Phát hiện chồng ngoại tình với nhiều phụ nữ bên ngoài, anh ta không những không cảm thấy có lỗi mà còn quy chụp mọi tội lỗi đều do vợ khiến tôi tức đến điên người

Tâm sự 18/12/2022 07:13

Tôi không ngờ, một người đàn ông vốn tử tế, đạo mạo như anh lại là con người như thế. Chẳng khác nào kẻ lăng nhăng đến bệnh hoạn, chồng tôi lên giường với nhiều người phụ nữ khác.

Cuộc sống hôn nhân của tôi đang yên ổn thì nhận được những bất thường đến từ chồng, anh ấy thờ ơ, kém nhiệt huyết với vợ con hẳn đi, ngay cả gần gũi vợ cũng tìm đủ lý do để từ chối. Và rồi cho đến một hôm, tôi choáng váng khi biết chồng mình ngoại tình với nhiều phụ nữ bên ngoài.

Tôi không ngờ, một người đàn ông vốn tử tế, đạo mạo như anh lại là con người như thế. Chẳng khác nào kẻ lăng nhăng đến bệnh hoạn, chồng tôi lên giường với nhiều người phụ nữa khác, là đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, thậm chí là những người chỉ biết ở trên mạng xã hội… Chồng tôi tỏ ra hào hứng, mê hoặc thể xác với những người mới lạ, cốt chỉ để thỏa mãn chuyện đó.

Phát hiện chồng ngoại tình với nhiều phụ nữ bên ngoài, anh ta không những không cảm thấy có lỗi mà còn quy chụp mọi tội lỗi đều do vợ khiến tôi tức đến điên người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không để chồng mãi như thế được, tôi đưa ra hàng loạt bằng chứng bóc mẽ chồng là kẻ lăng nhăng, anh ấy điềm tĩnh đáp trả: "Tôi với những người bên ngoài chỉ là thỏa mãn thể xác, không yêu nhau, không ràng buộc bởi tiền bạc hay tình cảm. Tôi không thấy hứng thú với cô thì tôi đi tìm người khác. Tôi là đàn ông, không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân kém lãng mạn, kém cảm xúc vợ chồng".

Rồi chồng tôi kể ra hàng loạt những điểm xấu, những thói quen của tôi mà anh ấy cho là nguyên nhân dẫn đến chuyện đi tìm phụ nữ bên ngoài. Anh ấy quy kết tôi từ ngày cưới nhau, những lần vợ chủ động chuyện chăn gối chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ khi có con nhỏ ăn mặc luộm thuộm, người hôi, khai mùi nước tiểu của con… Nhiều lần phải năn nỉ vợ mới được thỏa mãn. Những điều chồng nói khiến tôi rất bất ngờ.

Tôi biết, chồng có đổ lỗi thế nào cho tôi thì lỗi sai cũng thuộc về anh ấy. Cho dù tôi xấu, già thì việc ngoại tình chỉ có thể là sự cố tình của anh ta thôi. Lỗi do tôi một, nhưng chắc chắn một điều là bản chất lăng nhăng trong con người chồng tôi đã trỗi dậy, anh ta đi tìm không chỉ một mà rất nhiều người phụ nữ để thỏa mãn cái ham muốn của mình. 

Phát hiện chồng ngoại tình với nhiều phụ nữ bên ngoài, anh ta không những không cảm thấy có lỗi mà còn quy chụp mọi tội lỗi đều do vợ khiến tôi tức đến điên người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buồn chán nhiều ngày trời, khóc lên khóc xuống khi biết sự thật về chồng. Tôi cũng thử tìm hiểu và thay đổi bản thân, cố gắng chăm chút hơn về bản thân, cố mặc những bộ đồ khêu gợi, có những lời nói, tin nhắn "gạ gẫm" chồng… nhưng càng làm, tôi lại càng thấy mình gượng ép, hư hỏng.

Tôi bị ám ảnh chuyện chồng ăn ngủ với người phụ nữ khác sau lưng mình, tôi không sẵn sàng làm chuyện ấy với chồng. Tôi khóc khi chồng đang ôm ấp, anh ấy buông tôi ra và giận dữ bỏ ra ngoài ban công, lầm bẩm những câu chửi tục. Tôi chỉ biết ôm gối khóc òa như một đứa trẻ.

Hôn nhân của tôi ngày càng nguội lạnh, chồng tôi vẫn cứ tiếp tục lăng nhăng bên ngoài mặc cho vợ con phản đối. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng cả tháng không làm chuyện đó. Giờ tôi không biết phải làm sao để cải thiện được cuộc sống hôn nhân, cứ mất niềm tin, nhạt nhòa thế này thì dễ tan vỡ hạnh phúc. Sống với người chồng lăng nhăng như vậy, tôi có nên chấp nhận anh ta hay chủ động ly hôn?

Phát hiện một chiếc xe lạ đậu trong nhà, tôi nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào, thế nhưng giây tiếp theo 2 chân tôi run bần bật trước hình ảnh chồng hôn đắm đuối cô bồ

Phát hiện một chiếc xe lạ đậu trong nhà, tôi nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào, thế nhưng giây tiếp theo 2 chân tôi run bần bật trước hình ảnh chồng hôn đắm đuối cô bồ

Một nữ giáo viên tiểu học 37 tuổi kể, tối hôm trước chị đã lén đọc được tin nhắn của cô bạn gái của chồng: "Mười giờ sáng mai em đến bàn với anh chút việc nhá". Tôi đã từng đọc được những tin nhắn à ơi của cô này có tính chất tán tỉnh gạ gẫm chồng mình nên rất nghi ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự Tâm sự chuyện eva chuyện hôn nhân bắt gặp chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 38 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy