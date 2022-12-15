Quý cô mỹ mãn khi săn được ‘phi công trẻ’ thành công, bất ngờ món quà chuyển nhầm địa chỉ tố cáo sự thật bẽ bàng

Tuy vậy tình yêu có tiếng nói riêng, có con đường riêng của nó, nên cuối cùng tôi và Thiên cũng về chung một mái nhà bằng đám hỏi, đám cưới hoành tráng, với những lời chúc phúc, với quà mừng của bố, mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên.

Ngày tôi và Thiên công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Thiên thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?

29 tuổi tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty, tôi có nhà riêng, có ôtô, có tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống của một người thành đạt, vì vậy Thiên về làm chồng tôi Thiên chẳng thiếu thốn, chẳng phải lo lắng, áp lực gì.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên làm việc dưới quyền tôi được nửa năm sau ngày cưới thì Thiên bảo tôi để anh chuyển qua công ty khác bởi không muốn vợ, chồng cùng cơ quan, lại luôn nghe dư luận đàm tiếu là “chiếu dưới” so với vợ. Thông cảm với điều khó xử của chồng trẻ, tôi ủng hộ để Thiên làm theo ý mình.

Chỗ làm mới của Thiên cách nhà quá xa nên tôi đầu tư cho Thiên một chiếc ôtô 4 chỗ mới tinh và luôn chuyển vào tài khoản của Thiên với số tiền đủ để Thiên chủ động tiêu dùng khi không có tôi bên cạnh. Ngoài tình vợ, chồng tôi chăm sóc, lo lắng cho Thiên như người chị gái với cậu em còn nhỏ của mình.

Nhiều lần bố, mẹ tôi lên thăm thấy tôi chiều Thiên vô điều kiện bố, mẹ có ý nhắc nhở tôi đừng đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên sẽ không tốt cho cuộc hôn nhân của chúng tôi khi mà tuổi vợ chồng chênh lệch, công việc của tôi lại bận rộn còn Thiên thời gian rảnh quá nhiều.

Bố mẹ cũng gần, xa nhắc chuyện sớm có con để bố mẹ được lên chức ông bà ngoại chứ em trai tôi lấy vợ, cháu đích tôn của bố, mẹ đã đón sinh nhật lần thứ 3 rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc vợ, chồng vui vẻ tôi tâm sự với Thiên chuyện muốn có em bé, tưởng Thiên hưởng ứng nào ngờ Thiên gạt phắt luôn. Thiên bảo anh chưa tròn 27 tuổi, công việc ở chỗ làm mới còn chưa quen, bận bịu con cái lúc này sao vững vàng sự nghiệp được?

Vợ muốn mà chồng không đồng lòng nên cuối cùng tôi đành chờ đợi vậy. Từ khi chuyển qua công ty khác tôi thấy Thiên có nhiều thay đổi, ngoài chuyện liên tục sắm sửa quần áo hợp mốt, giày dép hợp màu, Thiên còn hay vắng nhà, có khi lấy lí do công việc đột xuất anh qua đêm đâu đó mà tôi không sao quản lí được, có hôm Thiên say khướt trở về nhà với mùi nước hoa, mùi son phấn đàn bà còn vương trên người.

Rồi tôi nghe đồng nghiệp bàn tán là Thiên cặp bồ với một cô gái trẻ, đẹp mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm nhưng sống đủ đầy sung sướng vì có Thiên chu cấp tiền tiêu.

Chưa biết phải bắt đầu từ đâu để kiểm chứng tin đồn, thì chiều nay cô nhân viên mới, tên Tú Anh bí mật mang lên phòng tôi một gói quà. Nhìn tên người nhận là Tú Anh, tên người gửi trùng khớp với chồng tôi và cả địa chỉ của nhà tôi, tôi hết sức ngạc nhiên.

Khi nghe Tú Anh giải thích tôi mới biết chồng tôi bỏ tiền thuê một căn hộ chung cư cho cô bồ cũng có tên Tú Anh để thường xuyên ăn ở cùng nhau. Gói quà đi nhầm địa chỉ do cô nhân viên của tôi ở phòng số 8 nhưng tầng 6, còn Tú Anh bồ của chồng ở phòng số 8 tầng 9.

Cô nhân viên của tôi có ý định cho tôi bằng chứng để biết sự thật. Gói quà vẫn nằm nguyên trên bàn phấn của tôi, tôi không muốn mở, vì sẽ mang tiếng là xâm phạm vào quyền riêng tư của chồng. Tôi đợi Thiên đi công tác về, buộc Thiên phải tự tay mở và cho tôi rõ mọi chuyện…