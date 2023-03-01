Đêm tân hôn sống như nô lệ bên người chồng già, vừa quen tình trẻ, tôi nhận về cái tát cháy má tiết lộ điều nghẹt thở này

Hơn mình hơn 20 tuổi Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi 3 anh em tôi nên người.

Sau khi học hết lớp 12, tôi nghỉ học, theo người chị họ ra thành phố tìm công việc. Tôi làm bưng bê, dọn dẹp ở một quán cà phê.

Từ nhỏ đã quen với cái nghèo và cảnh thiếu thốn, tôi và gia đình bị chính họ hàng, người thân khinh rẻ. Tôi khát khao cuộc sống giàu sang, được ngẩng cao đầu trước mặt mọi người.

Công việc ở thành phố hoàn toàn xa lạ, mức lương bèo bọt, lại thêm áp lực, tôi khóc thầm mỗi đêm.

Nhưng tôi nghĩ đến mẹ và tự nhủ rằng nếu không giàu có, sung túc, tôi sẽ không trở về quê nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội đến với tôi khi tôi vô tình lọt vào mắt xanh của Khiêm- người đàn ông hơn tôi đến 20 tuổi đã qua 2 đời vợ và có 3 con riêng. Ông ấy là khách quen của quán tôi. Khiêm là chủ của nhiều công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ông ấy nói rằng thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ông ấy muốn tôi trở thành vợ của anh ấy và hứa rằng sẽ lo cho tôi và gia đình tôi. Nói là làm, ông ấy nhận chị gái và anh rể tôi vào công ty làm việc, chu cấp tiền cho mẹ và em trai tôi ở quê.

Quá xúc động trước thành ý của ông Khiêm, tôi dù không yêu nhưng vẫn nhận lời làm vợ ông ấy. Nhiều người cho rằng sau khi lấy chồng, tôi sẽ một bước lên tiên, không phải chịu cảnh khó khăn, khổ sở nữa.

Ác mộng đêm tân hôn

Cuộc sống làm vợ của đại gia không êm đềm như tôi nghĩ. Ngay trong đêm tân hôn, ông ta đã thể hiện khả năng chăn gối cực sung mãn của mình. Ông ta không để ý đến việc tôi đau đớn, mệt mỏi mà liên tục đòi hỏi.

Cứ thế, những ngày tháng sau đó, Khiêm không cho tôi đi làm, cũng không cho tôi ra ngoài. Tất cả những việc tôi cần làm là phục vụ nhu cầu chăn gối của chồng mà thôi. Ông ta còn không cho tôi mặc nội y để có thể làm chuyện ấy bất cứ lúc nào ông ta muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lúc, tôi không có hứng thú, tỏ ý trốn tránh chuyện chăn gối với chồng thì ông ta lập tức trở mặt, quát lớn: "Anh đã tốn bao nhiêu tiền để cưới em về, lo cho gia đình em. Vì vậy em đừng có bướng, nghe lời đi!"

Phải làm chuyện ấy khi chưa sẵn sàng lại với người mình không yêu, tôi cảm thấy mình như bị cưỡng hiếp vậy. Tôi sống với chồng đã 2 năm nhưng ông ta không muốn tôi có con. Chồng tôi nói ông ta đã có đủ con rồi, không cần thêm. Tôi đành im lặng.

Trong một lần đi nghỉ dưỡng gần đây, tôi tình cờ gặp được Duy- con trai của một người bạn của chồng tôi. Duy chạc tuổi tôi, gương mặt điển trai, thân hình cao lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt Duy, tôi đã xôn xao rung động.

Những ngày sau đó, ánh mắt tôi chỉ hướng về Duy. Duy có vẻ cũng thích tôi. Chúng tôi lén lút hẹn nhau bên bờ biển và chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu. Sống như nô lệ bên người chồng già đã lâu, chỉ đến khi gặp Duy, tôi như nắng hạn gặp mưa rào.

Ngất ngây với ngôi nhà trên núi đáng mơ ước, tinh tế đến từng chi tiết

Sau đó, tôi lén lút qua lại với Duy mà dĩ nhiên là chồng tôi không hề hay biết. Nhờ có Duy, tôi thấy cuộc sống của tôi tràn đầy ước mơ. Tôi bắt đầu thích trang điểm, ăn mặc đẹp. Hễ chồng tôi đi công tác, tôi vội vã hẹn người tình trẻ và có những giây phút cuồng nhiệt trong nhà nghỉ.

Mọi chuyện không qua được Linh- chị gái tôi. Trong một lần hẹn hò cùng Duy trong nhà nghỉ, tôi bị chị bắt gặp, chị tát tôi cháy má. "Khiêm là người có ơn với gia đình mình. Sao em lại làm như thế? Nếu mọi chuyện vỡ lở, cả nhà mình sẽ ra sao? Em nghĩ lại đi!", chị hét lên với tôi.

Nghe chị mắng, tôi khóc. Chị làm sao hiểu được nỗi cô đơn, buồn chán khi phải làm nô lệ cho người chồng mà tôi không hề yêu thương. Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi bế tắc quá!