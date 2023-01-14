Trong căn nhà rộng bề thế, chẳng có một người giúp việc nào. Khi từ khách sạn về, tôi phải tự mình tắm rửa. Bước vào phòng tân hôn, tôi chết điếng tại chỗ.

Vì ôm mộng làm phu nhân Giám đốc nên tôi đã ruồng bỏ người yêu nghèo của mình. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng suốt 2 năm.

Đầu năm nay, tôi chuyển việc đến công ty mới và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc. Khang, Giám đốc công ty tôi là người đàn ông giàu có, lịch thiệp, từng trải. Tôi đã xiêu lòng với anh ấy rồi một mực chia tay với người yêu cũ.

Cứ nghĩ rằng sau khi cưới, tôi sẽ được sống một cuộc sống giàu có, có thể đi shopping không cần nhìn giá. Nào ngờ, tôi bị vỡ mộng ngay đêm tân hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong căn nhà rộng bề thế, chẳng có một người giúp việc nào. Khi từ khách sạn về, tôi phải tự mình tắm rửa. Bước vào phòng tân hôn, tôi chết điếng tại chỗ. Căn phòng chẳng hề được trang trí gì, chỉ có tấm nệm đặt dưới nền gạch, một cái tủ gỗ cũ kĩ, có chỗ còn bị mối mọt gặm nhấm. Ngay cả gối cưới, mền cưới cũng chẳng có.

Chồng không hề để ý đến biểu cảm kinh ngạc của tôi. Anh ngồi dưới nền nhà, hối thúc tôi vào phụ anh đếm tiền mừng cưới.

Tôi hỏi tại sao chồng không trang trí phòng tân hôn. Anh gắt gỏng bảo tốn tiền. Thì ra đó là lý do mà chồng tôi chỉ trang trí phòng khách thật đẹp mắt vì hay có khách khứa đến nhà. Còn phòng ngủ thì chẳng có gì ngoài tấm nệm và chiếc tủ gỗ cũ.

Đã thế, anh còn bảo tôi tháo hết vàng cưới đang đeo trên người để anh cất vào két sắt. “Từ giờ em chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn thôi thì cần gì đeo vàng trên người”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngạc nhiên nói mình vẫn sẽ đi làm thì chồng tôi không cho. Anh nói cưới tôi về để “đỡ tốn tiền thuê người giúp việc” và sinh con cho anh. Mỗi ngày anh sẽ đưa tôi tiền đi chợ.

Đêm tân hôn, tôi sụp đổ giấc mộng giàu sang của mình và càng hối tiếc về cuộc sống tự do, được yêu thương, quan tâm trước đây. Tôi hối hận quá. Có lẽ đây là quả báo cho bản tính tham lam của tôi rồi.

Bạn thân của chồng đến ở nhờ vài ngày, nửa đêm khó ngủ bỗng nghe âm thanh lạ ngoài phòng khách, tôi run rẩy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Khoảng 2 tháng trở lại đây, một người bạn của chồng đến ở nhờ nhà tôi. Nói thật là tôi khá khó tính nên không hề đồng ý ngay từ đầu. Trong nhà trước giờ chỉ có hai vợ chồng sống thoải mái vô tư quen rồi, bỗng có người lạ thì chắc chắn sẽ nảy sinh ngại ngùng rồi thiếu riêng tư.

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