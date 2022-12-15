Thế là bố mẹ Hoàng được thể, gả tống gả táng Hoàng cho một cô gái từ trên trời rơi xuống. Hoàng gọi Linh như vậy vì cho tới tận hôm gọi là Linh đến ra mắt nhà chồng tương lai, Hoàng mới biết mặt Linh. Vừa gặp, Hoàng đã có phần ngơ ngác. Linh thực sự vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp mà nhìn qua cũng đủ biết là thông minh, sắc sảo. Đã thế, Linh còn đưa ánh mắt kiêu kì nhìn Hoàng càng khơi gợi trí tòm mò ở Hoàng.

Mới 30 tuổi tròn mà Hoàng đã bị bố mẹ bắt lấy vợ. Trong khi số Hoàng cứ hẩm hiu thế nào ấy. Hoàng đẹp trai, phong độ, kiếm tiền giỏi với công việc ổn định, các mối quan hệ xã hội tương đối tốt thế mà lại chẳng có nổi cho mình lấy một mảnh tình vắt vai. Bởi các cô gái đến bên Hoàng đều chẳng khiến Hoàng vừa ý.

Đi chơi cùng Linh mà Hoàng thấy đời mình lên đến mấy chân kính vì ai cũng nhìn Hoàng với con mắt ngưỡng mộ. Không chỉ có thể, sự thông minh của Linh cũng khiến Hoàng muôn phần nể phục. Thế mà:

Linh cũng như Hoàng, bị bố mẹ bắt lấy chồng. Bất khả kháng nên Linh đành phải nghe theo. Số phận bi đát đã đẩy họ đến với nhau. Cả hai chỉ có vẻn vẹn 1 tháng trời để vun đắp tình cảm trước khi cưới.

- Này, sao mày lại đi với con bé đấy! – Tên bạn thân của Hoàng thắc mắc

Nhìn ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của Hoàng, anh chàng giải thích luôn:

- Con bé ấy nó chỉ thích con gái thôi!

Hoàng không tin thì tên bạn thân nói Hoàng có thể đi hỏi thêm những người khác nữa. Hoàng nghe xong mà vô cùng hốt hoảng. Về nhà, Hoàng sống c.hết đòi hủy hôn cho bằng được thì bị bố mẹ mắng cho một trận tơi tả. Họ nói rằng vì Hoàng không muốn lấy Lan nên mới bịa ra cái lý do vớ vẩn ấy. Vậy là mặc cho Hoàng cố gắng thanh minh, ngày hôn lễ vẫn được cử hành.

Nhìn Linh lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, ai cũng trầm trồ mà Hoàng cứ tiếc rẻ mãi. Đêm tân hôn, cái đêm đáng lẽ được mong chờ nhất của đời người thì lại biến thành đêm thê thảm nhất của đời Hoàng. Có vợ đẹp mà chỉ để ngắm thì thà Hoàng ra ngoài uống rượu còn hơn. Chán đời, Hoàng bỏ đi uống rượu đến tận 2 giờ sáng mới về.

Chân nam đá chân xiêu bước vào phòng mà Hoàng cứ thấy chán nản, chỉ muốn quay lại quán rượu kia. Chợt nghe trong phòng có tiếng nức nở, dồn chút tỉnh táo còn lại, Hoàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng hốt hoảng. Linh đang ôm gối, ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng hốt hoảng. Linh đang ôm gối, ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe - Ảnh minh họa: Internet

Thấy Hoàng bước vào, Linh lặng lẽ ra bàn, lấy tờ giấy gì đó chìa ra cho Hoàng. Ba chữ “Đơn ly hôn” đ.ập vào mắt khiến Hoàng choáng váng. Chưa kịp mở lời thì Linh đã thẳng thừng:

- Chúng ta đến với nhau đúng là một sai lầm. Anh không thích em thì sao không từ chối luôn, lại còn cưới em về làm gì. Chúng ta có duyên mà không phận thì chi bằng giải thoát sớm cho nhau khỏi đau khổ là hơn.

Hoàng ngỡ ngàng. Hình như có gì đó sai sai, Hoàng ấp úng:

- Chẳng phải em không thích anh, em chỉ thích con gái thôi ư?

Linh mắt tròn mắt dẹt rồi cười sằng sặc. Rồi Linh kể cho Hoàng nghe về cái sở thích lạ đời, thích ngắm gái đẹp đó của mình. Nhưng thích ngắm gái đẹp đâu có đồng nghĩa với việc Linh thích con gái đâu cơ chứ. Hoàng ngớ người trong giây lát rồi vội vã ôm lấy Linh xin lỗi rối rít. Có lẽ cả Linh và Hoàng đều cần thời gian hơn để hiểu nhau nhưng cả hai đều rõ, con tim mình đã thổn thức vì nhau rồi.