Tranh thủ em chửa nó với chồng em lại tòm tem với nhau. Trước đó thì chúng nó là người yêu cũ với nhau hồi cấp 3. Nhưng chỉ yêu khoảng 2-3 tháng thôi.

Câu chuyện "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân" không chỉ còn trên phim ảnh mà ngoài đời cũng có những trường hợp ly kỳ không kém. Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook đã chia sẻ câu chuyện tại chính gia đình mình khi vô tình phát hiện được chồng ngoại tình trong thời gian cô đang mang bầu "vượt mặt". Cụ thể, câu chuyện cô vợ kể như sau: "Nay em ra quán trông hàng hộ lão ấy đi đá bóng, máy tính lão ấy chưa thoát Facebook vào đọc được hết mọi người ạ. Mà em không tin được lại là con bạn mà em tin tưởng nhất, thân nhất với em từ hồi cấp 2 đến bây giờ hơn chục năm rồi nó thế này.

Tranh thủ em chửa nó với chồng em lại tòm tem với nhau. Trước đó thì chúng nó là người yêu cũ với nhau hồi cấp 3. Nhưng chỉ yêu khoảng 2-3 tháng thôi. Sau đó thì chúng nó chỉ coi nhau như bạn, em hỏi thì cả hai đều bảo là tình yêu trong sáng. Em thì giờ bụng chửa vượt mặt, em chẳng biết làm gì cả". Dưới bài viết chia sẻ, cô vợ còn tung đoạn tin nhắn giữa chồng và bồ nhí hẹn hò với nhau - Ảnh: Chụp màn hình Chắc hẳn không có gì đau đớn bằng việc bị chính những người thân yêu của mình phản bội. Cô vợ trong câu chuyện này vô cùng sụp đổ khi phát hiện "bồ nhí" của chồng lại chính là người bạn thân của mình. Trong đoạn tin nhắn được chụp lại, cô bạn thân này và người chồng vẫn thoải mái nhắc đến tên cô vợ bầu. Không chỉ vậy, cô "tiểu tam" còn tranh thủ rủ rê chồng bạn thân đi du hí dù biết bạn mình sắp đến ngày "đẻ chửa".

Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận rất nhiều sự quan tâm của hội chị em phụ nữ. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ "biết sai trái mà vẫn đâm đầu" của cô bạn thân. Một số người cũng gửi lời an ủi đến người vợ và khuyên cô tạm gác chuyện này để giữ tinh thần, sức khoẻ tốt vì đang mang thai và sắp đến ngày sinh.

Bình luận của dân mạng dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Hi vọng rằng người vợ sẽ có cách thức phù hợp nhất giải quyết vấn đề hiện tại. Làm cách nào đi chăng nữa cũng mong cô sẽ thoải mái hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống này.

Đau đỡn nhận thiệp mời cưới của vợ cũ chỉ sau 4 tháng ly hôn, vừa tới bữa tiệc tôi chết lặng khi phát hiện sự thật đau đớn Đến khi tiệc tàn thì tôi nóng lòng muốn nói chuyện với vợ cũ. Cô ấy cũng không chối cãi đó là con của tôi. Vì cô ấy cũng không thể ngờ chúng tôi có thể có con với nhau. Nhưng rồi tôi lại nghe cô ấy nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chong-ngoai-tinh-trong-luc-ban-than-ang-mang-bau-nhan-ra-danh-tinh-cua-tieu-tam-noi-au-trong-toi-nhu-nhan-len-gap-tram-lan-562324.html