sĩ bảo muốn hồi phục được chắc cũng phải mất vài năm tập luyện vật lý trị liệu. 

Vợ như thế thì tôi có người phụ nữ khác cũng là điều rất đỗi bình thường đúng không? Nhưng cô ấy bảo tôi là vợ vừa ốm 2 tháng thì đã thay lòng, sau này cũng chẳng trông mong được gì. Chồng mà chỉ ở bên nhau được lúc suôn sẻ, còn khi hoạn nạn khó khăn là trở mặt thì lấy chồng để làm gì?

Đúng là đàn bà suy nghĩ nông cạn, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chuyện chồng mình có lên giường với người khác hay không. Điều đó thì quan trọng gì, miễn là đàn ông vẫn mang tiền về, không bỏ rơi vợ con là được. Nhưng vợ tôi không nghe, sau khi biết tôi cặp kè với một cô nàng từng ly hôn đang nuôi con một mình thì cô ấy khăng khăng đòi ly hôn.

Sau 5 tháng ly hôn người 'tàn tật', tôi hả hê dẫn bạn gái trẻ đẹp đến khoe nhưng khi cánh cửa vừa mở tôi hóa đá với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ vợ thậm chí còn phải khóc hết nước mắt khuyên nhủ con gái. Vì bây giờ cô ấy bệnh tật như thế, làm sao có thể một mình nuôi con gái, đến lo cho bản thân còn chẳng nổi. Ly hôn thì tôi chỉ có trách nhiệm chu cấp cho con, chứ đời nào tôi gửi tiền nuôi cả vợ cũ? 

Nhưng vợ không nhượng bộ, đã thế tôi sẽ cho cô ta sáng mắt ra. Đến lúc đó dù hối hận lạy van thì tôi cũng không bao giờ thèm quay lại. Cô ta mới khó chứ bản thân tôi ly hôn một cái là kiếm được ngay vợ mới trẻ đẹp xinh tươi mơn mởn. Thôi có khi như này cũng tốt, thoát được cô vợ tật nguyền, tôi lại có vợ mới ngon lành cành đào.

Sau khi chấm dứt hôn nhân với vợ cũ, tôi cũng không xác định mối quan hệ với cô người tình mẹ đơn thân kia. Mà yêu hẳn cô nàng gái tân trẻ đẹp đàng hoàng cho thiên hạ trầm trồ. Sau 5 tháng li hôn, nghĩ đến vợ cũ không biết bây giờ ra sao, lại sung sướng tự hào vì có bạn gái trẻ đẹp bên cạnh, tôi nảy ra ý định đưa bạn gái tới khoe khoang với vợ cũ. 

Chắc trong thời gian qua cô ấy cũng khổ sở lắm nhưng vì sĩ diện nên không dám muối mặt đến tìm tôi. Hàng tháng thì tôi vẫn chuyển đều 2 triệu theo trách nhiệm mà tòa quy định. Trước đây tôi và vợ cũ thuê nhà sống, lương tôi cũng khá nhưng chưa đủ tiền mua nhà vì tôi tiêu hết nhiều. Ly hôn xong, tôi chuyển chỗ khác mà cô ta cũng đưa con tìm nơi ở mới. Sau khi hỏi han mấy người bạn của vợ cũ, cuối cùng cũng tìm được nhà cô ta. Lúc đứng trước khu chung cư khá đắt tiền ấy mà tôi vẫn thấy ngờ vực, lẽ nào vợ cũ đủ tiền thuê nhà ở đây?

Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện bên trong nhà, tôi hóa đá. Đúng là vợ cũ của tôi nhưng cô ấy không còn ngồi xe lăn nữa mà đi đứng bình thường chân tay khỏe mạnh. Vợ cũ diện chiếc váy ở nhà nền nã, dịu dàng, trông rất đẹp. 

"Anh đến đây có việc gì vậy?" - cô ấy lạnh nhạt hỏi một câu, không hề mời tôi và bạn gái vào nhà.

Sau 5 tháng ly hôn người 'tàn tật', tôi hả hê dẫn bạn gái trẻ đẹp đến khoe nhưng khi cánh cửa vừa mở tôi hóa đá với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lắp bắp chất vấn, lúc ấy mới biết một sự thật kinh hoàng. Vợ cũ không hề bị tổn thương chân gì cả. Sau khi tháo bột thì chân đã lành lặn khỏe mạnh bình thường. Song cô ấy lại nhờ bạn thân mình làm bác sĩ ở bệnh viện nói với tôi như vậy để thử lòng chồng. Còn cô ấy thì mua một chiếc xe lăn rồi giả vờ bệnh nặng.

Lý do vợ muốn thử lòng tôi là bởi vì cô ấy đang định mua nhà. Trước nay vợ chồng tôi tiền nong giữ riêng. Tôi nghĩ cô ấy lương thấp nên hàng tháng chỉ góp 60% phí sinh hoạt, còn lại cất riêng không đưa cho vợ giữ vì sợ cô ấy biển thủ mất. Ai ngờ đâu lương của vợ thậm chí còn cao gấp đôi của tôi!

Mấy năm qua cô ấy tích góp được khá nhiều. Đợt vừa rồi bố mẹ vợ lại chia thêm cho con gái một mảnh đất. Cô ấy đang băn khoăn không biết có nên cho tôi cùng đứng tên nhà hay không nên mới nghĩ ra trò thử lòng. 

Tất nhiên là tôi đã thua ngay từ vòng gửi xe. Vợ vừa ốm được 2 tháng đã có người khác, đã thế còn ngang nhiên thách thức và buông những lời phũ phàng. Trước đó cô ấy chỉ nghĩ chồng hơi tính toán tiền bạc nhưng ai ngờ được tôi lại bạc bẽo và trở mặt nhanh đến thế. Chẳng còn gì lưu luyến, cô ấy lập tức ly hôn.

Sau ly hôn thì bán mảnh đất bố mẹ cho, cộng với số tiền tích góp được để mua một căn hộ hoành tráng ở khu chung cư này. Lương cao nên cô ấy và con sống rất thoải mái, số tiền 2 triệu tôi gửi vợ thậm chí còn chẳng đủ đóng tiền học cho con.

Nhìn sang cô bạn gái của mình, đúng là xinh đẹp và trẻ trung thật nhưng lại chẳng có tài cán gì, chỉ chăm chăm trông đợi tôi chu cấp. Việc của cô ta là làm đẹp và nũng nịu ngọt ngào để lấy lòng bạn trai. Từ nhà vợ cũ trở ra mà tôi cứ như người mất hồn. Tôi hối hận lắm rồi, giá như thời gian có thể quay trở lại!!!

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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