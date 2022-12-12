Sắp sinh đứa thứ 2 nên vợ chồng tôi không thể về quê ăn giỗ bố chồng, anh chồng liền gọi điện nói một câu khiến tôi vô cùng uất nghẹn

Tâm sự 12/12/2022 01:32

Đến giờ tôi vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó...

Nhà chồng Q có 3 anh em trai thì chỉ có một mình gia đình Q lên thành phố lập nghiệp. Chồng Q cũng là con út nên bố mẹ chiều chuộng hơn, không bắt phải ở gần ông bà. Trong khi đó, hai anh lớn cũng có sự nghiệp ổn định dưới quê, lấy vợ sinh con đẻ cái. Đặc biệt, Q thấy họ an phận thủ thường, chẳng mơ mộng gì về cuộc sống thành thị.

Sắp sinh đứa thứ 2 nên vợ chồng tôi không thể về quê ăn giỗ bố chồng, anh chồng liền gọi điện nói một câu khiến tôi vô cùng uất nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bên nhà các thành viên sống khá nghiêm khắc với nhau, không thoải mái chút nào. Anh trai cả gia trưởng đã đành, đằng này anh trai thứ cũng vậy, họ còn hay hùa vào chỉ trích Q và chồng. Từ ngày ra mắt, Q đã phải nhận những ánh nhìn soi xét vô cùng khó chịu. Đôi lúc Q tự hỏi, phải chăng vì mình xinh đẹp, trẻ trung và sành điệu hơn các chị dâu nên hai anh mới tỏ ra khó tính?

Q rất hay nghe được những câu mỉa kiểu "Hai chị dâu dưới quê làm sao mà được ăn mặc đẹp và đồ đắt tiền như em dâu út?". Biết là mình không được lòng mọi người trong nhà, Q luôn ý thức thể hiện bằng hành động. Chẳng hạn nếu về quê ăn uống liên hoan thì cũng biết về sớm một chút để chuẩn bị nấu nướng, ăn xong thì dọn dẹp rửa bát. Thấm thoắt đã 5 năm lấy chồng, nhưng Q vẫn chưa cảm thấy mình thực sự được tôn trọng trong nhà.

3 năm trước, bố chồng qua đời, đợt đó anh em trong nhà cũng lục đục một thời gian. Tất cả là vì những bất đồng trong vài công chuyện chung. Q là phận làm dâu nên cũng không góp lời gì cả, Q cũng bảo chồng đừng tham gia quá nhiều, cứ để anh cả chỉ đạo. Như vậy mới giảm bớt được mâu thuẫn và tranh cãi.

Năm nay, giỗ bố ở quê nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên vợ chồng Q không về được. Cộng thêm việc Q đang mang thai, cũng không tiện đi lại. Trước đó, Q đã sinh một bé trai đầu lòng rồi, lần này là bé thứ hai trong nhà. Mấy hôm trước ngày giỗ, chồng Q đã gọi điện về cho anh trai cả, hỏi về tình hình giỗ ở quê thế nào. Chồng Q cũng bảo xin được góp giỗ nên gửi ít tiền về quê, còn trên thành phố thì sẽ làm mâm cơm cúng bố.

Tưởng rằng mọi việc đã xong xuôi ổn thỏa, nào ngờ sau ngày giỗ bố chồng, vào buổi sáng khi chồng Q đi làm thì anh trai cả nhà chồng gọi điện lên. Q cứ nghĩ có chuyện gì quan trọng, nào ngờ anh trai chồng muốn quở trách. Anh nói:

"Hôm trước giỗ bố mà không gọi được một cuộc hỏi thăm mẹ và các anh chị à? Chắc dâu út coi mọi người không ra gì nhỉ?"

Q ngay lập tức phải "chữa cháy": "Tại vì chồng em đã thu xếp gọi điện hỏi thăm mọi người rồi nên em mới không gọi nữa đấy chứ".

Chưa hết, anh trai chồng tiếp tục xỉ vả, khiển trách: "Cô thử tính xem đã bao lâu rồi không về quê, không gọi cho mọi người rồi? Nói thế mà nghe được à?"

Nói đoạn, anh trai chồng đột ngột cúp máy. Q định gọi lại xin lỗi nhưng nghĩ anh ta đang tức giận chắc cũng chẳng nghe. Một lát sau, chồng Q gọi điện, hỏi vừa xảy ra chuyện gì mà anh trai chồng nhắn "Dạy lại vợ đi". Q nói buổi tối về vợ chồng nói chuyện.

Tối hôm đó, Q trình bày hết sự việc với anh, chồng Q cũng bất ngờ chẳng kém gì vợ. Chả nhẽ, cùng là người trong nhà mà phải tính toán, xét nét từng chút một như vậy sao? So với nhà bên ngoại của mình thì Q thấy họ hàng bên nội quá khó tính. Q không biết bây giờ phải nói năng sao với anh chị bên nhà chồng nữa.

Chồng Q gọi điện về quê, có xin lỗi đàng hoàng nhưng nghe chừng thái độ của mọi người vẫn còn căng thẳng chỉ vì chuyện nhỏ này. Sắp tới, Q sẽ đến kỳ đẻ rồi, và còn ở cữ nữa nên chắc một thời gian rất lâu mới về được quê.

Sắp sinh đứa thứ 2 nên vợ chồng tôi không thể về quê ăn giỗ bố chồng, anh chồng liền gọi điện nói một câu khiến tôi vô cùng uất nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ với mọi người bên gia đình chồng đây? Chả nhẽ, Q phải trở thành một người lạnh lùng, bỏ ngoài tai những chỉ trích ấy hay sao? Mà những việc này còn ảnh hưởng tới cả chồng Q nữa, anh sẽ luôn thấy khó xử với chính gia đình mình... Có nhà nào mà các anh trai chồng cũng khó tính, gia trưởng như nhà Q không?

Vào ngày sinh nhật, chồng một hai bắt tôi xăm hình vào cổ tay và tiết lộ một chuyện khiến tôi sững người

Vào ngày sinh nhật, chồng một hai bắt tôi xăm hình vào cổ tay và tiết lộ một chuyện khiến tôi sững người

Tiết lộ của chồng hôm đó khiến tôi chưa hết bàng hoàng đến tận bây giờ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 30 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