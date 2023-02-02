Quyết định ký đơn ly hôn, hôm cuối cùng vợ chồng uống rượu chia tay, suốt đêm xảy ra chuyện đó, hôm sau thấy 30 cuộc gọi nhỡ mà phì cười

- Tôi thực sự chán cô lắm rồi, vợ con gì mà cứ đi làm suốt, con cái thì không chịu chăm, cô đi làm thế để chồng con ăn cơm hàng cháo chợ mãi cô không xót à?

- Anh cũng có tay có chân, sao anh không làm đi mà phải đợi vợ? Tôi cũng có việc của tôi chứ có phải tôi ở nhà làm ô sin cho anh đâu?

- Vợ gì mà chồng nói một lại cãi hai, ba thế cơ chứ? Không thích thì giải tán nhé.

- À, anh thích giải tán thì tôi giải tán. Viết đơn đi. Tôi cũng chán cái tính gia trưởng của anh lắm rồi.

Thế là tối hôm đó, không ai bảo ai, cả Bảo và Hạnh đều ngồi viết đơn ly hôn. Cuối cùng, cả hai đều ký vào hai tờ đơn rồi đi nộp. Bảo chán lắm rồi, cưới nhau đã 10 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà cuối cùng lại phải lôi nhau ra tòa, dù không nói ra nhưng cả hai vợ chồng Bảo đều cảm thấy chán. Ai cũng nghĩ rằng nếu như không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì nên giải tán cho nhau là tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Kể cũng lạ, sau khi nộp đơn xong thì cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, không ai để ý đến việc người kia sẽ làm gì nữa. Hạnh về muộn Bảo cũng kệ, Bảo đi nhậu Hạnh cũng kệ. Hai người có với nhau 1 đứa con chung năm nay đã 6 tuổi, con của họ học rất giỏi và ngoan. Kể ra thì bố mẹ ly hôn thì con cái cũng khổ thật đấy, nhưng Bảo nghĩ nếu cứ tiếp tục tình hình hiện tại thì có khi con anh lại càng khổ hơn.

Tòa gọi làm thủ tục mấy lần thì xong, đêm đó là đêm cuối cùng Bảo ở trong nhà cùng vợ con, chỉ ngày mai thôi khi cả hai đứng trước tòa, thuận tình ly hôn thì sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Nghĩ vậy nên ngay từ chiều, Hạnh đã bảo Bảo:

- Mai ly hôn rồi, mà hôm nay được nghỉ, hay anh và em mua rượu về nhậu đi. Lâu lắm vợ chồng mình cũng không uống cùng nhau rồi.

- Ờ hay đó, trời lạnh như này mà uống chút rượu, ăn chút mồi thì đã phải biết.

- Thế để em làm mấy món, anh đi mua rượu đi nhé. Hôm nay con về nội rồi, em cũng rảnh.

Hai vợ chồng háo hức uống bữa rượu chia tay. Chả là trước đây khi còn là sinh viên, Hạnh cũng hay theo Bảo đi uống rượu với bạn của anh, trải qua 10 năm chung sống, bận rộn nhiều thứ nên cả hai vợ chồng đã quên mất những thói quen từ ngày xưa của mình rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng cùng ngồi uống rượu rồi cà kê kể chuyện từ ngày xưa. Uống được 3 ly thì Hạnh phải đi lấy chậu cho Bảo nôn vì anh bị say. Hạnh lắc đầu bảo:

- Chồng đúng là kém quá, phong độ ngày xưa đi đâu hết rồi không biết?

- Tại anh nghe lời em, bỏ rượu để về nhà sớm còn gì.

Chẳng hiểu sao hôm đó Bảo nôn nhiều lắm, Hạnh phải bỏ luôn bữa rượu để chăm chồng. Cứ 5 phút là Bảo nôn một lần. Thế là Hạnh sợ quá, đưa chồng vào viện ngay trong đêm. Bác sỹ bảo Bảo bị ngộ độc rượu, phải rửa ruột gấp. Hạnh mới ngớ người. May mà cô chỉ ăn đồ nhắm chứ chưa uống tí nào.

Bảo nằm đó, mắt nhắm tịt, miệng cứ gọi: “Vợ ơi cứu anh với, đừng bỏ anh”. Nhìn bàn tay của chồng cứ nắm chặt lấy tay mình, Hạnh bỗng dưng thấy cay cay mắt, thì ra cô và chồng vẫn còn nghĩ về nhau nhiều lắm. Cô cứ ngồi nắm tay chồng rồi thút thít: “Chồng ơi đừng c.hết, em sợ lắm”.

Hạnh bắt đầu nhớ lại cái thời sinh viên nghèo khó của mình, những ngày đó khi nào Bảo cũng lấy cớ có bạn mời đi ăn rồi đưa Hạnh đi theo vì biết cô không đủ tiền ăn. Khi nào Bảo cũng ở bên để động viên và giúp đỡ cô. Hạnh được Bảo chiều lắm, đến khi lấy nhau về, một mình Bảo xây nhà, mua xe, Hạnh bận việc tối mới về, Bảo lại đón con, cho con ăn, nấu cơm. Mãi đến sau này, Bảo chán, chửi vợ thì Hạnh mới cảm thấy ghét chồng. Cả hai bên không ai chịu ai nên đem nhau ra tòa ly hôn.

Sau cái đêm phải hì hục chăm chồng trong bệnh viện, sáng hôm sau Hạnh cũng mệt lử rồi ngủ luôn, quên mất vụ ly hôn. Đến lúc Hải được ra viện, hai vợ chồng về nhà mở điện thoại ra mới ngớ người vì khi đó thấy đến 30 cuộc gọi nhỡ từ người làm ở tòa án. Gọi không được, chị ta nhắn tin bực dọc bảo: “Tôi kệ hai người, không có ly hôn gì nữa hết”.

Bảo và Hạnh đọc xong tin nhắn thì cười ha hả. Bảo bảo:

- Kể ra cái bà bán rượu đã giúp mình em ạ, nếu như rượu không có độc chắc giờ em và anh hai người hai nơi rồi. Thôi cho anh xin lỗi, mình rút đơn lại nhé, anh thấy mình vẫn cần em lắm.

- Vâng, anh cũng cho em xin lỗi nhé, em thấy rằng ở bên anh vẫn là điều tuyệt nhất. Dù có khi chúng mình cãi nhau, đ.ánh n.hau nhưng quan trọng nhất là anh vẫn yêu thương và chăm lo cho hai mẹ con em và em cũng thấy cần anh.

Thế là sau đó, hai vợ chồng lên tòa rút đơn lại. Cu Bi thấy bố mẹ không ly hôn nữa thì sướng, cười tít mắt. Hạnh cũng thầm cảm ơn bữa rượu chia tay với sự cố bất ngờ đó, nếu không có nó, chắc chắn cô đã phạm phải sai lầm khó tha thứ rồi.