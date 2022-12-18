Mang thai 2 tháng, 'vợ hờ' cay đắng khi phát hiện mình bị ‘cắm sừng’, càng sốc hơn sau khi có con rồi, cô mới biết bản thân là người thứ 3

Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này, chị Mai (sống tại TP.HCMai) cho biết chị lập gia đình khá trễ vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều, không có thời gian hẹn hò. Hơn nữa, trước đó chị xác định lấy chồng nước ngoài để sau này có cơ hội ra nước ngoài sinh sống, từ đó có cuộc sống tốt hơn.

Vốn là một người rất ghét “người thứ 3” chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng chị Mai không ngờ chính bản thân lại vô tình rơi vào tình huống treo ngoe như vậy.

Đi qua cuộc tình không có kết quả với bạn trai ngoại quốc, chị Mai điên cuồng lao vào công việc, chị nhận nhiều vệc hơn, đi công tác nhiều hơn và trong một lần đi Phú Quốc, chị đã gặp được “người chồng” hiện tại.

Chính vì vậy, chị đã yêu một người đàn ông Việt kiều và hẹn hò online. Trong khoảng thời gian yêu nhau, anh có về Việt Nam thăm chị một lần nhưng có lẽ do khoảng cách xa xôi nên tình yêu giữa hai người phai nhạt và tan rã dần.

Ảnh minh họa: Internet

Chị nhanh chóng bị chinh phục bởi người đàn ông hào hoa, phong nhã hơn chị 12-13 tuổi. Cho nên, không tìm hiểu quá nhiều về anh, chị lao đầu vào yêu và tin tưởng anh tuyệt đối.

Chị Mai chia sẻ: “Khi gặp anh, tôi không phòng bị gì hết. Tôi đến rất nhanh chóng, không tìm hiểu gì cả. Tôi chỉ biết anh đã ly thân vợ từ rất lâu rồi, hiện tại đang làm quản lý khách sạn ở Phú Quốc. Khi cùng nhau đi ăn uống hay đi cà phê, mẹ anh đều gọi video call cho tôi.

Chính mẹ anh còn nói ‘nếu hai đứa thương nhau thì đến với nhau, gia đình không có ngăn cản’ và điều này khiến tôi càng tin tưởng anh hơn”.

Những tưởng đã tìm được bến đỗ bình yên nhưng nào ngờ, chính anh đã khiến cho cuộc sống của chị Mai rơi vào vòng luẩn quẩn, vừa muốn thoát ra vừa muốn níu lại. Chị Mai cho hay, sau 2 tháng quen nhau, chị có thai trước khi cả hai kết hôn, nhưng lúc này vợ của bạn trai bất ngờ liên lạc với chị và nói rõ đầu đuôi mọi việc.

Hóa ra, bạn trai chị Mai và vợ hoàn toàn không có chuyện ly thân, chị và hai con vẫn đang sống yên ổn với nhà chồng tại Hà Nội.

Vô tình bị đẩy vào tình huống làm “người thứ 3”, chị Mai rất sốc và muốn bạn trai làm rõ mọi vấn đề.

Biết sự tình bại lộ, anh ta hứa hẹn sẽ giải quyết thủ tục ly hôn sau khi chị Mai sinh con. Chẳng muốn “đốt nhà” người khác, nhưng vì con chị đành ích kỷ tin tưởng “bạn trai’.

“Từ trước tới giờ tôi rất ghét người thứ 3, nhưng không ngờ tôi lại rơi vào tình huống trớ trêu vậy đó. Bỏ con thì tội mà dành chồng của người khác còn tội lỗi hơn nữa. Tôi không biết phải giải quyết ra sao, trong khi đó anh công khai tôi và cả đứa bé với gia đình anh biết nữa. Nói chung, anh không giấu giếm cái gì hết”, chị Mai trải lòng.

