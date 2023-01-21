Đồng ý bỏ 10 triệu để cưới anh thợ xây, đêm tân hôn, vừa lúc anh ấy đến gõ cửa, cô bàng hoàng nhận ra…

Hà cũng đi xem nhiều nơi. 35 tuổi rồi, nghĩ cũng chẳng còn ai muốn lấy một người con gái quá lứa lỡ thì như mình nữa. Mà nếu đi làm lẽ thì cô lại không muốn chuyện con chồng con chung sau này khó xử lắm.

Có công ăn việc làm ổn định, khuôn mặt cũng gọi là tạm được nhưng mãi năm 35 tuổi Hà vẫn đi về một bóng. Bố mẹ thì qua đời cả rồi, đứa em cũng yên bề gia thất nên nhiều lúc cô cũng thấy quạnh quẽ. Cũng có nhiều người mai mối nhưng không hiểu sao cứ quen được một thời gian thì chuyện tình cảm của cô lại bị gián đoạn không tiến triển được.

Hôm ấy chủ nhật ở nhà thì thấy có một anh thợ nhìn tướng mạo cũng sáng sủa, người vạm vỡ đang dựng lán cho nhóm thợ xây. Nhìn thấy Hà đi chợ về anh ta cũng chào hỏi vui vẻ, thấy anh ta nói chuyện có duyên nên Hà cũng mến mến. Tối ấy cô nấu cũng nhiều đồ ăn nên quyết định mang cho anh thợ xây tên Tân vì nghĩ anh ta bận làm cả ngày chắc tối lại ăn cơm bụi thôi.

Cuối cùng Hà quyết định sẽ không lấy chồng mà chỉ cần kiếm đứa con sau này có chỗ nương tựa về già thôi. Trong lúc đang suy tính chưa biết lấy ai làm bố đứa bé thì bất ngờ xảy ra một chuyện mà Hà không tính trước được. Mảnh đất bên cạnh nhà nơi cô đang thuê trọ bỏ không mấy năm nay bắt đầu chuẩn bị xây nhà. Cô đi làm suốt nên cũng không biết chủ của nó là ai.

Nhận đồ ăn của Hà mà Tân cảm động lắm. Anh ăn hết veo có lẽ ra quá đói. Hà đứng nhìn người đàn ông đó ăn tự dưng cô nảy ra ý định muốn xin anh thợ xây một đứa con. Nhưng cô không biết phải bắt đầu thế nào cả. Mãi sau Hà mới lấy hết dũng cảm để nói rõ mong muốn của mình cho Tân biết.

Tân ngần ngừ chưa đưa ra quyết định, thấy thế Hà tiến tiếp: Cái tôi cần chỉ là một đứa con thôi”. Hình như nghe tới tiền thì khuôn mặt anh thợ xây đã tươi tỉnh hơn một chút. Cuối cùng Tân cũng gật đầu đồng ý nhưng Hà yêu cầu anh phải đi khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện và cô sẽ chi tiền cho Tân đi khám.

Vậy là thỏa thuận xong xuôi, Hà chấp nhận làm mẹ đơn thân, cô chỉ cần có thế. 2 ngày sau thì Tân mang kết quả khám tổng quát về. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và Hà yên tâm. Chỉ có điều Tân lại không muốn hai người l.àm c.huyện đ.ó ở nhà Hà mà anh muốn nó diễn ra ngay ở cái lán thợ xây. Hà thấy lạ nhưng cũng đành chấp nhận.

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Trong khi Hà rụt rè lóng ngóng thì Tân lại tỏ ra khá sành sỏi.

Nhưng ngay khi Tân vừa cởi quần thì Hà đã sốc ngất khi thấy điện thoại đắt của anh rơi ra từ túi quần. Trời ơi, thợ xây gì mà xài điện thoại đắt.

Vừa nghe Tân nói tới đây Hà tự dưng thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta chắc chắn là giàu có cần gì Rồi sau này gia đình vợ con anh ta chuyển đến đây thì sẽ ra sao. Nghĩ thế Hà vùng dậy ôm quần áo chạy về nhà mình luôn. Cô sợ…

Hà chạy thục mạng về nhà đóng cửa lại, nhưng cánh cửa vừa khép đã nghe tiếng Tân gọi. “Mở cửa cho tôi vào đi, cô đừng có sợ. Tôi đồng ý rồi mà, với lại tôi cũng chưa có vợ con. Chúng ta có thể đường hoàng chính chính đến với nhau mà…”. Tân giải thích một hồi Hà mới chịu mở cửa và đêm đó mọi chuyện đã diễn ra. Chỉ có điều sau đó Tân không nhận số tiền 10 triệu ấy vì anh ta đã cầu hôn Hà ngay lập tức. Tân hơn Hà 3 tuổi và anh ta cũng chưa vợ.

Giờ thì Hà đã đang sống hạnh phúc cùng chồng và cậu con trai 3 tháng trong căn biệt thự đó rồi. Dự định sang năm hai người sẽ làm lễ cưới chính thức. Không ai có thể ngờ sau cái đêm định bỏ 10 triệu để lên giường với anh thợ xây kiếm đứa con ấy Hà đã có ngay được một gia đình tuyệt vời.