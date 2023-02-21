Phát hiện vợ có số tiền tiết kiệm lớn, vừa hỏi xong cô ta liền mở lời mỉa mai tôi là gã đàn ông vô dụng khiến tôi vô cùng cay cú

Tâm sự 21/02/2023 11:26

Hôm qua khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm giấu kín trong ngăn tủ quần áo. Trên đó ghi tên vợ tôi và số tiền gửi 3 tỷ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Tôi và Trang là bạn học cùng lớp đại học, thời gian dài tiếp xúc hai đứa mới nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều ở lại thành phố bươn chải. Vì tốt nghiệp bằng giỏi lại có kinh nghiệm làm việc nên tôi may mắn xin được vào một công ty nước ngoài với lương khởi điểm là 15 triệu.

Trang lại khác, mãi không kiếm được việc làm như ý. Một thời gian sau, bố mẹ cho cô ấy một khoản tiền để mở cửa hàng bán quần áo. Việc kinh doanh khá tốt nên có đồng ra đồng vào.

Ba năm sau, khi sự nghiệp hai đứa đều đã ổn định, tôi ngỏ lời cầu hôn Trang và nhận được cái gật đầu của cô ấy. Vì lương của tôi lúc đó đã tăng lên 25 triệu mỗi tháng, việc kinh doanh của vợ cũng tốt nên chúng tôi có cuộc sống khá giả, đủ đầy khiến nhiều người mơ ước.

Phát hiện vợ có số tiền tiết kiệm lớn, vừa hỏi xong cô ta liền mở lời mỉa mai tôi là gã đàn ông vô dụng khiến tôi vô cùng cay cú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn một năm sau, Trang hạ sinh con gái đầu lòng, tổ ấm của chúng tôi càng thêm hạnh phúc. Vừa chăm con vừa kinh doanh rất vất vả nên vợ bảo tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con và cùng cô ấy buôn bán. Đàn ông con trai lại ở nhà chăm con, bám váy vợ, người ngoài sẽ nhìn tôi như thế nào chứ? Vì vậy tôi cương quyết đi làm, không nghe theo lời vợ.

Một thời gian ngắn sau, vì dịch bệnh mà công ty tôi bắt đầu sa thải bớt nhân viên, không may trong đó có tôi. Vì không muốn làm thuê mãi, tôi bắt đầu lên kế hoạch thành lập công ty riêng và mượn vợ 3 tỷ để hỗ trợ công việc của tôi. Nào mà ngờ, cô ấy từ chối thẳng.

- Em không có tiền. Đợt trước em trai xây nhà, em đã cho em nó vay rồi. Còn một khoản nhỏ, mấy hôm trước em cũng đi lấy hàng, giờ trong người không còn được mấy đồng đâu. Mà em bảo anh rồi, về chăm sóc con hộ em rồi hai vợ chồng buôn bán, kinh doanh có phải hơn không?

Nghe vợ nói vậy tôi đành thôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, không ở nhà chăm con, bán hàng cùng vợ. Vì không có nhiều tiền nên tôi đi tìm một công việc khác. Sau đó thông qua sự giúp đỡ của mối tình đầu, tôi cũng kiếm được công việc mới, chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt. 

Nhưng khi Trang biết chuyện này, cô ấy đã lớn tiếng với tôi và yêu cầu tôi xin thôi việc. Vợ người ta ủng hộ chồng hết mình, vợ tôi lại như vậy, không biết thông cảm và thấu hiểu cho chồng, nghĩ mà chán. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau.

Hôm qua khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm giấu kín trong ngăn tủ quần áo. Trên đó ghi tên vợ tôi và số tiền gửi 3 tỷ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. 

Rõ ràng trước đó vợ nói không có tiền cơ mà, tại sao giờ lại lòi ra quỹ đen này chứ? 

Bức xúc, tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm hỏi thẳng vợ.

- Đây là sổ tiết kiệm của em à?

- Đúng vậy, anh không thấy trên đó ghi tên em à? Có vấn đề gì không anh?

- Tại sao em có nhiều tiền như vậy mà không nói với anh? Tại sao lần trước anh hỏi mượn tiền để lập công ty em nói không có?

- Đúng, em nói dối anh. Em không muốn cho anh mượn tiền, không muốn anh lập công ty đấy. Số tiền đó em giữ để phòng thân cho em thì đã sao? Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm do em vất vả kiếm được, đưa hết cho anh rồi mai này nhỡ anh làm ăn thua lỗ hoặc kiếm được tiền nhưng không trả lại cho em, hay ôm tiền đi cho người phụ nữ khác thế chẳng phải em mất trắng à? Tin người không bằng tin mình.

Mà anh tự vấn lại lòng mình xem 3 năm qua anh đã đưa cho em được mấy đồng? Lương anh 25 triệu nhưng mỗi tháng anh đưa cho bố mẹ 5 triệu, đưa em 10 triệu để chi tiêu. Anh nghĩ với số tiền ít ỏi đó mà vợ chồng mình mua được căn nhà này à?

Những gì vợ nói khiến tôi rất khó chịu, bối rối. Chúng tôi là vợ chồng mà cô ấy lại đề phòng tôi, trong lời nói còn có ý chế giễu, coi thường tôi. Đúng là tôi kiếm được ít tiền hơn vợ thật, nhưng chẳng nhẽ tôi không muốn làm cùng vợ, muốn có sự nghiệp riêng là sai ư? 

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Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới. Thế là, vợ giận tôi gần một tháng không chịu làm lành.

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