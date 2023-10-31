Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng chị dâu, tính tò mò trổi dậy nên tôi ngó vào xem, để rồi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng này...

Tâm sự 31/10/2023 06:35

Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mà tôi đau vô cùng chỉ muốn chạy vào quát mắng thẳng vào mặt anh trai. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, cũng xấu hổ vô cùng.

Khi anh trai lấy vợ, tôi phải thuê phòng bên ngoài để sống, bởi anh ấy không thích phải chứng kiến cảnh chị dâu em chồng cãi vã chia nhau từng việc nhà. Hàng tháng được anh trai trả tiền phòng trọ nên tôi mới chịu ra ngoài ở.

Từ ngày ở riêng, tình cảm chị em tôi rất tốt, cuối tuần nào chị ấy cũng làm món ngon và rủ tôi qua ăn. Nhìn cảnh anh trai quấn quýt bên chị dâu mà tôi ước ao sau này cũng lấy được người chồng tâm lý như anh mình.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng chị dâu, tính tò mò trổi dậy nên tôi ngó vào xem, để rồi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng này... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những khi chỉ có hai chị em ngồi tâm sự với nhau, tôi bảo rất ghen tỵ với chị dâu vì lấy được ông anh trai tuyệt vời của mình. Thế nhưng chị lại cười méo miệng mà nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Câu nói của chị dâu tỏ ý chê anh trai khiến tôi rất khó chịu. Tôi trách chị dâu may mắn mới lấy được ông chồng đẹp trai kiếm tiền giỏi lại yêu thương vợ thế mà còn chê bai nữa.

Nói xong tôi đứng phắt dậy định bỏ về nhưng chị dâu kéo tay và nói là hãy ngủ lại một đêm để biết con người thật của anh trai tôi. Nghe những lời nói đó khiến tôi rất tò mò, không hiểu anh mình đã làm gì nên tội để chị dâu nói xấu như vậy. 

Buổi tối đến 9h tôi chưa chịu về, anh trai nóng ruột liên tục đuổi về, thế nhưng tôi bảo ở chủ nhật nào mấy người thanh niên trọ phòng bên cạnh cũng nhậu suốt đêm không ngủ nổi. Nên muốn ở lại nhà anh chị ngủ một buổi cho ngon giấc. Không thể đuổi em gái về nên chị dâu đã chuẩn bị phòng cho tôi ngủ.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng chị dâu, tính tò mò trổi dậy nên tôi ngó vào xem, để rồi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng này... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đang ngủ ngon giấc thì tôi nghe thấy tiếng roi, rồi tiếng khóc của chị dâu và những lời cầu xin rất thảm thiết. Tôi choàng tỉnh dậy vội chạy sang xem xảy ra chuyện gì. Phòng anh chị đóng kín nhưng bên trong vẫn sáng đèn nên tôi liều mình đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, tôi ngó mắt vào xem thì vô cùng sốc khi thấy chị dâu quỳ dưới đất nhưng anh trai liên tục ép chị phải thể hiện cảm xúc trong chuyện ấy.

Không ngờ anh tôi lại có sở thích quái đản đến vậy, thảo nào mỗi lần ngồi tâm sự chị dâu đều chán ghét chồng đến vậy. Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mà tôi đau vô cùng chỉ muốn chạy vào quát mắng thẳng vào mặt anh trai. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, cũng xấu hổ vô cùng.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng chị dâu, tính tò mò trổi dậy nên tôi ngó vào xem, để rồi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng này... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi biết anh trai sai trái mà im lặng, cứ để chị dâu chịu khổ thế này cũng không phải cách. Bởi có ngày chị chịu nhục hết nổi thì gia đình sẽ tan nát lúc nào không hay. Theo mọi người tôi phải làm sao để anh trai từ bỏ những sở thích quái đản kia đây?

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Giận chồng nên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gọi ngoài cửa, đang mơ màng thì tim như 'chết cứng' với câu nói bên tai

Hai chị em nằm nói chuyện tâm sự đến gần 1 giờ sáng thì đi ngủ. Vừa tắt điện lên giường, chúng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng đ.ập cửa bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 53 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu