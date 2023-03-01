Vậy song từ ngày Bích - cô bạn thân từ thời đại học của Linh tới chơi thì Thắng lại có thái độ khác hẳn. Anh không cằn nhằn mắng vợ ham tụ tập như trước mà ngược lại còn khen Bích ý tứ, hiểu biết. Thậm chí anh còn động viên Linh nên quan tâm nhiều tới Bích, thi thoảng gọi cô ấy tới nhà ăn cơm cho gần gũi vì Bích còn độc thân, lại xa quê.

Trước đây, mỗi khi thấy vợ đưa bạn về nhà tụ tập cuối tuần, Thắng khó chịu lắm. Tính anh với Linh trái ngược hẳn nhau. Linh thích ồn ào, sôi động. Thắng lại trầm tính, đi làm thì thôi chứ về nhà lại đóng cửa phòng đọc sách hoặc pha trà ngồi ngắm mấy con chim cảnh nuôi ngoài ban công. Lắm lúc nhìn chồng cứ lủi thủi một mình Linh lại đùa bảo anh bị tự kỷ. Thắng nghe vậy lại trợn mắt quát vợ ăn nói lung tung.

Nghe chồng, Linh phì cười đùa lại: "Anh có vẻ hâm mộ bạn vợ ghê, hay để em đề nghị cô ấy làm 'chị em' một nhà với em cho vui nhé".

Linh kể, thấy chồng thay đổi thế cô cũng khá ngạc nhiên. Có điều đúng là trong tất cả những người bạn Linh chơi thì Bích đúng là người ý nhị nhất. Đặc biệt tuy độc thân nhưng Bích nấu ăn rất khéo, mỗi lần tới chơi cô nàng đều vào bếp trổ tài làm cả 1 bàn thức ăn khiến Thắng cứ xuýt xoa bảo vợ: "Đấy, em phải chịu khó rủ Bích tới chơi để học hỏi bạn cách nấu ăn. Em mà nấu khéo bằng 1 phần cô ấy đảm bảo anh sẽ không bao giờ ăn cơm hàng".

Thắng nghe vậy đỏ gay mặt, mắng vợ ăn nói lung tung. Cứ thế tình bạn giữa Bích với vợ chồng Thắng ngày một thêm thân thiết. Thậm chí có lần tới chơi, mải tâm sự cùng Linh đến đêm muộn, Linh lại giữ Bích ở lại ngủ cùng cô còn Thắng phải ôm chăn sang phòng đọc sách nằm.

Cho đến cuối tuần trước, sinh nhật vợ, Thắng nói muốn tổ chức cho Linh 1 sinh nhật ý nghĩa nên hôm đó anh về sớm mua bánh, hoa tặng vợ. Anh còn tự tay vào bếp nấu ăn rồi giục Linh mời Bích tới dự cho vui.

3 người ngồi ăn cơm kể chuyện vui vẻ, uống hết chai rượu ngoại Thắng mua lúc chiều. Linh vốn không biết uống nên được vài chén thì ngà ngà say. Ăn xong, Thắng dìu vợ về phòng nằm còn anh quay ra dọn dẹp. Rượu ngấm, Linh thiếp đi tới quá nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc. Quay sang không thấy chồng đâu, cô xuống giường tìm.

Đầu Linh vẫn lăn tăn câu hỏi không biết lúc tối Bích có bị say không, về kiểu gì. Cô tính tìm Thắng hỏi xem thế nào, ngờ đâu vừa đi ngang qua phòng đọc sách của chồng, Linh liền điếng người nghe tiếng chồng hổn hển trong đó: "Yên tâm đi em, vợ anh say rồi. Đêm nay mình tha hồ thỏa sức. Đến gần sáng em lại về phòng với Linh là cô ấy tài nào phát hiện''.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Thắng thủ thủ trong đêm xen lẫn với tiếng cười lả lơi của cô bạn thân khiến tim gan Linh vỡ vụn. Không kiềm chế được hơn, cô nghiến răng đạp cửa xông vào. Dưới ánh điện ngủ nửa đỏ nửa vàng, hình ảnh dơ bẩn của Thắng với Bích làm Linh đứng hình.

Điện phòng bất ngờ bật sáng, cả Thắng với Bích giật mình, vội bỏ nhau ra. Thắng cuống cuồng mặc lại đồ chạy lại van xin vợ cho giải thích. Còn Bích, xấu hổ quá chỉ biết quấn chăn ngồi im.

Linh tâm sự, sau đêm kinh hoàng ấy, cô quyết định ly hôn. Mặc cho Thắng van lơn, níu kéo nhưng cô nhất quyết không chấp nhận chuyện chồng phản bội. Cô nói rằng, thà đau một lần rồi thôi chứ không muốn sống cả đời trong nỗi day dứt ám ảnh bởi vết thương lòng do chồng gây ra. Với Bích cũng thế, cô sẽ coi như chưa từng có người bạn như cô ả. Và tất nhiên, sau lần vấp ngã này cô cũng sẽ không chủ quan với mọi mối quan hệ nữa, kể cả bạn thân hay người đầu ấp tay gối