Sau 25 năm chung sống, chồng mang biếu mẹ ruột 6 quả táo nhưng chẳng thể ngờ hành động này lại làm nổ ra cuộc chiến ly hôn với vợ

Âu Hải năm nay 49 tuổi, anh và vợ đã kết hôn được 25 năm vậy nhưng đáng tiếc rằng chuyện tình cảm giữa anh và Vu Hạ chưa bao giờ được coi là hòa hợp. Hai vợ chồng thường vì một số chuyện vụ vặt mà cãi vã, kể cả sau khi có con tình trạng này vẫn không hề thay đổi. Cũng chính vì điều này, cậu con trai từ nhỏ cũng không muốn về nhà, những ngày nghỉ cậu con trai đều ở nhà ông bà nội. Khi con trai không có nhà, hai vợ chồng cãi nhau còn kịch liệt hơn.

Mẹ Âu Hải không muốn mâu thuẫn với con dâu ngày một căng thẳng nên đã từ chối không về sống chung cùng con trai

Cách đây vài ngày, Vu Hạ dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện một túi táo trong nhà đã biến mất. Cô hỏi chồng thì Âu Hải nói rằng anh đã mang táo gửi cho mẹ ruột của mình. Câu nói này của Âu Hải lại làm dấy lên lửa giận trong lòng Vu Hạ. Cô cho rằng Âu Hải mang đồ về cho mẹ chồng mà không nói với mình một tiếng là rất coi thường cô. Cô không có vị trí gì trong ngôi nhà của mình. Hai vợ chồng Âu Hải tranh cãi kịch liệt không ai nhường ai, cuối cùng Vu Hạ dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở.