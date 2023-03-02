Phát hiện chồng ‘yếu’ ngay sau ngày cưới, vợ qua lại với người yêu cũ nhưng khi ngỏ lời, càng bất ngờ vì điều chồng che giấu đến khó tin

Nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ. Những lần bên nhau, khi chị chưa kịp cảm thấy gì thì chồng đã “xong chuyện”. Suốt gần một tuần bên nhau trong dịp trăng mật, anh chẳng lần nào khiến chị hạnh phúc. Nhưng lúc đó chuyện chưa thành chuyện lớn vì chị nghĩ rằng vợ chồng mới cưới nên có thể do anh thiếu kinh nghiệm, chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cho nên dù trở về sau tuần trăng mật không có gì mỹ mãn như mong đợi nhưng chị Loan vẫn không quá lo lắng, bởi chị vẫn hi vọng thời gian gần gũi bên nhau về sau sẽ giúp chồng mình tiến bộ.

Chị Loan cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng có trách nhiệm và khi còn là người yêu anh không bao giờ đòi hỏi bạn gái quá giới hạn. Mối quan hệ của hai người “trong trắng” cho đến tận ngày cưới. Đêm tân hôn, sau cả ngày đứng tiếp khách mệt nhoài, vợ chồng chị gần như không gần gũi vì đã kiệt sức. Cả hai hứa hẹn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất trong tuần trăng mật phía trước.

Trước đây, khi chưa quen và yêu người đàn ông hiện giờ là chồng mình, chị Loan cũng đã trải qua hai mối tình và chị để quan hệ trước với cả hai người đàn ông đó. Đặc biệt là người yêu thứ hai của chị và chị hợp nhau trong chuyện ấy khủng khiếp. Bất kể lần nào bên người đàn ông đó cũng mang lại cho chị cảm giác thỏa mãn đến tột đỉnh. Điều này hoàn toàn khác với người đàn ông bây giờ. Có đôi khi chị nghĩ lại quãng thời gian hai người chưa thành vợ chồng, có lẽ khi đó không phải do anh đường hoàng đến mức, không có đòi hỏi bạn gái đi quá giới hạn mà do anh biết sức mình đến đâu nên không dám đưa ra đời đề nghị “vượt rào”.

Nhưng suốt mấy tháng sau đó, chồng chị chẳng có dấu hiệu gì tiến bộ, thậm chí hai vợ chồng gần như phải “đ.ánh vật”, loay hoay đủ kiểu với cái kiểu “trên bảo dưới không nghe” của anh chồng. Và không ít lần cuộc vui phải bỏ dở giữa chừng, thậm chí chị Loan chưa kịp “cảm nhận” được gì thì anh đã “về đích”. Cảm giác luôn thiếu hút và không được thỏa mãn ấy khiến cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần khiến chị dần dần không còn cảm hứng. Cũng chính vì thế, những lúc quan hệ vợ chồng, chị thường bị phân tâm nghĩ về những giây phút bên người yêu cũ.

Sau một vài tháng sống chung và vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng “lệch pha”, chị Loan đã trò chuyện với chồng để mong anh thay đổi cách âu yếm với hy vọng sẽ giúp cho chị có “cảm xúc” hơn. Nhưng dường như cả hai vẫn lạc điệu. “Không thể tìm được sự hòa hợp với chồng. Đã có lúc tôi mơ thấy mình l.àm c.huyện đ.ó với người yêu cũ. Tôi biết như thế là không phải, nhưng anh không thể khơi dậy trong tôi cảm giác rạo rực như người ấy” – chị Loan nói.

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Qua việc tìm hiểu sách vở và gọi điện cả đến đường dây nóng để tư vấn sức khỏe sinh sản, chị Loan đã có thể khẳng định chắc chắn một điều là chồng mình mắc bệnh yếu… (nhưng chị không rõ nguyên nhân là gì). Chị Loan tìm mọi bài thuốc chữa trị, bồi bổ cho chồng nhằm tăng cường sinh lực đàn ông. Tuy nhiên những biện pháp mà chị làm không có hiệu quả rõ rệt. Mỗi lần gần chồng chị vẫn không thể tìm được cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn vì chồng chị cứ “chưa đến chợ đã hết tiền”, có hôm cố lắm thì kéo dài thêm được một chút thời gian nhưng cuối cùng anh lại bị “hạ gục” đúng lúc chị bắt đầu “lên dốc”… Có không ít lần chị giấu mặt vào gối khóc một mình khi chồng đã ngủ say.

