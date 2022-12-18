Rủ bạn thân ra nhà nghỉ, cô gái chẳng ngờ nhận về cái kết sau màn than ‘nóng nực’ và chuyện tình chẳng thể nào quên

Tâm sự 18/12/2022 20:46

Cứ như thế, vậy mà bạn thân lao vào tôi như điên... rồi nghiêm nhiên trở thành một cặp, cái kết này... đắt quá.

Thục chỉ lườm Cường rồi nằm trên giường, vậy nhưng trong khi đó thì Cường lại cứ dán mắt không rời nổi ánh nhìn vào vòng 1 của Thục.

Trong đám bạn chơi thân từ hồi cấp 3 đến nay thì chỉ có Cường và Thục là dính nhau như hình với bóng. Nói như vậy không có nghĩa là hai người hợp tính nhau mà trái lại thì cãi nhau nhem nhẻm cả ngày, mà nguyên nhân là trong khi bạn bè đã có vợ chồng, con cái đầy đủ hết cả thì năm nay đã 28 tuổi xuân nhưng Cường và Thục đều chung kiếp nạn là “ế”. Nên thành thử không chơi với nhau thì còn biết bám lấy ai. Đúng như người ta nói thì đã ế mà cứ tụ tập chơi thân với nhau thì suốt đời không có người yêu.

Chơi thân với Thục quá nên Cường nhiều lúc chẳng coi cô bạn thân của mình là nữ. Lắm lúc Cường nhìn Thục không khác gì thằng con trai giống như mình. Và tất nhiên là Thục cũng coi Cường như chị em gái của mình, thậm chí những chuyện như “đèn đỏ” thì Thục cũng cứ kể lể luôn cho Cường nghe. Trước thì còn ung dung tự tại, nhưng bây giờ nhìn người ta có gia đình nên Thục cũng muốn lấy chồng lắm.

- Này thằng điên, con trai 28 tuổi không sao? Nhưng con gái 28 tuổi là sắp gái già rồi đấy. Thế nên mày làm ơn đừng có “ám” tao nữa… Để yên cho ta còn đi kiếm người yêu chứ? Tao xin mày đấy.

Rủ bạn thân ra nhà nghỉ, cô gái chẳng ngờ nhận về cái kết sau màn than ‘nóng nực’ và chuyện tình chẳng thể nào quên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Xin hồn. Mày lấy chồng á? Tao có nghe nhầm không thế? Làm gì có thằng nào nó đi yêu một con mà ngực không có, mông cũng lép như mày chứ?

- Ờ, thế mày thì hơn nhỉ. Mày thì cũng gay là cái chắc. Nhìn mày là biết trai cong rồi nhé. Mày làm ơn đừng có lấy vợ… làm hại con nhà người ta thôi.

Thế đấy, mỗi lần nhắc chuyện chồng con là y như rằng Cường và Thục cãi nhau chí chòe suốt cả ngày. Có lẽ Thục và Cường vẫn cứ ế ẩm như vậy nếu như không có tình huống sặc sụa ấy xảy ra. Mọi chuyện là ngày hôm đó trời thì nóng dùng đến 2, 3 cái quạt phả vào người mà vẫn hừng hực. Đã vậy 12 giờ đêm còn bị cắt điện vì quá tải khiến cho Cường điên m.áu vô cùng, mất điện mái tôn nhà trọ nóng nực vô cùng.

Nằm xoay hết chiều này đến chiều khác vẫn không tài nào ngủ được nên Cường gọi điện rủ Thục ra nhà nghỉ.

- Này con điên, ra nhà nghỉ đi.

- Thằng bệnh hoạn…mày tính làm gì tao hả? Tao lạy mày… đầu óc toàn đen thôi không. Mất điện mày không thấy nóng à? Ra nhà nghỉ nằm cho mát, bao giờ có điện lại về. Chứ cứ thế này tao chịu hết nổi rồi.

Thục chỉ lườm Cường rồi nằm trên giường, vậy nhưng trong khi đó thì Cường lại cứ dán mắt không rời nổi ánh nhìn vào vòng 1 của Thục.

1 nam 1 nữa vào nhà nghỉ mà mày nói không được làm gì á. Nếu mày mặc áo ngực thì tao không thế này đâu…nhưng mày không mặc áo mà cứ nằm thế này tao khó chịu lắm. Tao hết chịu nổi rồi… Sau đêm đó cả hai xác định kéo nhau về quê xin bố mẹ làm đám cưới…

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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