Quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành ‘vợ hư’, tôi được chồng yêu chiều, đưa đón như bà hoàng

Tâm sự 15/11/2022 17:02

Điều này khiến tôi sống trong hạnh phúc, được hưởng mọi điều tôi muốn từ chồng, thay đổi cuộc sống bấy lâu nay.

Thời gian đầu, tôi rất e ngại trong chuyện chăn gối vợ chồng. Vốn có suy nghĩ cổ hủ rằng đàn bà phải đoan chính kể cả trong chuyện tình dục với chồng vì thế chưa bao giờ tôi chủ động trong chuyện ấy chứ đừng nói đến chiều chuộng chồng. Thế nên, phải nói rằng chuyện phòng the của chúng tôi khá truyền thống và nhàm chán.

Tôi cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt cũng như cách nói tế nhị từ chồng nhưng tôi không thể thay đổi bản thân vì cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy ra sao, như nào để hai vợ chồng đều đạt khoái cảm là tôi cảm thấy mình thật hư hỏng và là người phụ nữ không đoan chính.

Quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành ‘vợ hư’, tôi được chồng yêu chiều, đưa đón như bà hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rất yêu nhau, nhưng sự tẻ nhạt trong chuyện chăn gối phần nào ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng. Thời gian đầu mới cưới còn không sao, giờ sinh thêm em bé khiến đời sống tình dục của chúng tôi gần như đóng băng và chẳng khác gì một nghĩa vụ. Tôi cảm thấy cả tôi lẫn chồng chỉ là có trách nhiệm và giải quyết nhu cầu sinh lý, những cử chỉ âu yếm, thân mật dần cũng ít đi, và tôi hiểu lỗi này là do tôi. Tôi tâm sự cùng con bạn thân, nó cũng đã có gia đình 4 năm rồi nên tôi nghĩ nó sẽ cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất.

Bạn tôi khi nghe câu chuyện của tôi thì phản ứng đầu tiên của nó là cười ""điên dại"", sau khi hãm lại được cơn cười đó nó đã mách cho tôi một bí kíp mà nó đã áp dụng vào trong chính hôn nhân của mình. Đó là thuê người giúp việc để họ lo việc dọn dẹp, còn mình phải chau chuốt vẻ bề ngoài và phải có những khoảng riêng dành cho vợ chồng.

Sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch “dụ dỗ” chồng từ việc chăm chút cho vẻ bề ngoài. Nhờ có người giúp việc gia đình nên chiến dịch của tôi càng dễ dàng hơn. Tôi mua một vài bộ ngủ có kiểu dáng gợi cảm. Tôi xức một chút nước hoa để tự tin hơn và đêm đó là lần đầu tiên sau 3 năm lấy nhau tôi là người chủ động. Mặc dù rất xấu hổ nhưng cảm nhận được sự thay đổi của vợ, chồng tôi rất thích thú và rồi chúng tôi hòa nhập với nhau như thể đây là lần đầu tiên vậy.

Sau đó, dần dần tôi thẳng thắn trao đổi với chồng, hỏi han anh rằng anh muốn tôi như thế nào, làm gì và tôi cũng không tự ép bản thân nữa mà chia sẻ với anh về những nhu cầu của mình để hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Tôi bắt đầu trở thành cô vợ hư trên giường và chồng tôi rất hào hứng về chuyện đó.

Từ ấy, đời sống chăn gối hai vợ chồng được cải thiện đáng kể. Chúng tôi cảm thấy yêu và cần nhau hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Và đặc biệt tôi thấy rõ chồng tôi thay đổi rất nhiều, hàng ngày anh thường nhắn tin, điện thoại, thi thoảng lại bất chợt qua đón tôi đi ăn trong giờ nghỉ trưa, về sớm phụ giúp vợ trong công việc gia đình, không tiếc vợ điều gì và thường xuyên dành cho vợ những cử chỉ thân mật khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thế mới biết, tình dục là một trong những điều có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến tình cảm vợ chồng. “Chuyện ấy” có hòa hợp, thăng hoa hai vợ chồng mới tìm được tiếng nói chung. Không chỉ vậy, tinh thần tươi tắn khiến cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi có suy nghĩ quá cổ hủ về chuyện này, giá như tôi cởi mở hơn có lẽ đã không phí hoài một thời gian quá dài của hai vợ chồng như vậy

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