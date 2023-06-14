Nữ giám đốc ngoại tình bị chồng phát hiện rồi làm ra thứ này khiến cô hoá rồ hoá dại

Tâm sự 14/06/2023 22:13

Ai ngoại tình cũng phải trả giá. Nếu chẳng may bạn cũng là 1 trong số đó, hãy quay trở lại với chính mình.

Đàn bà ngoại tình như chị không mong được tha thứ. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy khi bị chồng phát hiện vợ ngoại tình. Cứ tưởng anh là người hiền lành nhưng nào ngờ lại làm ra những điều này khiến chị uất ức cả đời.

 

Chị là người phụ nữ giỏi giang. Từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên chị luôn phấn đấu vươn lên với mong muốn có thể cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy. Cuối cùng, công sức học hành của chị cũng được đền đáp xứng đáng.

Chị tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng, rồi được mời về làm ở một công ty liên kết với nước ngoài. Nhờ bản lĩnh, chị được thăng chức giám đốc chỉ sau 3 năm làm việc. Có thể nói chị được rất nhiều người tôn trọng, kính nể.

Nữ giám đốc ngoại tình bị chồng phát hiện rồi làm ra thứ này khiến cô hoá rồ hoá dại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào năm ngoái chị gặp anh, người đàn ông thật thà, chất phác trong bữa tiệc họp lớp. Khi đó chị uống say và được anh đưa về tận nhà. Sau đó cả hai liên lạc qua lại rồi chính thức hẹn hò, không lâu sau thì cưới. Chị yêu anh vì cái tính hiền lành, chân chất. Anh không kiếm tiền giỏi bằng chị, công việc cũng nhàn hơn nên ngoài việc ở công ty, anh còn coi sóc việc nhà.

Chị là người phụ nữ giỏi giang, bên ngoài tiếp xúc với nhiều người đàn ông bản lĩnh. Còn chồng chị thì cứ giậm chân tại chỗ, không thăng tiến. Vả lại mọi việc quan trọng đều do chị quyết định, chứ anh ít đưa ra ý kiến. Cũng vì vậy mà chị dần chán nản.

Nữ giám đốc ngoại tình bị chồng phát hiện rồi làm ra thứ này khiến cô hoá rồ hoá dại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần mệt mỏi với công việc, chị muốn có một người để dựa vào, để đỡ đần, nhưng anh lại không giúp được gì. Mỗi lần chị tâm sự, anh chỉ ậm ừ. Và rồi chị gặp Thành, đối tác của công ty. Thành là người đàn ông ấm áp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Ở bên Thành, chị có cảm giác được che chở, bảo vệ. Thế là chị bắt đầu ngoại tình.

Một lần, chồng vô tình đọc được những dòng tin nhân tình nhắn cho vợ. Anh im lặng, không nói gì. Anh chỉ âm thầm theo dõi, chụp hình cả hai rồi gửi đến công ty, gửi về nhà cho cha mẹ, anh em của chị.

 

Từ đó ai cũng biết chị ngoại tình, danh dự của chị bị tổn thương nặng nề. Chị không dám đến công ty vì sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Không dám về thăm gia đình vì sợ cha mẹ khóc lóc, trách mắng. Chị dần thu mình lại, sống khép kín hơn.

Không dừng lại ở đó, anh còn làm điều tàn nhẫn này. Mỗi lần vợ chồng quan hệ, đến cao trào thì anh lại bỏ ngang. Hành động này dần dần khiến chị bị lãnh cảm, rồi dẫn đến trầm cảm nặng. Chị không kiểm soát được hành động mà đập phá đồ đạc trong nhà, tự làm mình bị thương. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tâm thần. Đây là cách chồng trả thù vợ ngoại tình mà chị không bao giờ ngờ tới.

 

Biết vợ có nhu cầu cao, chồng tìm đến cô bán cháo lòng tâm sự, nào ngờ lúc trở về thì điếng người trước cảnh tượng ấy

Biết vợ có nhu cầu cao, chồng tìm đến cô bán cháo lòng tâm sự, nào ngờ lúc trở về thì điếng người trước cảnh tượng ấy

Anh quá bất ngờ khi sự việc đến với gia đình, sự thực những điều vợ anh đã làm khiến anh vô cùng đau đớn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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