Ngay khi kiểm tra, hai vợ chồng đều ngạc nhiên vì con số thể hiện 2 vạch. Tuy nhiên cô cũng khằng định bản thân chưa bao giờ phản bội chồng...

Tôi quen chồng tôi là nhờ sự mai mối của một người đồng nghiệp. Trước khi đến với anh, tôi biết anh đã có 1 đời vợ nhưng vì không hạnh phúc nên họ đã chia tay. Anh hơn tôi 4 tuổi. Anh cũng có một sự nghiệp khá ổn định. Và thời điểm đó, tôi lại chia tay mối tình đầu của mình. Thấy anh có những điểm mà tôi đang tìm kiếm nên nhanh chóng gật đầu yêu. Chỉ thời gian ngắn sau đó, chúng tôi kết hôn. Những tháng ngày chung sống sau hôn nhân với vợ chồng tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mãi mà vợ chồng tôi vẫn không có con. Tôi rất buồn vì điều đó. Sau này tôi mới biết chồng tôi đã thực hiện triệt sản từ trước ngày đến với tôi.

Tôi đã rất đau khổ khi biết được sự thật đó vì mình không còn cơ hội để được làm mẹ. Vài tháng gần đây, kinh nguyệt của tôi không về. Lo sợ có những điều bất thường nên vợ chồng tôi phòng khám của một bác sĩ. Khi tôi bảo không có kinh nguyệt 2 tháng nay, bác sĩ đã yêu cầu tôi thử thai trước. Ảnh minh họa: Internet Vì biết chồng đã triệt sản từ trước nên tôi khăng khăng điều đó là không thể. Với việc thử thai này chỉ làm lãng phí thời gian của vợ chồng tôi. Dù vậy bác sĩ vẫn kiên trì khuyên tôi nên làm theo. Cho tới khi có kết quả, que thử thai hiện hai vạch, cả hai vợ chồng tôi biến sắc.

Chồng tôi cho rằng tôi đã ngoại tình mới có thể thai được. Tôi sốc nặng, liên tục khẳng định rằng mình thực sự không ngoại tình. Chồng tôi cáu giận, im lặng không muốn nói thêm câu gì. Tôi đã rất lo lắng vì chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Dù không có con nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chia tay với chồng. Với tôi anh là một người chồng rất tốt. Tôi nghĩ nếu vợ chồng không có con thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi. Khi được bác sĩ giải thích rằng, nhiều thứ không thể chính xác và tuyệt đối. Trên thế giới, không có biện pháp tránh thai nào có tỷ lệ 100% cả. Và việc triệt sản không có nghĩa là bạn không thể có thai 100%. Cả hai vợ chồng tôi khi đó vẫn băn khoăn và chồng tôi vẫn không loại bỏ được nghi ngờ tôi ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet Bác sĩ đã đưa ra hai phương án để giải mối nghi ngờ, thứ nhất có thể làm xét nghiệm tinh dịch trước. Khi còn lo lắng, vợ chồng tôi có thể làm xét nghiệm ADN. Sau đó, chồng tôi đã đồng ý xét nghiệm tinh dịch. Kết quả cho thấy, tinh dịch của anh vẫn có tinh trùng, xét nghiệm ADN thì đứa con trong bụng tôi quả thực là con của anh. Quả thực khi biết được điều đó cả hai vợ chồng tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu cả sự tin tưởng nhau mà suýt chút nữa vợ chồng tôi có thể đánh mất nhau. Sau chuyện này tôi cũng nhận được một bài học sâu sắc rằng trên đời không có gì là tuyệt đối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-vo-co-thai-mat-chong-ot-ngot-bien-sac-loi-thang-toi-en-benh-vien-kiem-tra-vi-nghi-ngo-ngoai-tinh-ket-qua-nhan-uoc-lai-khien-anh-soc-ngat-560737.html