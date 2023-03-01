Bố nuôi thách 100 triệu tiền cưới nhưng không cho của hồi môn, ngày cưới mẹ nuôi nước mắt lã chã rơi, tôi ngậm ngùi theo chồng về nhà thì sửng sốt khi mở vali ra

Tâm sự 01/03/2023 17:30

Khi đủ sính lễ, cha mẹ nuôi của tôi đồng ý cho con gái về nhà chồng. Lúc ấy, tôi mới hiểu lí do vì sao ông làm vậy.

Khi tôi còn rất nhỏ, cha mẹ ruột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường đi du lịch, và tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Lúc đó, tôi được gửi đến trại trẻ mồ côi địa phương, nơi tôi nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây cả đời. Nhưng tình cờ tôi được một cặp vợ chồng trẻ đứng ra nhận nuôi, họ chính là bố mẹ nuôi hiện tại của tôi.

Thời gian đầu về chung sống tôi còn lạ lẫm nhưng mẹ nuôi rất tốt bụng. Bà làm giáo viên mẫu giáo còn bố nuôi làm tài xế, nhìn ông có vẻ nghiêm khắc nên tôi sợ lắm. Tôi thường xuyên gần gũi mẹ nuôi hơn và tôi cũng thương bà vì sức khỏe nên không sinh được con. Từ khi có tôi, mẹ nuôi bảo không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được sống trong một gia đình như vậy.

Bố mẹ nuôi luôn tạo điều kiện tốt cho tôi ăn học. Để không phụ lòng họ, tôi luôn cố gắng hết sức nên năm nào cũng được học sinh giỏi. Nhưng dường như thành tích của tôi vẫn không khiến bố nuôi hài lòng vì ông không bao giờ khen tôi một câu. Ngày nào ông cũng bắt tôi học và làm rất nhiều bài tập để nâng cao kiến thức.

Bố nuôi thách 100 triệu tiền cưới nhưng không cho của hồi môn, ngày cưới mẹ nuôi nước mắt lã chã rơi, tôi ngậm ngùi theo chồng về nhà thì sửng sốt khi mở vali ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hết 12 năm học, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học danh giá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố nuôi cười tươi như vậy. Mẹ nuôi tâm sự, bố rất muốn tôi đỗ vào trường này và khi tôi làm được là đã hoàn thành tâm nguyện của ông nên ông mừng lắm.

 Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc tốt với mức lương cao. Hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho bố mẹ nuôi để báo đáp công ơn. Lúc này tôi cũng có bạn trai và tính đến chuyện đám cưới nên đưa về ra mắt gia đình luôn.

Lần đầu tiên gặp bạn trai của tôi, mẹ nuôi nhìn mừng lắm, bà tiếp đón nồng hậu còn bố nuôi cứ cúi gằm mặt, ông tỏ vẻ không vui. Trong bữa ăn, ông còn tuyên bố: "Nếu cháu muốn cưới thì phải đặt đầy đủ 100 triệu tiền thách cưới thì gia đình bác mới đồng ý".

Bố nuôi thách 100 triệu tiền cưới nhưng không cho của hồi môn, ngày cưới mẹ nuôi nước mắt lã chã rơi, tôi ngậm ngùi theo chồng về nhà thì sửng sốt khi mở vali ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới diễn ra, đằng trai mang đầy đủ sính lễ và tiền đến. Trong không khí vui vẻ, mẹ nuôi rơm rớm nước mắt bảo không muốn xa tôi, còn bố nuôi thì trầm lắng. Bố mẹ cũng không cho tôi của hồi môn nhưng tôi vẫn thấy hài lòng vì những gì ông bà đối xử với tôi bao nhiêu năm qua. Khi tôi lên xe về nhà chồng, bố xách cho tôi chiếc va ly cũ. Đây là chiếc va ly mà trước đây tôi được nhận nuôi mang đến nhà bố mẹ. Nó tuy cũ nhưng chất chứa rất nhiều kỉ niệm.

Về đến nhà chồng, tôi lên phòng mở va ly ra thì choáng váng, trong đó có rất nhiều tiền cùng với một lá thư viết bằng tay của bố nuôi. Bố nói: "Con gái yêu, đừng trách bố luôn nghiêm khắc với con, bố chỉ mong con có thể trở thành một người tốt. Hôm nay là ngày cưới của con, bố chúc con sống hạnh phúc và ổn định trong tương lai. Tiền thách cưới bố mẹ để đây, còn thêm cho con 200 triệu nữa, con hãy sử dụng tiền đúng cách nhé". Đọc xong lời bố nuôi viết, tôi không cầm được nước mắt. Tôi tự hứa những ngày tháng sau này sẽ làm cho bố mẹ nuôi thật hạnh phúc và tự hào về tôi.

Thương tình giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo côi cút, ngày công ty bị phá sản, tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị này mà sửng sốt

Thương tình giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo côi cút, ngày công ty bị phá sản, tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị này mà sửng sốt

Khi tôi đến nơi để nói cho ông bà nghe về kế hoạch sắp tới, câu trả lời khiến tôi phải giật mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường