Nửa đêm chồng đi công tác, vợ nhận về một bức hình trong đám tang, đến khi nghe hết sự thật thì đau đớn vì điều này

Tâm sự 03/08/2023 18:32

Trong mắt Trang và gia đình, Sang là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Nhưng cô nào ngờ...

Trang thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Trang và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Trang và gia đình, Sang là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Trang tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Nửa đêm chồng đi công tác, vợ nhận về một bức hình trong đám tang, đến khi nghe hết sự thật thì đau đớn vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một lần Sang báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Trang lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Trang bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Trang lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Sang đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Sang, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Trang dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Sang, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

Nửa đêm chồng đi công tác, vợ nhận về một bức hình trong đám tang, đến khi nghe hết sự thật thì đau đớn vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Sang. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Trang không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Sang trở về, Trang đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Trang kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Sang giờ đã có con riêng.

 

Sang cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Trang rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Trang thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Trang không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Trang đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Sang có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

 

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