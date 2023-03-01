Bị cả gia đình chồng vu khống, quay lưng, tôi khổ sở kiên quyết ly hôn, 1 năm sau, quả báo đã đến khiến họ hối hận

Tâm sự 01/03/2023 18:23

Em chồng lại tiếp tục cấu kết với mẹ nhằm gây khó dễ cho tôi. Giọt nước tràn ly, tôi quyết định gửi đơn ly hôn.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được gần 1 năm. Nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà giữa chúng tôi không có đủ lòng tin dành cho nhau. Khi niềm tin đã hết thì sẽ tạo ra những vết rạn mà chỉ cần một tác động rất nhỏ cũng khiến cuộc hôn nhân vỡ tan tành.

 

Ngày mới kết hôn, vì chồng cũ hay phải đi công tác nhiều ngày liên tục, do chưa quen nên tôi cảm thấy tủi thân lắm, cảm giác có chồng mà cũng như không. Dần dà, theo thời gian, tôi chấp nhận sự thật và nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, điều ấy đã khiến cuộc sống của tôi bớt buồn tẻ hơn nhiều. Thay vì suốt ngày than phiền thì tôi làm những điều mình thích.

Sau khi thay đổi cách nghĩ, tôi sống rất vui vẻ, tự do thoải mái, khi chồng cũ bận công việc thì tôi cũng lu bu với những dự tính của riêng mình. Những tưởng cuộc sống tự do như vậy có thể kéo dài cho đến khi chồng cũ không đi công tác nữa, nhưng trước khi ngày đó đến, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc thật chóng vánh.

Mẹ chồng cũ lúc trước đối xử với tôi khá thoải mái, bà không ý kiến gì về cuộc sống tự do của tôi, nhưng em chồng thì ngược lại. Do có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên em chồng luôn ghen ghét, đố kỵ với tôi và từ đó cô ấy lên kế hoạch để mẹ chồng cũng quay ra ghét tôi.

Bị cả gia đình chồng vu khống, quay lưng, tôi khổ sở kiên quyết ly hôn, 1 năm sau, quả báo đã đến khiến họ hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em chồng kêu mẹ chồng giả ốm mỗi tháng một lần để tôi về chăm sóc bà hoặc là cô ấy sẽ đưa mẹ chồng đến nhà tôi ở vài ngày. Tóm lại em chồng sẽ tìm đủ mọi lý do để tôi bận bịu hơn vì không muốn thấy tôi được nhàn rỗi. Lúc đầu tôi cũng không biết bí mật đằng sau, cứ nghĩ mẹ chồng ốm thật nên mỗi lần đi chăm mẹ chồng hay khi bà đến chơi, tôi đều đối đãi rất chu đáo, cẩn thận.

Nhưng em chồng lại nghĩ tôi không chăm sóc bà đến nơi đến chốn nên bắt phải nghỉ việc mới yên tâm: "Mẹ ốm đau thất thường như vậy, chị nên xin nghỉ việc để chăm mẹ cho chu đáo, anh Hải đã đi suốt ngày rồi, chị cũng đi làm cả ngày mới về, nhỡ khi mẹ ốm mà không có ai ở bên thì nguy hiểm lắm".

Tôi từ chối yêu cầu của em chồng vì cảm thấy không cần thiết phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy, bởi mẹ chồng cũng không quá già yếu đến nỗi cần tôi ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Thấy tôi phản đối, em chồng liền trở mặt ngay: "Nếu chị không nghỉ việc để chăm sóc mẹ thì em sẽ đưa mẹ về sống với chị". Không thể chịu được cách nói chuyện hỗn hào của em chồng đối với mình, tôi nói: "Tôi vẫn sẽ chăm sóc mẹ nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi phải xin nghỉ việc để chăm bà 24/24!".

Bị cả gia đình chồng vu khống, quay lưng, tôi khổ sở kiên quyết ly hôn, 1 năm sau, quả báo đã đến khiến họ hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng em chồng sẽ bỏ cuộc khi nhìn thấy thái độ giận dữ của tôi, nhưng hóa ra cô ấy lại về nhà thêm bớt với mẹ, rồi đem mẹ chồng ra ép tôi phải bỏ việc. Mẹ chồng dưới sự xúi giục của con gái, tưởng rằng việc này sẽ khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng cuối cùng nhà chồng lại bị quả báo ngay sau đó.

Tôi không thể chịu được việc bị mẹ con họ ép làm việc phi lý nên đã gọi điện tâm sự với chồng cũ để anh về nhà giải quyết. Kết quả là anh không nghe tôi giải thích mà lại đi tin lời vu khống của em gái và quay lưng lại với tôi. Điều ấy đã khiến tia hi vọng cuối cũng trong tôi vụt tắt. Từ khi lấy nhau, do tính chất công việc nên chồng cứ đi làm biền biệt suốt mà chẳng mấy khi ở nhà.

Một mình tôi vò võ trong căn nhà trống trải rất khổ sở, tôi đi ra ngoài chơi với bạn bè là để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống, để quên đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng mẹ chồng và em chồng không hiểu và thông cảm cho tôi, họ nghĩ rằng tôi không có việc gì làm, đi đàn đúm mà sinh lòng ghen ghét nên đã hùa vào để bắt nạt tôi. Những điều ấy như giọt nước tràn ly, khiến bản thân tôi muốn buông xuôi tất cả. Và điều gì đến đã đến, do không thể giải quyết được mọi chuyện nên vợ chồng tôi đường ai nấy đi.

Sở dĩ tôi nói ly hôn là quả báo cho mẹ chồng bởi vì, ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang ở là do bố mẹ tặng cho tôi, nên sau khi ly hôn, chồng cũ sẽ phải đi khỏi nhà tôi. Đối với mẹ chồng cũ, những gì bà và em chồng đã làm với tôi không chỉ hủy hoại cuộc hôn nhân của con trai bà mà còn khiến bản thân bị mất tất cả. Chồng cũ sau khi biết rõ mọi chuyện thì rất giận mẹ và em gái mình nên đã bỏ đi thuê trọ chỗ khác. Còn con gái bà thì thỉnh thoảng mới sang thăm mẹ được một vài lần. Lúc bà ốm đau cũng chẳng ở lại chăm lâu được.

Thế mới nói làm mẹ chồng không hề dễ, đừng nên nghe mọi chuyện từ một bên tai, cũng đừng làm theo những lời xúi giục của người khác một cách bừa bãi. Hãy là những bà mẹ chồng quyết đoán, biết nhìn nhận vấn đề một cách thấu tình đạt lý, là "cán cân" công bằng cho các con. Ai sai thì thẳng thắn góp ý, phê bình để con cái nhận ra lỗi sai của bản thân mà sửa chữa, ai đúng thì cho là đúng. Khi con gái nói xấu con dâu thì mẹ chồng cũng nên có nhận định của riêng mình. Đôi khi, sự khéo léo của mẹ chồng có thể cứu vãn cả một cuộc hôn nhân bên bờ vực ly tán nhưng cũng có thể chỉ vì một câu nói mà làm tan đàn xẻ nghé một gia đình!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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