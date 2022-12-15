Vì chơi với nhau từ bé, có cái váy áo nào đẹp cũng mặc chung nên em luôn tin tưởng nó tuyệt đối các chị à. Nhiều lần nó không có xe em kêu chồng em tiện đường thì qua chở nó lên chơi giúp em nữa cơ. Mình nhẹ dạ cả tin để rồi sau này bị nó cắm sừng em mới sáng mắt ra.

Em có cô bạn thân đã từng ly dị chồng vì bị chồng phản bội. Em thương nó nên ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện và thỉnh thoảng rủ nó đến nhà ăn cơm ngủ cùng. Con gái em cũng rất quý mến nó và lúc nào cũng gọi nó với cái tên thân mật: ‘Mẹ Lan ơi mẹ Lan”.

Em cứ vô tư vậy đấy các chị ạ, em nào có biết sau lừng mình nó lại ngày đêm tán tỉnh chồng mình đâu, thậm chí nó còn nhờ chồng em đi ship hàng hộ cơ. Mà kể ra nhìn mặt thì em xinh hơn nó nhưng hàng họ thì nó hơn em vì nó bỏ cả đồng tiền đi bơm mũi nâng ngực nên nhìn ngon hơn hẳn. Em thì cứ xài hàng thật cho nó bền, hơn nữa em nghĩ vợ chồng với nhau mấy năm rồi, mình có lép tý chồng cũng cứ thích vì anh ta vẫn hay nói với em: "Nhìn mấy đứa nâng ngực cứng đơ mà sợ quá, anh cấm em tu sửa gì nhé, cứ để thế cho em".

Mỗi lần em bàn nó kiếm gã nào tử tế rồi yêu đi nhưng nó cứ lắc đầu. Thấy nó nói vậy em cứ nghĩ nó căm thù người phản bội và sẽ không làm gì có lỗi với mình. Nghe mấy triết lý bi quan của nó em lại an ủi.

Sở dĩ ban đầu em không biết cả 2 tán tình với nhau đâu, nhưng hôm đó về nhà thấy lão chồng đang tắm, điện thoại rung lên báo tin nhắn nên em ngó qua thì chết sững: “Tối nay em bận rồi, để hôm nào em bù đắp cho anh nhé”. Khỏi phải nói khi đó em choáng váng thế nào rồi, số con bạn thân chí cốt chả lẽ em không thuộc.

Em té ra khỏi nhà xem như mình chưa về và chưa biết chuyện gì. Em điên lắm, điên tới mức muốn giết người luôn, chị nào bị chồng và bạn thân cắm sừng như em sẽ hiểu. Em đau đớn đến rệu rã nhưng về nhà vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ dù trái tim đã vỡ nát rồi.

Em đau đớn đến rệu rã nhưng về nhà vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ dù trái tim đã vỡ nát rồi - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó em vẫn rủ con bạn ‘thân ái nấy lo’ đến nhà ăn cơm ngủ lại. Nó ngủ tầng 1 em ngủ tầng 3, lần nào đến nó cũng mua hoa quả rồi trổ tài nấu nướng. Có lúc em cứ ngồi nhìn nó đăm đăm còn nó vẫn cười tươi đầy thảo mai và dối trá.

Nhiều lần em cố tình đi lấy đồ để chồng em và nó ngồi liếc ngang dọc rồi đá chân nhau. Em tủm tỉm nghĩ: “Tận hưởng nốt đi, rồi ít bữa nữa tao cho 1 đứa mày 1 phen đẹp mặt luôn”.

Cuối tuần em cho con bé về ngoại chơi, em rủ cô bạn thân lên làm bánh, dĩ nhiên nó sẽ ngủ lại nhà. 10 giờ em nhờ chị bạn nháy máy, em nói đi ra ngoài có chút việc thì nó đòi đi cùng nhưng em xua đi. Em nghĩ bụng mày muốn tao đi lại còn bày đặt em về sớm nhé. Đi được 1 lúc em gọi điện về nói chắc phải ngủ lại với chị ấy vì gia đình chị cùng cơ quan đang có biến căng lắm, con bé bị sốt nặng.

Nói vậy thôi em biết thừa cả 2 đang quấn lấy nhau rồi, 30 phút sau em rón rén đi về dĩ nhiên em không đi 1 mình. Đi theo em có bố mẹ chồng, anh trai con bạn thân và cả 1 anh công an phường nữa. Bật bóng lên 2 anh chị giật thót mình ú ớ mặt cắt không ra máu. Bố mẹ em và anh trai cô ta sốc lắm.

Bật bóng lên 2 anh chị giật thót mình ú ớ mặt cắt không ra máu. Bố mẹ em và anh trai cô ta sốc lắm - Ảnh minh họa: Internet

Anh chị ấy cứ như bị oan ấy các chị, quỳ gối khóc lóc van xin các kiểu. Em cho chúng mỗi đứa mấy cái tát cho đỡ nói nhiều rồi quay sang chỗ bố mẹ chồng:

- Con trả con trai cho bố mẹ đó, bố mẹ muốn làm sao thì tùy. Còn bây giờ mời mọi người lên phường làm việc hộ con, cái nhà này không muốn chứa chấp 2 kẻ đồi bại mèo mả gà đồng này thêm 1 phút giây nào nữa.

Sau hôm đó em kiệt quệ sức lực luôn các chị à, nín nhịn bao lâu giờ mới có sức mà khóc. Em khóc như cháy nhà luôn vì thấy đau đớn quá, em thương con em vô cùng. Em trách mình quá tin người để giờ bị đâm sau lưng như thế. Gã chồng ngày nào cũng mặt dày quỳ gối van xin, nhưng nhìn hắn em thực sự muốn giết người. Các chị nghĩ em nên xử lý hắn ta thế nào bây giờ đấy.