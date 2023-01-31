Phát hiện chồng và bạn thân ăn nằm với nhau, tôi điên cuồng chất vấn anh ta, nhưng gã đàn ông bội bạc ấy không hối cãi mà còn lên giọng thách thức

Bạn gái thân của tôi, cô ấy rất xinh đẹp, từ ngày còn trẻ đã có nhiều người theo đuổi. Đã có lúc tôi phải ghen tị với cô gái ấy vì cô ấy xinh đẹp, trắng trẻo, nhiều người quan tâm. Còn tôi, thì suốt những năm cấp 3, rồi vào đại học chỉ yêu mỗi một người, đó là chồng tôi bây giờ.

Tôi, chồng và bạn thân của tôi, cả 3 đều sinh ra ở quê, học cùng những năm học cấp 1, rồi lên cấp 3, cấp 3. Khi vào đại học, chúng tôi mỗi đưa học một trường, nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau và coi nhau như người thân trong gia đình vậy.

Cưới xong, trong lúc đám bạn bè cùng trang lứa vẫn đi xe buýt hoặc xe đạp đến trường thì cô ấy đã được chồng đưa đến trường bằng ô tô, yêu chiều hết mực. Ngày ấy, ai nhìn bạn gái tôi cũng ngưỡng mộ, ước mong. Đến các cô giáo trong trường còn trầm trồ, khen bạn gái tôi số sướng.

Bạn gái kia lấy chồng từ rất sớm, khi chúng tôi còn chưa tốt nghiệp đại học thì cô ấy đã lấy chồng, chồng cô ấy là một người đàn ông hơn chúng tôi đến hơn 10 tuổi, có địa vị xã hội và kinh tế.

Vậy mà chẳng hiểu sao, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được vài năm. Khi tôi và chồng tôi chưa kịp cưới nhau thì họ đã ly hôn rồi. Bạn gái tôi làm mẹ đơn thân, nuôi một đứa con gái. Cô ấy bỏ vào Nam xin việc và lập nghiệp tại đó. Còn vợ chồng tôi cưới nhau và làm việc ở gần nhà.

Mấy năm nay, người bạn gái năm xưa bỏ miền Nam về quê sinh sống, thi thoảng cô ấy hay qua nhà tôi ăn cơm, nói chuyện. Chúng tôi vẫn coi nhau như bạn thân, nên có thể hỗ trợ được điều gì thì luôn sẵn sàng. Nhiều lần tôi và chồng cho cô ấy vay tiền, hoặc giúp cô ấy đón con, chồng tôi đến nhà cô ấy sửa chữa cho những đồ lặt vặt trong nhà vì nghĩ hai mẹ con không biết gì về đồ điện.

Tôi cũng tin tưởng chồng và bạn thân mà chẳng nghi ngờ điều gì, cho đến mới đây tôi mới phát hiện, chồng và người bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ đã có quan hệ bất chính với nhau, phản bội lại niềm tin của tôi hơn 1 năm qua.

Mọi thứ với tôi như sụp đổ, tôi nói thẳng với chồng rằng mình đã biết mọi chuyện, cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy xấu hổ, xin tôi tha thứ và chấm dứt với người bạn của tôi. Nhưng chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ân hận, chồng còn thách thức, nói rằng tôi có giỏi thì cứ ly hôn, anh sẵn sàng ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho tôi và anh đến với người đàn bà ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Học cùng nhau bao nhiêu năm, yêu nhau đến gần 10 năm rồi mới đi đến hôn nhân, bây giờ chúng tôi cũng đã gần 10 năm làm vợ, làm chồng, tưởng đã hiểu hết về nhau, vậy mà bây giờ tôi mới biết, mình chẳng hiểu một chút gì về chồng cả. Hóa ra, anh cũng bạc bẽo giống như nhiều người đàn ông đang phản bội lại vợ con ngoài kia, vậy mà tôi lại yêu, lại tin, và hy vọng anh không như thế. Để bây giờ chẳng biết mình phải làm gì, chấm dứt hay tiếp tục cũng khiến tôi đau khổ.