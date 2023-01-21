Đồng ý bỏ 10 triệu để cưới anh thợ xây, đêm tân hôn, vừa lúc anh ấy đến gõ cửa, cô bàng hoàng nhận ra…

Tâm sự 21/01/2023 18:00

Cô lấy làm vui mừng vì anh thợ xây cao to nhưng cô đâu có ngờ chuyện ấy còn khiến cô bất ngờ hơn nữa.

Có công ăn việc làm ổn định, khuôn mặt cũng gọi là tạm được nhưng mãi năm 35 tuổi Hà vẫn đi về một bóng. Bố mẹ thì qua đời cả rồi, đứa em cũng yên bề gia thất nên nhiều lúc cô cũng thấy quạnh quẽ. Cũng có nhiều người mai mối nhưng không hiểu sao cứ quen được một thời gian thì chuyện tình cảm của cô lại bị gián đoạn không tiến triển được.

Hà cũng đi xem nhiều nơi. 35 tuổi rồi, nghĩ cũng chẳng còn ai muốn lấy một người con gái quá lứa lỡ thì như mình nữa. Mà nếu đi làm lẽ thì cô lại không muốn chuyện con chồng con chung sau này khó xử lắm.

Cuối cùng Hà quyết định sẽ không lấy chồng mà chỉ cần kiếm đứa con sau này có chỗ nương tựa về già thôi. Trong lúc đang suy tính chưa biết lấy ai làm bố đứa bé thì bất ngờ xảy ra một chuyện mà Hà không tính trước được. Mảnh đất bên cạnh nhà nơi cô đang thuê trọ bỏ không mấy năm nay bắt đầu chuẩn bị xây nhà. Cô đi làm suốt nên cũng không biết chủ của nó là ai.

Đồng ý bỏ 10 triệu để cưới anh thợ xây, đêm tân hôn, vừa lúc anh ấy đến gõ cửa, cô bàng hoàng nhận ra… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy chủ nhật ở nhà thì thấy có một anh thợ nhìn tướng mạo cũng sáng sủa, người vạm vỡ đang dựng lán cho nhóm thợ xây. Nhìn thấy Hà đi chợ về anh ta cũng chào hỏi vui vẻ, thấy anh ta nói chuyện có duyên nên Hà cũng mến mến. Tối ấy cô nấu cũng nhiều đồ ăn nên quyết định mang cho anh thợ xây tên Tân vì nghĩ anh ta bận làm cả ngày chắc tối lại ăn cơm bụi thôi.

Nhận đồ ăn của Hà mà Tân cảm động lắm. Anh ăn hết veo có lẽ ra quá đói. Hà đứng nhìn người đàn ông đó ăn tự dưng cô nảy ra ý định muốn xin anh thợ xây một đứa con. Nhưng cô không biết phải bắt đầu thế nào cả. Mãi sau Hà mới lấy hết dũng cảm để nói rõ mong muốn của mình cho Tân biết.

Tân ngần ngừ chưa đưa ra quyết định, thấy thế Hà tiến tiếp: Cái tôi cần chỉ là một đứa con thôi”. Hình như nghe tới tiền thì khuôn mặt anh thợ xây đã tươi tỉnh hơn một chút. Cuối cùng Tân cũng gật đầu đồng ý nhưng Hà yêu cầu anh phải đi khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện và cô sẽ chi tiền cho Tân đi khám.

Vậy là thỏa thuận xong xuôi, Hà chấp nhận làm mẹ đơn thân, cô chỉ cần có thế. 2 ngày sau thì Tân mang kết quả khám tổng quát về. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và Hà yên tâm. Chỉ có điều Tân lại không muốn hai người l.àm c.huyện đ.ó ở nhà Hà mà anh muốn nó diễn ra ngay ở cái lán thợ xây. Hà thấy lạ nhưng cũng đành chấp nhận.

Đồng ý bỏ 10 triệu để cưới anh thợ xây, đêm tân hôn, vừa lúc anh ấy đến gõ cửa, cô bàng hoàng nhận ra… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi Hà rụt rè lóng ngóng thì Tân lại tỏ ra khá sành sỏi. 

Nhưng ngay khi Tân vừa cởi quần thì Hà đã sốc ngất khi thấy điện thoại đắt của anh rơi ra từ túi quần. Trời ơi, thợ xây gì mà xài điện thoại đắt.

Vừa nghe Tân nói tới đây Hà tự dưng thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta chắc chắn là giàu có cần gì Rồi sau này gia đình vợ con anh ta chuyển đến đây thì sẽ ra sao. Nghĩ thế Hà vùng dậy ôm quần áo chạy về nhà mình luôn. Cô sợ…

Hà chạy thục mạng về nhà đóng cửa lại, nhưng cánh cửa vừa khép đã nghe tiếng Tân gọi. “Mở cửa cho tôi vào đi, cô đừng có sợ. Tôi đồng ý rồi mà, với lại tôi cũng chưa có vợ con. Chúng ta có thể đường hoàng chính chính đến với nhau mà…”. Tân giải thích một hồi Hà mới chịu mở cửa và đêm đó mọi chuyện đã diễn ra. Chỉ có điều sau đó Tân không nhận số tiền 10 triệu ấy vì anh ta đã cầu hôn Hà ngay lập tức. Tân hơn Hà 3 tuổi và anh ta cũng chưa vợ.

Giờ thì Hà đã đang sống hạnh phúc cùng chồng và cậu con trai 3 tháng trong căn biệt thự đó rồi. Dự định sang năm hai người sẽ làm lễ cưới chính thức. Không ai có thể ngờ sau cái đêm định bỏ 10 triệu để lên giường với anh thợ xây kiếm đứa con ấy Hà đã có ngay được một gia đình tuyệt vời.

Chồng vừa bước ra ngoài, tôi khẽ nhìn thì bàng hoàng thấy những thứ hiện trên máy tính của chồng, lật tẩy những gì anh giấu bấy lâu

Chồng vừa bước ra ngoài, tôi khẽ nhìn thì bàng hoàng thấy những thứ hiện trên máy tính của chồng, lật tẩy những gì anh giấu bấy lâu

Anh đáp trả lại tôi vô cùng dửng dưng khiến tôi càng chạnh lòng, điều tôi lo lắng sau những tháng ngày xa cách là đây sao?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả