Nửa đêm tỉnh dậy sau màn gần gũi đến mệt nhoài, vợ sững người trước hai bóng hình thấp thoáng ở phòng bên cạnh, lạnh toát với tiếng nói râm ran liên hồi

Tâm sự 27/09/2023 17:41

Vừa ra ngoài uống nước, đi ngang qua phòng chồng tôi thấy có tiếng động lạ. Trèo lên ghế và nhìn qua cửa thông gió, tôi nhìn thấy hai cái bóng đang ôm chặt lấy nhau.

Tôi không thể ngờ chồng ngoại tình ngay trong nhà, suốt thời gian dài. Tôi với chồng cưới nhau được 6 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Con út của tôi mới được hơn 1 tuổi. Cháu sinh con nên hay ốm đau, khá khó nuôi. Chồng tôi làm công nhân cơ khí với đồng lương bèo bọt. Tôi đi làm công nhân may nhưng công việc cũng vất vả, lại phải làm ca kíp thâu đêm nên sau rồi tôi cũng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con.

Kinh tế khó khăn, tiền bạc không có nên vợ chồng tôi hay cãi vã, tưởng không ở được với nhau. Bố mẹ thương vợ chồng tôi nên cho chúng tôi chút vốn liếng để mở một cửa hàng quần áo thể thao nam.

Nửa đêm tỉnh dậy sau màn gần gũi đến mệt nhoài, vợ sững người trước hai bóng hình thấp thoáng ở phòng bên cạnh, lạnh toát với tiếng nói râm ran liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 năm gần đây, cửa hàng buôn bán thuận lợi. Vợ chồng tôi có chút của ăn của để. Tôi sinh thêm con trai thứ hai, cả nhà tôi rất đỗi vui mừng. Cũng do bận con mọn, không thường xuyên quán xuyến được cửa hàng nên tôi thuê thêm Ly- một cô bé ở dưới quê mới học xong cấp 3 lên bán hàng phụ giúp. Ly khá nhanh nhẹn, biết việc nên bên cạnh việc bán hàng, tính tiền cho khách, tôi cũng nhờ Ly phụ giúp việc nấu cơm, trông con.

Tôi vẫn thưởng thêm cho Ly hàng tháng chứ không bắt cô ấy làm không công. Thấy Ly hiền lành, chịu khó, tôi quý mến cô bé và coi Ly như em gái. Vậy mà, cô ấy lại làm ra những điều mà tôi không ngờ được.

Ly ngủ ở phòng tầng 1, tôi với chồng và 2 con ngủ ở phòng ngủ tầng 2. Thời gian gần đây, cô ấy kêu sợ ma nên xin ngủ ở phòng cùng với tôi và 2 con. Chồng tôi thấy vậy thì chuyển sang phòng khác để ngủ. Anh nói đêm đến, con tôi hay quấy khóc, anh không ngủ được.

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi rõ rệt. Anh hay nổi cáu vô cớ với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Anh cũng ít ham muốn vợ chồng. Dù trước đó, nhu cầu của anh khá cao. 

Tôi thấy không ổn nên đi xem bói. Thầy bói nói rằng chồng ngoại tình bên ngoài. Tôi cũng giật mình vì hầu hết thời gian chồng tôi đều ở nhà. Anh thường chỉ đi uống rượu với mấy người bạn tôi đều quen biết. Điện thoại anh ấy có khi vứt ở nhà cả ngày. Vì vậy, tôi không biết chồng ngoại tình với ai.

Tôi có tật ngủ rất say, hơn nữa ban ngày chăm sóc con, làm ăn buôn bán nên càng mệt. Con tôi cũng ngủ rất ngoan nên cứ đặt lưng xuống là tôi làm một giấc đến sáng.

Đột nhiên đêm đó tôi bị đau bụng nên tỉnh dậy giữa chừng. Vừa ra ngoài uống nước, đi ngang qua phòng chồng tôi thấy có tiếng động lạ. Trèo lên ghế và nhìn qua cửa thông gió, tôi nhìn thấy hai cái bóng đang ôm chặt lấy nhau.

Nửa đêm tỉnh dậy sau màn gần gũi đến mệt nhoài, vợ sững người trước hai bóng hình thấp thoáng ở phòng bên cạnh, lạnh toát với tiếng nói râm ran liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là chồng tôi và Ly. Ly thú nhận với tôi rằng cô ta đã tằng tịu với chồng tôi nửa năm nay mà tôi không hề hay biết. Cô ta cũng khẳng định không lấy tiền của chồng tôi mà chỉ qua lại với anh ta vì "tình cảm". Tôi đã cho Ly nghỉ việc về quê rồi. Mẹ cô ta cũng xin lỗi vợ chồng tôi vì để xảy ra chuyện này.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại không thể hàn gắn. Chồng liên tục đổ lỗi rằng tôi không quan tâm đến chồng, khiến anh cảm thấy thiếu thốn nên đã ngoại tình với cả cô nhân viên. Hơn nữa, anh còn nói tôi coi thường nhà chồng nên tình cảm của anh dành cho tôi cũng không còn nhiều.

Hiện giờ, vợ chồng tôi sống như hai cái bóng trong một ngôi nhà. Ngoài những lúc cùng chăm con, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Công việc kinh doanh của cửa hàng thì vẫn phải tiếp tục, một mình tôi lại không cáng đáng hết được.

Chồng tôi thì suốt ngày chỉ uống rượu rồi chơi game. Nghĩ đến việc tuyển thêm nhân viên, tôi nản quá. Giờ tôi không biết phải làm sao. Xin nhờ mọi người gỡ rối.

Chồng nằm viện cả năm trời chẳng làm ăn được gì, tôi trót dại nối lại tình xưa với người cũ, tranh thủ đến nhà anh hâm nóng thì bàng hoàng nghe giọng nói quen thuộc cất lên

Chồng nằm viện cả năm trời chẳng làm ăn được gì, tôi trót dại nối lại tình xưa với người cũ, tranh thủ đến nhà anh hâm nóng thì bàng hoàng nghe giọng nói quen thuộc cất lên

Một ngày nọ, chồng cũ đột nhiên gọi điện thoại cho Linh, nói anh ta vẫn luôn nhớ và muốn gặp cô. Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Linh thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều.

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