Sau 25 năm chung sống, chồng mang biếu mẹ ruột 6 quả táo nhưng chẳng thể ngờ hành động này lại làm nổ ra cuộc chiến ly hôn với vợ

Tâm sự 02/11/2021 08:44

Dù chỉ mang cho mẹ ruột 6 quả táo nhưng vợ của Âu Hải lại không thể tha thứ cho hành động này của chồng khiến hai vợ chồng đi đến vực thẳm của hôn nhân.

Âu Hải năm nay 49 tuổi, anh và vợ đã kết hôn được 25 năm vậy nhưng đáng tiếc rằng chuyện tình cảm giữa anh và Vu Hạ chưa bao giờ được coi là hòa hợp. Hai vợ chồng thường vì một số chuyện vụ vặt mà cãi vã, kể cả sau khi có con tình trạng này vẫn không hề thay đổi. Cũng chính vì điều này, cậu con trai từ nhỏ cũng không muốn về nhà, những ngày nghỉ cậu con trai đều ở nhà ông bà nội. Khi con trai không có nhà, hai vợ chồng cãi nhau còn kịch liệt hơn.

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 Mẹ Âu Hải không muốn mâu thuẫn với con dâu ngày một căng thẳng nên đã từ chối không về sống chung cùng con trai

Cách đây vài ngày, Vu Hạ dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện một túi táo trong nhà đã biến mất. Cô hỏi chồng thì Âu Hải nói rằng anh đã mang táo gửi cho mẹ ruột của mình. Câu nói này của Âu Hải lại làm dấy lên lửa giận trong lòng Vu Hạ. Cô cho rằng Âu Hải mang đồ về cho mẹ chồng mà không nói với mình một tiếng là rất coi thường cô. Cô không có vị trí gì trong ngôi nhà của mình. Hai vợ chồng Âu Hải tranh cãi kịch liệt không ai nhường ai, cuối cùng Vu Hạ dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở.

Sự việc này khiến Âu Hải bất bình, trong gia đình Âu Hải còn có một cô em gái nhưng đã lấy chồng và có con, bố anh đã mất năm ngoái, hiện tại chỉ còn mẹ sống một mình. Là anh cả trong gia đình, lẽ ra Âu Hải phải là người chăm sóc mẹ, vậy nhưng mối quan hệ giữa vợ và mẹ rất căng thẳng nên Âu Hải không thể đón mẹ về sống chung. Mặt khác, mẹ Âu Hải cũng sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của con dâu và con trai nên bà từ chối lời đề nghị của Âu Hải.

Âu Hải vốn nghĩ rằng mình đã không ở bên cạnh mẹ nên thỉnh thoảng anh đến nhà thăm mẹ, đôi khi anh mua trứng, mua ít trái cây cho mẹ. Vài ngày trước, Âu Hải thấy trong nhà có 6 quả táo mà vợ anh lại không thích ăn táo nên anh đem đến nhà mẹ. Chẳng thể ngờ sự việc này lại khiến Vu Hạ nổi giận bỏ về nhà mẹ đẻ.

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 Âu Hải không ngờ chỉ vì 6 trái táo mà anh với vợ phải ly hôn sau 25 năm chung sống

Âu Hải rớt nước mắt kể về nỗi khổi của mẹ trong những năm qua, anh hiểu mối quan hệ giữa vợ và mẹ không tốt nên khi vợ phản đối việc đón mẹ về sống chung anh đã đồng ý. Mặc dù vậy sóng gió trong gia đình anh vẫn liên tiếp xảy ra, mỗi lần mẹ chồng gọi điện nói hai vợ chồng về ăn cơm, Vu Hạ đều ngăn cản, bản thân cô không muốn về nhà mẹ chồng và cũng không muốn cho Âu Hải về nhà gặp mẹ. Sau sự việc lần này, Âu Hải đã đề nghị ly hôn với Vu Hạ sau 25 năm chung sống, anh không biết phải làm gì để hóa giải mối quan hệ giữa vợ và mẹ.

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