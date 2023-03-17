Phát hiện em dâu đang làm chuyện động trời với trai lạ trong nhà nghỉ, chị dâu chụp gửi ngay địa chỉ, chỉ vài phút sau đó, cô em ‘giặc bên ngô’ đã tái xanh mặt, lắp bắp xin tha

Tâm sự 17/03/2023 04:24

Vốn dĩ 'giăc bên ngô' đã khiến chị dâu nhiều lần vật vã, khổ sở với những điều không thể nào chấp nhận.

Người xưa thường nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” quả đúng không sai mọi người ạ. Tôi chưa bao giờ muốn quá quắt với ai nhưng lần này tôi phải chơi cho em chồng tôi 1 vố nhớ đời.

Tôi với em chồng trước nay là bạn học cùng lớp với nhau. Thế nhưng 2 đứa như hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi tôi chăm chỉ học hành thì em chồng tôi suốt ngày tụ tập chơi bời, đàn đúm. Cứ mỗi mùa thi cử đến, nó lại bắt tôi phải cho chép bài. Nếu không cho chép, nó sẵn sàng xé bài của tôi ngay hoặc tìm cách dằn mặt. Tôi ghét em chồng cay đắng nhưng bất lực không làm gì được.

Lên đại học, tôi với em chồng học khác trường. Thế nhưng lúc nào nó cũng kèn cựa và nói xấu tôi với bạn bè lớp cũ. Nhất là khi anh trai bạn ấy tìm hiểu và yêu tôi thì em toàn đặt điều tôi thế này, tôi thế kia với bạn trai tôi. Cũng may, anh của bạn ấy rất tin tưởng bạn gái. Vì thế dù em gái anh có chê bai tôi thế nào, anh cũng vẫn yêu mến và quyết lấy tôi làm vợ.

Phát hiện em dâu đang làm chuyện động trời với trai lạ trong nhà nghỉ, chị dâu chụp gửi ngay địa chỉ, chỉ vài phút sau đó, cô em ‘giặc bên ngô’ đã tái xanh mặt, lắp bắp xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bực tức, không biết em chồng về nhà mách lẻo gì với mẹ chồng mà bố mẹ anh dù chưa một lần tiếp xúc với tôi khi đó cũng ghét tôi ra mặt. Họ ra sức cấm cản tình yêu của chúng tôi. Thậm chí mẹ anh còn tuyên bố không bao giờ bà chấp nhận tôi là con dâu nhà bà.

Sau 5 năm yêu nhau, nói thật tôi rất mệt mỏi và muốn chia tay anh. Cũng chính lúc này, không biết anh đã thuyết phục bố mẹ thế nào mà cuối cùng bên nhà anh cũng đồng ý cho 2 vợ chồng tôi làm đám cưới. Chính thức bước vào làm dâu nhà anh, tôi cũng nghĩ chín bỏ làm mười, bỏ qua hết những gì hiểu lầm trước đó vì đã là người 1 nhà.

Do nhà anh 5 tầng rộng rãi nên sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và em chồng. May mắn là bố mẹ chồng sau cưới rất yêu thương và tâm lý với con dâu. Chỉ có em chồng thì lúc nào cũng hoạnh họe với chị dâu.

Cùng tuổi nhưng em chồng tôi rất lười biếng, ăn nói cộc cằn, không đầu không cuối. Không bao giờ em dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ… Ngại mẹ chồng phải nhúng tay, tôi cứ phải làm hết mọi việc trong nhà.

Phát hiện em dâu đang làm chuyện động trời với trai lạ trong nhà nghỉ, chị dâu chụp gửi ngay địa chỉ, chỉ vài phút sau đó, cô em ‘giặc bên ngô’ đã tái xanh mặt, lắp bắp xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ghét nhất là em chồng rất ít khi xuống bếp nấu nướng. Đã lười nấu ăn nhưng nếu hôm nào chị dâu mệt không làm được thì em chồng lại chê bai chị dâu lười chảy thây, bóng gió đi làm dâu mà cứ như mẹ dâu. Nhưng hôm nào tôi nấu ăn, em chồng sẽ rình mò cho thêm mắm muối để phá hỏng món ăn tôi nấu dù khả năng nấu ăn của tôi rất ngon, vừa miệng.

Biết em chồng xấu tính, hay trả đũa kiểu trẻ con nên tôi là chị dâu cũng không chấp và bỏ qua. Song tận sâu trong thâm tâm, tôi rất không hài lòng và nhiều lần bực bội về em chồng hỗn láo.

Cho tới một lần đang cùng đứa bạn thân đi café thì tôi bất chợt nhìn thấy em chồng đi vào nhà nghỉ với một thanh niên tóc đỏ hoe. Thấy cơ hội ngàn năm có một, tôi quyết định chơi em chồng 1 vố. Ngay lập tức tôi bảo bạn bám theo chụp ảnh cảnh em chồng cùng bạn trai ôm eo vào nhà nghỉ.

 

Chụp ảnh xong, tôi gửi ngay qua Zalo cho mẹ chồng và nhắn địa chỉ nhà nghỉ để bà đến xử lý. Chỉ sau vài phút, mẹ chồng tôi đã phi ngay đến. Thấy mẹ bất ngờ xuất hiện, em chồng tôi đã sốc đến tái xanh mặt và nói năng lắp bắp. Bà còn cho em chồng tôi mấy cái bạt tai trước mặt bao người.

Tất nhiên, mẹ chồng đã hứa không bao giờ nói cho em chồng biết lý do tại sao bà lại biết rõ con gái mình đang ở nhà nghỉ mà đến tìm đúng lúc. Thực sự, bóc phốt em chồng trong hoàn cảnh này, là chị dâu tôi cũng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng vì em chồng quá đáng quá và hỗn láo quá nên tôi quyết làm vậy để chơi em chồng tôi 1 vố thôi… Tôi làm vậy chắc cũng không có gì quá đáng với em chồng đúng không ạ?

 

Bị hàng xóm xì xầm nhà bất hạnh không có cháu trai, mẹ chồng hất cằm cười trừ câu này 'có trai mà tù tội như bà cũng không ai cần'

Bị hàng xóm xì xầm nhà bất hạnh không có cháu trai, mẹ chồng hất cằm cười trừ câu này 'có trai mà tù tội như bà cũng không ai cần'

Ấy vậy mà, những cô hàng xóm mỗi lần tụ tập lại có cơ hội nói xấu nhà chồng tôi, hôm nay cũng lúc mẹ và tôi đi qua.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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