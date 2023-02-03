Bạn thân nhờ giữ hộ túi khi đi mua sắm, bất ngờ một thứ bên trong lộ ra, về nhà tôi quyết định ly hôn với chồng

Tâm sự 03/02/2023 22:43

Khi chồng chủ động theo đuổi tôi, nhưng bạn thân của tôi không đồng ý vì cho rằng hai đứa có tính cách khác biệt, khó hòa hợp. 

Tôi có một người bạn thân, hai chúng tôi là bạn từ thời đại học. Kể từ khi quen biết, hai đứa luôn biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, thậm chí còn hơn cả chị em ruột. Ra trường đi làm, chồng chủ động theo đuổi tôi, nhưng bạn thân của tôi không đồng ý vì cho rằng hai đứa có tính cách khác biệt, khó hòa hợp. Nhưng chồng vẫn bền bỉ theo đuổi, cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, bạn thân bỗng trở nên lạnh lùng khác hẳn trước đây. Nhưng tôi đã xác định yêu và ở bên chồng cả đời nên dù thế nào cũng không thay đổi. Tôi nghĩ mình đã gặp được đúng người. Anh vừa thông minh, hài hước lại nhiệt tình với mọi người xung quanh.

Thấy tôi cương quyết với mối quan hệ này, bạn thân chẳng làm gì được nên đành chịu, rồi lại vui vẻ như xưa. Cô ấy cũng chuyển chỗ làm ở gần nơi tôi và chồng công tác. Chúng tôi thường xuyên đi ăn hoặc mua sắm với nhau những khi có thời gian rảnh rỗi.

Yêu nhau hai năm, tình cảm đã chín muồi nên tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ đề cập chuyện cưới xin. Lần đầu tiên gặp mặt bố đã ưng con rể tương lai. Ông còn tâm sự tôi phải cưới nhanh, đừng để vụt mất cơ hội. Còn bố mẹ anh cũng thân thiện, biết chúng tôi yêu nhau gắn bó từ thời đi học nên mừng lắm. Mẹ anh cũng khen tôi hiền lành và chịu khó.

Bạn thân nhờ giữ hộ túi khi đi mua sắm, bất ngờ một thứ bên trong lộ ra, về nhà tôi quyết định ly hôn với chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đám cưới, tôi mong chờ sự xuất hiện của bạn thân. Ban đầu cô ấy còn hứa làm phù dâu cho tôi nhưng gần ngày, cô ấy gọi điện xin lỗi, bảo phải đi công tác đột xuất và sẽ bù đắp cho vợ chồng tôi bằng một bữa ăn gặp gỡ bạn bè. Sau khi kết hôn, hai chúng tôi sống rất hạnh phúc, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng còn rất tốt với tôi và đối xử còn hơn cả con gái bà. Với bà, con dâu là nhất.

Nhưng kết hôn rồi, chồng rất hay về muộn, có khi công việc phải tăng ca đến tối muộn. Anh còn thường xuyên bận đi công tác, có lần đi cả 5 ngày mới về. Tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của chồng, tôi nghĩ anh đang cố gắng làm để kiếm tiền về cho gia đình.

Nhưng mới tuần trước đây, theo thường lệ, tôi đi mua sắm cùng cô bạn thân. Trong lúc cô ấy đi vào nhà vệ sinh, gửi túi cho tôi cầm. Tôi thấy túi đang mở, tò mò nhìn vào bên trong thì thấy lộ ra một tấm hình. Choáng váng hơn đó là bạn thân chụp cùng chồng tôi, ở đúng nơi mà chồng bảo vừa đi công tác về. 

Bạn thân nhờ giữ hộ túi khi đi mua sắm, bất ngờ một thứ bên trong lộ ra, về nhà tôi quyết định ly hôn với chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân từ nhà vệ sinh đi ra, tôi ném thẳng đồ cho cô ấy rồi bỏ đi, lúc đó bạn thân mới biết chuyện. Tôi về nhà hỏi thẳng chồng, anh cũng thú nhận rằng không hiểu sao hôm đi công tác, tình cờ lại gặp bạn thân tôi ở đó. Sau khi kết thúc công việc, họ rủ nhau đi ăn uống, trong lúc nhậu say, anh đã đi quá giới hạn với cô ấy. Chồng còn tiết lộ, bạn thân tôi nói thích anh từ thời đi học. Việc cô ấy không chịu lấy chồng cũng vì hình ảnh của chồng tôi đã hằn sâu vào trái tim cô ấy.

Tôi nghe mà thấy giận vô cùng, không ngờ hai người tôi tin yêu nhất lại phải bội tôi như thế. Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì đúng là cô ấy có tình cảm với chồng tôi. Tám năm chung sống, tôi vẫn rất yêu chồng nhưng phải làm đơn ly hôn, mặc cho anh van xin đủ thứ. Cứ nghĩ đến điều đã xảy ra tôi không thể chịu đựng được nữa.

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