Sau đó qua tìm hiểu từ gia đình và bạn bè của bạn trai, chị biết hai vợ chồng anh mặc dù trên giấy tờ vẫn là vợ chồng nhưng đã không còn tình cảm. Về phía người vợ, chị cũng chấp nhận duy trì mối quan hệ tay ba để nuôi con, mặc chồng qua lại với chị Mai, bởi lẽ nhà anh có điều kiện kinh tế tốt.

Đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, mối quan hệ này vẫn duy trì như vậy khiến chị Mai không có lấy một chút cảm giác an toàn, bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Oái oăm hơn, khi mang thai được 2 tháng, chị Mai còn phát hiện bạn trai “cắm sừng” mình. Anh ta lén lút hẹn hò với một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.

Lần đó, chị vô tình phát hiện một tài khoản mạng xã hội trong danh bạ ít ỏi của bạn trai để ảnh đại diện, hình ảnh của anh. Dù giấu mặt, chỉ có tay thôi nhưng chị khẳng định chắc chắn đó là anh, không thể sai được.

Tức tối, chị Mai ngay lập tức liên lạc với bạn trai để làm ra lẽ mọi chuyện nhưng anh ta một mực phủ nhận, nói rằng cả hai chị là bạn bè, mối quan hệ làm ăn bình thường chứ không hề có chuyện vượt quá giới hạn. Dẫu vậy, với những gì mình nhìn thấy, chị Mai hoàn toàn không tin bạn trai. Vì chuyện này mà hai người tranh cãi gay gắt, đứng trước quyết định đường ai nấy đi.

Sau đó, hay tin bạn trai từ Phú Quốc về TP.HCMai, chị Mai chủ động liên lạc với anh, muốn anh về nhà để giải quyết dứt khoát mọi việc. Anh muốn hàn gắn với chị, nhưng người phụ nữ kia một mực đeo bám.

Biết cô ta có ý đồ xấu nên chị Mai chủ động nhắn tin, khuyên giải chị ta buông tha cho “chồng” mình. Nào ngờ “tiểu tam” lại đáp một câu khiến chị Mai sốc vô cùng: “Với anh Tuấn thì ai cũng là vợ hết”.

Tiếp đó, chị ba mặt một lời hỏi “chồng” quyết định ra sao, chọn mẹ con chị hay chọn người phụ nữ kia. “Tôi hỏi anh muốn mối quan hệ tay ba hay muốn mẹ con tôi thì anh nói: ‘Chẳng bao giờ anh muốn mối quan hệ tay ba cả, anh đã từ bỏ gia đình, từ bỏ con, từ bỏ tất cả để đến với mẹ con em là anh đã chấp nhận mẹ con em rồi, còn chị kia là quá si mê anh, chị theo anh thôi chứ anh hoàn toàn không có tình cảm gì hết”, chị Mai kể.

Để chứng minh về quyết định của mình, anh còn bẻ sim và đập luôn chiếc điện thoại đó. Bẵng đi một thời gian, chị vào app ngân hàng của anh thì thấy tin nhắn “tiểu tam” khóc lóc ỉ ôi, cầu xin “chồng chị” quay về bên cô ta. Thấy chị ta đeo bám dai dẳng, “chồng” chị Mai xóa luôn app ngân hàng.

Khoảng thời gian đó đến nay, chị thấy anh đã thay đổi rất nhiều, không có mối quan hệ ngoài luồng nữa và chăm sóc mẹ con chị rất chu đáo. Thế nhưng về thủ tục ly hôn với vợ, anh lại lần lữa mãi chưa chịu giải quyết nên hiện chị Mai vẫn đang sống trong một mối quan hệ không danh chính ngôn thuận.

Nghĩ lại những gì đã qua, chị Mai cảm thấy vô cùng có lỗi với người vợ ở nhà của anh, đôi lúc chị muốn nói lời xin lỗi tới chị nhưng không sao thốt ra lời được. Dù biết bản thân có lỗi với mẹ con chị ấy nhưng chị Mai chấp nhận ích kỷ để giữ anh bên mình, vì con chị cũng cần có bố.