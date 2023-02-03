Mẹ chồng ghét cháu nội chỉ chăm trẻ con nhà hàng xóm, đến khi đồng nghiệp tiết lộ sự thật, tôi mới bàng hoàng biết lý do

Tâm sự 03/02/2023 22:11

Mẹ chồng tôi ghét tôi đã đành, nhưng bà cũng không có mấy chút tình cảm với các con của tôi khiến tôi ấm ức lắm.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 8 năm. Vợ chồng tôi cũng đã có với nhau 2 mặt con đáng yêu, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ. Từ lúc kết hôn, tôi sinh sống ở nhà chồng. Chồng tôi cũng quan tâm tới vợ con, anh ấy giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh tôi sống ở nhà chồng.

Do không đồng tình với chuyện kết hôn của tôi ngay từ đầu nên mẹ chồng tôi khá khắt khe với tôi, ít khi bà chia sẻ, giúp đỡ tôi trong các công việc gia đình. Hàng ngày để mặc tôi vất vả vừa chăm con, vừa phải làm việc nhà. Mẹ chồng tôi cũng rất khó tính, mỗi khi không hài lòng là bà giận dỗi, dọa bỏ sang nhà con gái ở…

Mỗi lần mẹ chồng tôi khó chịu, giận dỗi là tôi phải nín nhịn, chủ động xin lỗi và mong mẹ chồng bỏ qua. Chứ bà mà bỏ sang nhà chị chồng tôi ở, chắc tôi không sống nổi với sức ép của nhà chồng vì ai cũng sẽ cho rằng tôi hỗn hào, đẩy mẹ chồng ra khỏi nhà.

Mẹ chồng ghét cháu nội chỉ chăm trẻ con nhà hàng xóm, đến khi đồng nghiệp tiết lộ sự thật, tôi mới bàng hoàng biết lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mẹ chồng tôi ghét tôi đã đành, nhưng bà cũng không có mấy chút tình cảm với các con của tôi khiến tôi ấm ức lắm. Nhiều lúc thấy cảnh con còn nhỏ, ngây thơ chưa biết gì nên cứ chạy tới ôm ấp, làm nũng bà cho kẹo, mua bánh mà bị bà gạt ra, tôi chỉ muốn khóc vì thương con. Mỗi khi có việc gì chạy ra ngoài, tôi đều phải gửi con bên nhà hàng xóm, chứ mẹ chồng tôi nhất quyết không trông hộ.

Dửng dưng với các con tôi, nhưng mẹ chồng tôi lại rất nhiệt tình, yêu quý trẻ con hàng xóm. Đặc biệt là đứa bé ở cách nhà mẹ chồng tôi hai dãy phố, đứa trẻ này là con thứ hai của một người phụ nữ kém tôi 2 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng cũng thấy khó hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại lén lút hay mua quần áo, bánh kẹo cho đứa trẻ đó.

Cuối tuần vừa rồi tôi mệt, nên chị làm cùng công ty, cũng ở gần nên đại diện cho phòng tôi ở công ty đến thăm. Khi thấy mẹ chồng tôi, chị ấy cứ hỏi đi hỏi lại là bà có chị em nào ở gần đây không, mà trông bà rất quen. Tôi nói là không có và cũng cho rằng có thể chị gặp mẹ chồng tôi đi chơi, đi chợ nên gặp lại nhìn sẽ thấy quen thôi.

Hôm nay tới công ty, chị hôm trước đến thăm tôi đã kéo tôi ra một góc và nói là tôi phải bình tĩnh, rồi chị ấy tiết lộ bí mật của mẹ chồng tôi. Chị ấy nói: "Đúng là mẹ chồng em rất hay sang chỗ khu nhà chị rồi, bà ghé thăm nhà ba mẹ con đang sống với nhau. Người mẹ ly hôn cách đây 3 năm nhưng lại có con gần 2 tuổi. Vì là ở gần nên rất hay gặp mẹ chồng em tới chơi, cả khu này mọi người bàn tán về chuyện này, như vậy nhiều khả năng đó là con rơi của chồng em rồi".

Mẹ chồng ghét cháu nội chỉ chăm trẻ con nhà hàng xóm, đến khi đồng nghiệp tiết lộ sự thật, tôi mới bàng hoàng biết lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mà không tin nổi điều này, quả thật là mẹ chồng tôi có hay tới chơi nhà nào đó và cũng có mua quà cho đứa trẻ nào đó. Nhưng như lời chị cùng cơ quan quả quyết đã gặp mẹ chồng tôi hay tới đó, mua nhiều quà cho đứa nhỏ. Nhiệt tình như vậy chắc hẳn đó phải là điều gì đó rất đặc biệt. Chồng tôi nữa, dù vẫn quan tâm tới tôi, nhưng đúng là trong mấy năm qua tình cảm không còn được như trước đó. Tiền nong đưa cho tôi cũng ngày một ít đi.

Không ngờ chồng tôi và mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng định xông đến đó để làm rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại nghĩ làm như thế người đau khổ vẫn cứ là mình thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng. Tôi phải làm gì lúc này? Hãy cho tôi lời khuyên?

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