Khiếp đảm vì bị chồng bạn thân gạ gẫm, làm chuyện ấy ngay trong phòng, tôi bỏ chạy nhưng không dám tiết lộ với ai

Tâm sự 01/03/2023 09:08

Đang lúi húi giúp đỡ bạn, tôi không ngờ lại bị hành động này của anh ta thực hiện ngay trong phòng đến mức hãi hùng.

Đến giờ, khi nghĩ lại sự việc đó, tôi vẫn thấy kinh hãi. Tôi chưa biết phải nói với Ngọc như thế nào nhưng tôi chắc chắn sẽ không im lặng.

Tôi với Ngọc là bạn thân từ thời còn đi học mẫu giáo. Chúng tôi chơi thân với nhau từ bé nên đi đâu cũng có nhau. Đến giờ, chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm được 3 năm. Tôi vẫn còn độc thân và đang làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Ngọc đã lấy chồng, có con nhưng cuộc sống cũng chẳng hạnh phúc gì.

Là bạn thân nên Ngọc tâm sự với tôi nhiều chuyện. Ngọc kể sau khi cưới nhau về Hải- chồng Ngọc không như Ngọc nghĩ. Hồi còn yêu nhau, anh nhiệt tình, tháo vát bao nhiêu thì sau khi cưới, anh ta lười biếng, ỷ lại bấy nhiều.

Hải làm việc ở một công ty bảo hiểm, hàng tháng anh đưa cho Ngọc 5 triệu tiền chi tiêu, vậy là hết trách nhiệm. Còn việc nhà cửa, chợ búa, cơm nước, con cái, Hải đều phần cho Ngọc hết.

Khiếp đảm vì bị chồng bạn thân gạ gẫm, làm chuyện ấy ngay trong phòng, tôi bỏ chạy nhưng không dám tiết lộ với ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều lần Ngọc vì chuyện này mà muốn ly dị nhưng tôi đều khuyên Ngọc hãy nghĩ lại. Dù gì giờ cả hai cũng có một đứa con. Nếu ly dị, thằng bé sẽ chịu thiệt thòi.

Không những thế, Ngọc còn tâm sự rằng chồng cô ấy là một người đàn ông có nhu cầu cao. Dù Ngọc mệt mỏi, không có hứng, anh ta vẫn đòi bằng được. Nghe xong mấy câu chuyện Ngọc kể, tôi chẳng dám lấy chồng.

Gần đây, nhà Ngọc gặp chuyện chẳng lành. Bố Ngọc đi xe máy bị người ta đâm phải, phải vào viện cấp cứu. Ngọc nghỉ việc vào bệnh viện chăm bố suốt 10 hôm rồi.

Con trai của Ngọc phải gửi về bà ngoại vì Ngọc sợ chồng không chăm được con. Ngọc làm việc ở công ty và có bán đồ xách tay để kiếm thêm thu nhập. Ngọc nhờ tôi sang nhà đóng hàng rồi chuyển đi hộ vì sợ lỡ hẹn với khách.

Khiếp đảm vì bị chồng bạn thân gạ gẫm, làm chuyện ấy ngay trong phòng, tôi bỏ chạy nhưng không dám tiết lộ với ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ghê sợ khi chồng bạn xem phim nóng còn sàm sỡ

Chiều hôm đó, tôi sang bên nhà Ngọc và thấy chồng Ngọc ở nhà. Nhìn thấy anh ta, tôi chỉ chào một câu cho xong. Sau khi nghe Ngọc tâm sự, tôi không thấy có thiện cảm với anh này cho lắm. Vậy mà tôi thấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạ.

Thấy tôi hì hục kiểm hàng, đóng hàng, ghi tên, anh ta ra hỏi tôi rằng có sợ nhầm, sợ thiếu hay không. Thấy tôi trả lời qua loa, anh ta ngó nghiêng một lúc rồi mới đi vào.

Sau đó, chuyện kinh khủng mà tôi không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chồng Ngọc mở phim nóng ngay ở phòng khách nơi tôi đang đóng hàng khiến những hình ảnh đập vào mắt tôi.

Anh ta khen tôi "ngon" và còn hỏi: "Em có muốn làm diễn viên cùng anh không?". Sau đó, anh ta còn ôm chầm lấy tôi, định giở trò đồi bại. Thấy thế, tôi hét ầm lên và vội vã ra về.

Tôi không ngờ người mà Ngọc lấy làm chồng lại bệnh hoạn đến như vậy. Sau hôm đó, Ngọc nhờ tôi sang đóng hàng hộ nhưng tôi viện lý do để từ chối. Thấy Ngọc nài nỉ, than vãn rằng chồng vô tâm, bố vợ ốm không hỏi han, lại thêm việc bán hàng bận bịu mà tôi thương Ngọc nhiều.

Tôi biết Ngọc giờ đang rất rối ren, khó xử. Nếu tôi còn kể chuyện kia ra nữa, sợ cô ấy không giữ được bình tĩnh. Giờ tôi không biết phải nói với Ngọc thế nào nhưng tôi chắc chắn sẽ không im lặng. Cứ nhớ đến đoạn phim rồi ánh mắt, những lời nói, hành động của chồng Ngọc hôm đó, tôi vẫn còn nổi da gà.

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