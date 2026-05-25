Nửa đêm nghe tiếng động lạ, tôi phát hiện sự việc giữa cô giúp việc và bố chồng khiến mình sững sờ

Tâm sự 25/05/2026 22:43

Càng đi đến gần thì tôi phát hiện đó là tiếng của cô giúp việc. Cánh cửa hé mở, tôi kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong.

Tôi lấy chồng đã một năm. Vì chồng tôi là con một nên tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Quả thật bố mẹ chồng tôi không khó tính bắt bẻ con dâu, nhưng tôi luôn cảm thấy hai người sống không hòa hợp.

Dù cả hai không cãi vã thường xuyên nhưng chẳng mấy khi ở cùng nhau. Bố chồng của tôi thường đi công tác xa nhà, những khi ông về nhà thì mẹ chồng lại về quê chơi hoặc đi chơi cùng bạn bè. Vài lần tôi thấy hai người ăn cơm cùng nhau cũng rất lạnh nhạt, chẳng nói năng gì nhiều.

Nhiều lần hỏi dò chồng tôi, anh nói bố mẹ mình là như thế, anh nhìn từ nhỏ cũng quen. Nhưng hai người chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vẫn sống cùng một nhà như vợ chồng thực thụ. Ở nhà chồng một năm, tôi cũng quen dần.

Tôi mới sinh con, mẹ chồng lại không thường xuyên ở nhà giúp tôi trông con nên chồng tôi quyết định thuê người giúp việc. Sau vài ngày tìm kiếm, tôi ưng ý một cô giúp việc đã 38 tuổi nhưng trông khá trẻ. Cô ấy từng sinh con nên có kinh nghiệm trông con nhỏ, tôi khá vừa ý. Từ ngày có cô giúp việc, tôi cũng thấy thoải mái hơn, không thấy mệt mỏi nữa

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một đêm tôi tỉnh dậy giữa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi đến phòng của bố chồng, tôi bất ngờ nghe tiếng phụ nữ khóc. Càng đi đến gần thì tôi phát hiện đó là tiếng của cô giúp việc. Cánh cửa hé mở, tôi kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Cô giúp việc đang ôm lấy chân của bố chồng tôi khóc nức nở:

“Ông không thể để tôi làm người ở cho cái nhà này cả đời được. Ông hứa là lo cho tôi, ông phải cưới tôi!”.

“Cô thôi đi, tôi hứa lo cho cô nên mới đem cô về nhà này. Giờ cô yên phận ở đây đi, tôi sẽ gửi tiền về để bố mẹ cô nuôi con. Còn chuyện lấy cô, tôi không làm được, cô đừng có đòi hỏi”.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ, tôi phát hiện sự việc giữa cô giúp việc và bố chồng khiến mình sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe tiếng cô giúp việc khóc càng lớn hơn. Bố chồng tôi đứng lên, hất cô ta té xuống sàn. Tôi lặng người trở về phòng.

Tôi bất ngờ vô cùng, tôi không biết phải làm sao? Tôi có nên nói cho chồng và mẹ chồng biết không? Nhưng nếu bố chồng oán trách thì ông sẽ không giúp vợ chồng tôi kinh doanh sắp tới. Tôi thấy thương mẹ chồng bị phản bội, bà còn không hay biết chồng mình đem nhân tình về nhà như thế. Tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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