Chị cảm thấy cần phải chia sẻ với chồng sự khó khăn này, chị Loan không nề hà gì, vẫn tiếp tục duy trì các bài thuốc bổ theo lời mách bảo của mọi người. Chị Loan kiên trì làm vậy không chỉ vì chuyện con cái mà còn vì hạnh phúc lâu dài của vợ chồng, vì chị biết “chuyện ấy” là một trong những yếu tố quyết định chuyện hôn nhân. Ở chiều ngược lại chị cũng yêu cầu chồng mình hợp tác bằng cách chăm chỉ uống các loại thuốc bổ do mình sắc, thậm chí chị còn khéo léo gợi ý để anh đi khám ở các trung tâm nam học để tìm ra cách chữa trị khắc phục sớm. Tuy nhiệt tình là vậy nhưng bi kịch của chị Loan cũng giống như bi kịch của những người phụ nữ có chồng yếu… khác, đó là vì sĩ diện nên anh chồng không chịu đi khám. Bởi họ cho rằng như thế chẳng khác nào công khai cho thiên hạ biết rằng mình không đáng mặt đàn ông.

Điều này khiến cho chị Loan rất khổ tâm. Mới cưới chồng được 3-4 tháng nhưng càng ngày chị càng cảm thấy xa cách với chồng. Tìm hiểu kỹ hơn về chồng và trò chuyện nhiều hơn với anh chị lờ mờ cảm nhận được rằng thực ra chồng chị biết mình bị yếu… từ trước khi lấy vợ nhưng anh vẫn cứ cưới chị (mà không đi khám) vì anh chỉ muốn có con là xong, còn chuyện vợ chồng anh không quá quan trọng.

Ngoại tình với người yêu cũ

Nhận thấy những bất ổn trong suy nghĩ của chồng, nhiệt huyết của chị Loan sụt giảm nhanh chóng. Chị càng nghĩ nhiều hơn về người yêu cũ – về người đàn ông đã khiến chị hạnh phúc đến ám ảnh. Cuối cùng chị quyết định vượt rào cản một lần. Chị nối lại liên lạc với người yêu cũ. Hai người nhanh chóng sắp xếp được một cuộc hẹn nhưng lại là hẹn … online vì bản thân chị cũng rất đắn đo vì mối quan hệ này. Không biết người yêu cũ còn mặn mà với chị hay không.

Nhưng qua những buổi nói chuyện, chị nhận thấy giữa chị và người yêu cũ vẫn còn một sợi dây đồng cảm khá bền chặt. Anh vẫn như vậy, vẫn hiểu chị muốn gì, cần gì. Sau nhiều lần chat chị cũng đã tâm sự thật chuyện “tế nhị” của mình và hai người cũng đã có những buổi gặp gỡ. Chị đã nhanh chóng quấn lấy người đàn ông đã từng làm cho chị hạnh phúc. Ở bên người yêu cũ chị có cảm giác khác hẳn với khi ở bên chồng. Dù cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng sau khi ở bên người yêu cũ, lần đầu chị nghĩ đến chuyện ly thân và ly hôn. Đây là điều mà chẳng bao giờ chị dám nghĩ tới. Bởi chị mới cưới được mấy tháng trời, đáng ra đây phải là giai đoạn hai vợ chồng hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế lại khác…

Cái suy nghĩ ly thân, ly hôn kia ngày càng mạnh mẽ bởi số lần chị gặp người yêu cũ ngày càng tăng lên. Hơn nữa, chồng chị vẫn nhất quyết không chịu hạ cái sĩ diện hão của mình xuống. Rồi đến một ngày chị phát hiện ra chồng mình trước đây cũng từng đi khám và phát hiện bị yếu… nhưng vẫn có thể có con. Vì thế, bây giờ anh nhất mực không chịu đi khám vì, chỉ “canh chừng” vợ để có được đứa con thôi.

Biết được sự thật phũ phàng này, chị thấy chồng thật quá tàn nhẫn khi anh chấp nhận để chị sống cùng nỗi bất hạnh. Vì thế càng ngày chị càng quyết tâm… Sự quyết tâm ấy càng được nhân lên khi chị nhận được sự ủng hộ từ người yêu cũ, hiện đang là tình nhân của chị.

Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, chị quyết định sẽ nói chuyện với chồng. Khỏi phải nói, chồng chị sốc thế nào trước quyết định của vợ. Tuy nhiên, không có gì có thể lay chuyển được suy nghĩ của người phụ nữ trong hôn nhân, một khi người phụ nữ đó đã tìm thấy được một sự thay thế lớn hơn. Cuối cùng, hai vợ chồng chị đã đạt được “thỏa thuận” là sẽ không ly hôn ngay mà vẫn ở với nhau bình thường, nhưng chị có thể đi lại với ai cũng được. Cách giải quyết này của chị vừa giúp chồng che mắt được thiên hạ, cũng không khiến chị bị mang tiếng là mới cưới đã bỏ chồng. Và vậy là dù có một gia đình của riêng mình nhưng chị Loan lại phải đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, nhưng điều đau lòng hơn là chồng chị vẫn chấp nhận điều đó.