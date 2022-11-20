Chồng tôi từng ly hôn vợ, hiện tại đang nuôi cô con gái 5 tuổi. Khi mới quen anh, tôi cũng phân vân lắm, bởi tôi chưa từng yêu ai, còn anh đã từng trải rồi. Nhưng sau đó, chính sự theo đuổi nhiệt tình và chững chạc của anh đã thu hút tôi. Tôi còn tâm niệm rằng mình sẽ sống thật tốt với con riêng của chồng, khi đó, bé cũng sẽ yêu thương tôi mà thôi.

Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy mình suy nghĩ thật ấu trĩ và nông cạn. Con riêng của chồng không ưa tôi ra mặt. Mới 5 tuổi mà con bé đáo để, ăn nói "không phải dạng vừa đâu". Tôi nấu món gì con bé cũng chê bai rồi so sánh tôi không nấu ngon bằng mẹ nó, không dịu dàng bằng mẹ nó... Sau đó thì nó khóc ỉ ôi kêu nhớ mẹ. Chồng tôi thương con, lại cho phép con bé gọi video với mẹ. Và con bé lôi tôi ra kể xấu đủ điều nhưng chồng tôi vẫn điềm nhiên ngồi bên cạnh. Tôi nhắc anh thì anh nói con còn nhỏ, cứ mặc kệ con. Tôi ấm ức bao nhiêu, anh cũng chẳng thèm để ý đến.