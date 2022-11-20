Chắc chắn anh ta không ngờ tôi thực hiện kế hoạch này để khiến anh ta điêu đứng và quay đầu trở lại sớm hơn.

Chồng tôi không ngần ngại khoe mẽ chuyện cặp bồ, anh ta tự hào lắm khi có được người tình trẻ đẹp. Anh ta còn tuyên bố sẽ ly hôn vợ để được chung sống với bồ, mặc cho con còn nhỏ, vợ chồng tình nghĩa suốt 6 năm qua. Nếu như tôi dễ dàng chấp nhận ly hôn, chắc hẳn chồng tôi và ả bồ vui mừng lắm, hai người họ đang mong ngóng từng ngày để được về ở với nhau. Không đành lòng để nhìn cảnh gia đình ly tán, con không được sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Ly hôn rồi, tôi thương cho cả bố mẹ hai bên, tất cả rất yêu thương con cháu, mong vợ chồng tôi hạnh phúc. Tôi đành phải giấu nhẹm chuyện này, không để cho bố mẹ hai bên biết.

Cắn răng chịu đựng cảnh chồng đi với người khác, không quan tâm tới vợ con, tôi tìm cách để cho cặp đôi kia một bài học rồi muốn ra sao thì ra. Nhận thấy chồng mình cặp bồ cũng vì quá nhàn và rảnh mà ra, nên tôi bàn với người thân tìm cách mời chồng tôi về làm việc tại công ty, trả lương, thưởng cao. Chồng tôi không ngần ngại đồng ý, anh ta cứ nghĩ rằng có tiền, lương cao sẽ tha hồ chiều chuộng cô bồ trẻ. Ảnh minh họa: Internet Công ty mới lương cao đi đôi với áp thời gian chặt chẽ, công việc áp lực lại hay phải đi công tác xa khiến chồng tôi bận rộn. Cả ngày làm việc mệt mỏi, không có lúc nào rảnh để gặp bồ khiến cho ả ta giận dỗi. Trong khi tôi rất quan tâm tới chồng, cơm ngon, canh ngọt, nước nóng, quần áo sẵn có trong phòng tắm… Chồng tôi trở về nhà là nơi được ăn uống, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động để phục vụ công việc.

Tách được hai người họ ít gặp nhau rồi, tôi còn thuê mấy cậu thanh niên trẻ đẹp, hào hoa, đi ô tô sành điệu… nhắn tin, đến tán tỉnh ả bồ kia. Cô ta trẻ, tính tình thích đi chơi, đến những nơi sống ảo, nên cũng mê tít mấy chàng trai trẻ, không muốn gặp chồng tôi nữa. Cô bồ trẻ của chồng tôi tưởng được nhiều bạn trai theo đuổi nên muốn chia tay chồng tôi. Tôi chủ động đến gặp bồ của chồng, nói mọi lý lẽ, khuyên nhủ cô ta nên dừng lại vì cô ta còn trẻ, chồng tôi nhiều tuổi hơn, sau này nếu không hợp nhau lại khổ cả hai. Cô ta cũng không ngần ngại nói thật là cặp với chồng tôi cũng chỉ để có người chu cấp tiền để trụ lại thành phố, hiện đang có bạn trai và cũng rất muốn dừng lại không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc nhà khác. Tôi lén ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này. Về nhà mở cho chồng nghe, anh ấy cũng rất thất vọng trước cô bồ giả dối, người mà anh ấy yêu thương, chiều chuộng bấy lâu nay. Lúc này chồng cũng tâm sự, bản thân cũng đã chán ngấy bồ chỉ được cái trẻ đẹp, còn lại không biết cách chăm sóc, quan tâm tới mình. Nếu như bỏ vợ mà cưới cô ta sẽ là một sai lầm, phải kiếm thật nhiều tiền để cung phụng, nếu không cô ta sẽ tìm đến người khác. Chồng tôi đã nhận ra bộ mặt thật của ả bồ và mong tôi tha thứ. Tôi cũng vừa mừng, vừa lo, không biết chồng tôi sau này có "ngựa quen đường cũ" hay không, nhưng gia đình bên nhau vào lúc này là điều tôi mong muốn. Chồng tôi đã thể hiện quyết tâm bằng việc đến bố mẹ bên nội, ngoại để xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm. Nhìn cảnh chồng con vui đùa bên nhau, lòng tôi thấy ấm, thật may tôi đã không vội vã ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-nhon-nho-qua-lai-voi-bo-lau-nay-vo-lang-im-ngam-ngam-thuc-hien-mot-ke-hoach-hom-mo-doan-ghi-am-len-anh-ta-chet-dung-vi-su-that-526946.html