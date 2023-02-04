Rạo rực chờ vợ thay chiếc váy ngủ gợi cảm cho đêm tân hôn, nhìn em vừa bước tới tôi chỉ muốn 'trả bài' cho xong nhiệm vụ rồi đi ngủ

Vì đã qua 1 lần hôn nhân đổ vỡ nên Hương rất thận trọng với những mối quan hệ mới. Khi tôi cưa cẩm, cô ấy liên tục từ chối. Thậm chí Hương còn cố tình tránh né mỗi lúc tôi tiếp cận. Cho đến lần cuối cùng, khi tôi đã nản chí thì cô ấy mới gật đầu đồng ý.

Trước khi đến với tôi, Hương đã có 1 đời chồng và 1 đứa con. Hiện tại con của cô ấy đang ở cùng với ông bà ngoại.

Suốt 4 tháng yêu Hương, cô ấy chỉ cho tôi cầm tay, ôm ấp. Cùng lắm là được hôn em. Mỗi lần tôi định làm tới, Hương đều đẩy ra. Nhưng tôi tôn trọng cô ấy. Có lẽ vì cuộc tình cũ khiến Hương ám ảnh và chưa thực sự mở lòng.

Tôi ấn tượng với Hương là người phụ nữ dịu dàng, có gương mặt khả ái, cần cù chịu khó. Cô ấy khá đảm đang, tháo vát. Thi thoảng đến phòng của Hương chơi, em đều nấu nhiều món ngon mời tôi. Lúc đó tôi nghĩ, gã chồng trước của Hương đúng là người tệ bạc, không ra gì. Anh ta có phúc mà không biết hưởng. Một người vợ tốt như thế này, vậy mà còn ngoại tình được?

Thế rồi tôi ngỏ ý muốn cưới Hương. Cô ấy hỏi tôi có vội vàng quá không, vì 2 đứa mới yêu nhau? Tôi trả lời dứt khoát là không. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Bởi tôi biết, mặc dù Hương đã 1 đời chồng, nhưng xung quanh cô ấy vẫn có rất nhiều "vệ tinh". Nếu không nhanh tay, kiểu gì người khác cũng cướp mất Hương từ tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã ngoài 30 tuổi, cũng nên lập gia đình sinh con cho bố mẹ vui lòng.

Ngày tôi đưa Hương về ra mắt, mẹ tôi ưng lắm. Dù biết quá khứ của Hương, nhưng nhà tôi vẫn chấp nhận. Mẹ tôi nói rằng, chỉ cần con riêng của cô ấy không làm ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng tôi là được. Còn lại bà cũng không quan tâm.

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh với lại Hương cũng đã từng cưới chồng, nên 2 nhà không mở to. Chúng tôi chỉ mời họ hàng và 1 số bạn bè thân thiết.

Đêm tân hôn là điều mà tôi háo hức nhất. Thú thực, hơn 4 tháng yêu Hương, bao nhiêu lần giục vọng của tôi trỗi dậy, nhưng cô ấy đều tránh né. Lần này, Hương đã là vợ của tôi rồi, để xem em còn từ chối tôi thế nào? Tôi đưa cho Hương bộ đồ ngủ khêu gợi mà chính tay tôi mua, yêu cầu em phải mặc trong đêm quan trọng này. Hương đỏ mặt nhìn tôi, tôi càng thích thú. Nghĩ đến cảnh ân ái sắp tới, người tôi lại nóng lên, rạo rực vô cùng!

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi Hương bẽn lẽn bước ra từ nhà tắm, chậm rãi tiến về phía tôi thì tôi lại sững sờ. Trái với suy nghĩ của tôi, bộ đồ ngủ khêu gợi này quả thực không hợp với cô ấy!

Cả người Hương như 1 đường thẳng, chẳng có đường cong nào. Vòng 1 đã như TV màn hình phẳng, lại còn xệ, chẳng còn hồng hào. Vòng 2 thì ngân ngấn mỡ bụng, nhăn nhúm. Vòng 3 lép kẹp. Khoác trên mình bộ đồ ngủ sexy, trông Hương càng kệch cỡm. Tôi không nghĩ mới sinh xong 1 đứa con mà Hương lại "xuống cấp" như vậy. Không biết có phải vì nguyên nhân này nên chồng trước mới "cắm sừng" cô ấy?

Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Hương lại gần ôm và âu yếm tôi nhưng thú thật tôi chỉ muốn đẩy ra. Tôi cố gắng "trả bài" cho xong nhiệm vụ để còn đi ngủ. Hương cũng nhận ra sự hững hờ từ chồng, nhưng tôi "chữa cháy" rằng do đám cưới phải uống nhiều rượu bia khiến tôi bị mệt. Cả đêm đó tôi nằm quay lưng về phía em, chẳng còn chút hứng thú nào nữa!

Từ đêm tân hôn đến nay đã được 2 tuần, tôi và Hương chưa quan hệ lại. Đêm nào tôi cũng ôm em... ngủ chay. Bởi trong đầu cứ ám ảnh cơ thể xập xệ, gầy nhom của Hương. Ban đầu tôi cứ nghĩ Hương có gương mặt đẹp thì chắc chắn cơ thể cũng hài hòa. Nào ngờ...

Hay là tôi cho cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ? Mọi người chỉ cho tôi cách nói thế nào để cô ấy không tự ái với? Chứ Hương bây giờ không thể mang lại hứng thú cho tôi, tôi sợ mình lại giống người chồng trước của em!