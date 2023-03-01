Mới cưới nhau 3 tháng, tôi lặng người khi chồng tự ý đi triệt sản, gào khóc vì mong mỏi một đứa con, câu trả lời của anh khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 01/03/2023 15:09

Tôi ngờ ngợ những lí do quá khó vì sao chưa thể có con, nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi sốc nghẹn.

Thời con gái, tôi từng bị u nang, nang hóa buồng trứng phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên. Bác sĩ cũng từng nói sau này, tôi sẽ khó mang thai hoặc nếu có mang thai thì cũng khó giữ con. Nói chung, việc sinh đẻ sẽ là một chuyện nguy hiểm nên tôi phải hết sức thận trọng. Hồi đó, tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng nếu không sinh con được thì xin con nuôi, miễn mình thương bé thì bé sẽ thương mình như cha mẹ ruột mà thôi.

Khi yêu Thân, tôi cũng nói rõ tình hình bệnh tật, sức khỏe của mình. Nếu như Thân chấp nhận được thì chúng tôi sẽ cưới, không thì thôi. Anh ôn tồn bảo anh yêu tôi, dù tôi không sinh con được, anh vẫn sẽ đồng hành cùng tôi trên cả phần đường đời còn lại. Yêu được 2 năm, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự vui mừng và những lời chúc phúc của mọi người.

3 tháng nay, tháng nào tôi cũng mong đợi có con. Không hiểu sao, lấy chồng rồi, tôi lại khao khát sinh một đứa con của chính mình. Nhưng mãi mà tôi không có tin vui, cứ chờ đợi rồi thất vọng, hi vọng rồi thở dài.

Mới cưới nhau 3 tháng, tôi lặng người khi chồng tự ý đi triệt sản, gào khóc vì mong mỏi một đứa con, câu trả lời của anh khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm qua, tôi than thở với chồng về việc mình vẫn chưa có thai. Anh ôm lấy tôi, tiết lộ sự thật khiến tôi chết lặng. Thân nói anh đã triệt sản vì không muốn tôi đánh đổi tính mạng để sinh con nên anh quyết định triệt sản cho an toàn, cũng là một cách để bảo vệ vợ.

Tôi ngây ngốc mất một lúc mới hiểu ý chồng nói. Tôi bật khóc, trách chồng không bàn bạc trước với mình. Bởi theo tôi tìm hiểu thì tôi vẫn có khả năng có thai, chỉ là tỉ lệ thấp hơn thôi. Và nếu chịu khó giữ gìn thì vẫn có thể sinh con được. Thậm chí nếu như quá khó khăn, chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo để tìm con cơ mà. Tại sao chồng lại giấu giếm tôi đi triệt sản chứ?

Từ lúc biết chuyện chồng triệt sản, tinh thần tôi lúc nào cũng uể oải, chán chường. Chẳng lẽ mơ ước có con của tôi đành phải gác lại tại đây sao? Hay chồng tôi triệt sản vì một lý do nào đó nhạy cảm khác nhưng lại lấy lý do bệnh tật của vợ? Rồi đây tôi biết phải giải thích như thế nào với cha mẹ chồng nếu mãi mà không sinh con hay khi họ biết vì tôi mà chồng tiến hành triệt sản chứ? Tôi phải làm gì để vượt qua tình cảnh này đây?

Khiếp đảm vì bị chồng bạn thân gạ gẫm, làm chuyện ấy ngay trong phòng, tôi bỏ chạy nhưng không dám tiết lộ với ai

Khiếp đảm vì bị chồng bạn thân gạ gẫm, làm chuyện ấy ngay trong phòng, tôi bỏ chạy nhưng không dám tiết lộ với ai

Đang lúi húi giúp đỡ bạn, tôi không ngờ lại bị hành động này của anh ta thực hiện ngay trong phòng đến mức hãi hùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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