Nói đi công tác xa, vài ngày sau, vợ sững sờ chứng kiến chồng tình tứ dìu vai cô gái đến trung tâm thương mai

Tâm sự 21/11/2022 06:43

Tôi không ngờ anh ta đã làm chuyện này, giấu vợ đi công tác xa và có mối quan hệ bất chính với cô gái khác...

Ở tuổi 35 tôi là người phụ nữ hạnh phúc với những gì mình đang có. Sở hữu sắc đẹp, công việc triển vọng, thu nhập tốt, hai con đã bắt đầu lớn và đồng nghĩa với việc tôi có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho bản thân và gia đình. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc về mọi nghĩa, chuyện tình cảm của vợ chồng tôi gần như hoàn hảo bởi luôn yêu thương, tôn trọng nhau mỗi ngài.

Tài sản lớn nhất mà tôi đang có không phải là nhà lầu, xe hơi đắt tiền mà đó là hai con của tôi gái trai có cả, ai nhìn cũng tấm tắc khen chúng đẹp và đáng yêu, hưởng trọn các nét đẹp của cả bố và mẹ. Chồng tôi đẹp trai, tài giỏi, yêu vợ con, dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con.

Chỉ cần tôi thèm ăn gì là chồng tôi vui lòng lái xe đưa tôi đi ăn hoặc đi mua về cho tôi, muốn đi du lịch với đám bạn thân cũng được chồng đồng ý. Thậm chí anh ấy còn ga lăng tài trợ toàn bộ chuyến đi cho cả bọn. Sống bên cạnh người chồng như vậy, dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ mảy may, nghi ngờ anh ấy có người bên ngoài.

Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ, sự chủ quan của tôi đã phải trả giá đắt. Chồng tôi ngoại tình, chuyện chắc chưa bao giờ tôi nghĩ đến, dù nằm mơ tôi cũng không thể mơ về điều rất vô lý đó được. Nhưng rất tiếc đó lại là sự thật, không ai khác chính mắt tôi nhìn thấy chồng ngoại tình.

Nói đi công tác xa, vài ngày sau, vợ sững sờ chứng kiến chồng tình tứ dìu vai cô gái đến trung tâm thương mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hai tuần, chồng tôi có chuyến đi công tác xa, trước khi đi anh ấy tỏ ra không muốn rời xa vợ con, không quên dặn vợ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm lo các con thay anh ấy. Chồng tôi còn hứa hẹn với hai con rằng khi đi về sẽ mua quà và đưa cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Chồng đi công tác, hàng ngày tôi vẫn nhắn tin hỏi han anh ấy, mong từng ngày để chồng trở về nhà với mấy mẹ con.

Tôi thì nhớ nhung, còn anh ta nói dối công ty, dối vợ con để thảnh thơi đắm đuối bên bồ trẻ gần cả tuần. Lúc đến trung tâm thương mại mua ít đồ cho gia đình và con, tôi sững sờ khi thấy từ đằng xa, chồng tôi đang tay trong tay với một cô gái trẻ, họ đi cùng nhau mua sắm, thỉnh thoảng cô ta ôm lấy chồng tôi, thơm vào má. Chồng tôi cũng tỏ ra như cặp yêu đương mới lớn, không chút ngại ngùng nơi có nhiều người qua lại.

Tối hôm sau, chồng trở về nhà với tâm trạng phấn khởi, anh ta khoe chuyến công tác dù mệt nhưng thu được kết quả tốt, anh ấy tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại vợ con. Đêm hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng về chuyện anh ta ngoại tình. Giả bộ như bị oan, một mực phủ nhận, song khi tôi đưa ra những bức ảnh đã chụp được anh ấy đã thú nhận mọi chuyện.

Chồng tôi nhận trách nhiệm và hứa hẹn: "Là anh đã sai, anh với cô ta cũng chỉ là chuyện say nắng nhất thời không làm chủ được bản thân. Anh hứa sẽ chia tay để về với vợ con, mong em vì con mà tha thứ cho anh. Ai cũng có lỗi lầm, biết sai mà sửa chữa mới là điều quan trọng".

Tôi vẫn còn sốc, mỗi lần nghĩ về hình ảnh chồng yêu đương người phụ nữ khác, trong lòng tôi thấy nhói đau và nước mắt tuôn trào. Chồng tôi đã hứa sẽ cắt đứt với bồ, nhưng tôi đã mất đi lòng tin vào anh ấy. Muốn tha thứ nhưng không thể, tôi phải làm gì bây giờ? Hãy cho tôi lời khuyên!

 

 

Chồng nhởn nhơ qua lại với bồ lâu nay, vợ lặng im ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch, hôm mở đoạn ghi âm lên anh ta chết đứng vì sự thật

Chồng nhởn nhơ qua lại với bồ lâu nay, vợ lặng im ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch, hôm mở đoạn ghi âm lên anh ta chết đứng vì sự thật

Chắc chắn anh ta không ngờ tôi thực hiện kế hoạch này để khiến anh ta điêu đứng và quay đầu trở lại sớm hơn.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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